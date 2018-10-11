涉嫌盗取美国航空业机密　中国籍男子面临“间谍”检控

图片版权 Getty Images Image caption 美国司法部的起诉书指，通用电气航空是相关间谍行动的其中一个目标。

美国司法部宣布，以经济间谍罪起诉涉嫌窃取美国航空和航天公司商业机密的中国情报官员徐延军（Xu Yanjun，音译）。

检控方指，徐延军是中国国家安全部下属的江苏省安全厅副处长，该部门的职能是反情报、境外情报以及政治安全问题，而徐是在为中国窃取美国航空业的机密。

徐延军在今年较早前于比利时被捕，本周二（10月9日）被引渡至美国。

这是第一次有中国情报官员被引渡至美国公开受审。

美国司法部负责国家安全的助理部长约翰·德默斯（John Demers）指，案件是“以美国为代价发展中国的总体经济政策的一部分”。

这名司法部高级官员表示：“我们不能容忍一个国家偷走我们的火力和我们的脑力成果。”

在美国的要求下，徐延军于4月1日在比利时被拘留。之后，他被美国俄亥俄州大陪审团以四项罪名起诉，包括谋划实施经济间谍行为和意图窃取商业机密。

在嫌疑人被引渡之后的周三，16页的起诉书被正式公开。

起诉书指出，中国的知识产权政策当中包括了对外国技术的“再创新”，而包括航天产业技术在内的中国科技发展是由中国政府主导的。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @stoiawsyx6 Chinese intelligence officer charged with economic espionage involving theft of trade secrets from leading aviation companies. FBI Cincinatti says “countries should be on notice the US will protect our interests.”

Alleged spy now incarcerated in Ohio. pic.twitter.com/xVxJk40gu4 — Lu Ann Stoia (@stoiawsyx6) 2018年10月10日

图片版权 AFP Image caption 通用电气航空每年生产数以千计的商用及军用飞机引擎。

掩盖身份

检控官指，徐延军还曾用过“曲辉”（Qu Hui，音译）、“张辉”（Zhang Hui，音译）等名字来执行任务，并试图以“江苏省科学技术协会（JAST）”的机构关系来掩盖他的真正职务。

起诉书称，从2013年起，徐延军就以美国顶尖航空公司以及行业专家为目标，获取“高度敏感”的技术信息，还会以“交流想法”或者在大学做演讲为名，邀请美国公司雇员前往中国。

总部设在俄亥俄州的飞机引擎巨头公司通用电气航空（GE Aviation）被指是有关窃密行动的目标之一。

在美国，谋划以及意图实施经济间谍行为的最高刑罚是15年监禁，谋划窃取商业机密则是10年监禁。

这一宗起诉正值中美两国关系变得紧张之际——两国贸易战正在升级，而美国总统特朗普则指控中国试图干预即将到来的美国中期选举。