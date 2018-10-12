非洲国家对中资说不的开端：塞拉利昂叫停中资机场项目

图片版权 Getty Images Image caption 塞拉利昂总统比奥（上排左一、白色衣服）9月到北京出席中国举行的中非论坛。

西非国家塞拉利昂宣布，取消一项约4亿美元中国资助的机场项目。塞拉利昂政府官员认为，这个项目“不划算”，由于项目已经展开，暂时未清楚中国有关方面会否追讨赔偿。这是首次有非洲国家政府高调宣布取消中资计划。

世界银行和国际货币基金组织曾警告这个项目对塞拉利昂带来债务问题。

中国驻塞拉利昂大使吴鹏对BBC表示，事件不会影响两国关系。中国外交部强调“一直本着平等协商、互利共赢的原则开展相关合作”。

上月初，中国在北京举行的中非论坛中，邀请大批非洲领袖到场，中国领导人习近平宣布“派大礼”，称未来三年，中国向非洲提供600亿美元援助。时隔约一个月，便有非洲中资项目要取消。

“不划算”

此次塞拉利昂与中国原本协议建造的机场项目，是由中铁七局集团合约承建，中国进出口银行提供贷款，最初是由前总统科罗马（Ernest Bai Koroma）在2011年时与中方签订协议。

当年消息传出后，有份投资改建当地唯一机场的世界银行和国际货币基金组织都分别警告，有关计划会带来沉重的债务负担。这个项目出现至今一直被批评欠缺透明度的问题。

科罗马在今年3月大选中落败，新政府上场后便重新决定，要取消这个中资项目。

图片版权 Getty Images Image caption 科罗马（左）在今年3月大选中落败（图为科罗马2016年与习近平在北京会晤并签署有关合同的资料照片）。

根据政府给予项目管理层的文件所知，塞拉利昂政府认为这个项目“不划算”（uneconomical），现有机场使用量偏低，可容纳更多旅客。

塞拉利昂航空部门官员卡龙（Kabineh Kallon）对BBC表示，这个项目原定2022年完工，但新总统比奥（Julius Maada Bio）认为这个项目“没有需要”，宁愿改建现有机场。

不过，现有机场距离市区有一段距离，旅客需要坐船或直升机，政府考虑改为兴建大桥连接机场和市区。

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卡龙又表示，不知道这次取消合约会带来甚么财务上的后果，但强调塞拉利昂与中国仍然关系很好。

“我有权为国家作最佳决定，”他对BBC说。

中国驻塞拉利昂大使吴鹏对BBC说，“我不认为机场项目会影响未来双边关系。”

中国外交部没有使用负面措辞回应这次塞国取消中资项目，外交部发言人陆慷表示，这个项目只是两国有关企业仍在探讨的一个项目。他强调，中国与包括塞拉利昂在内的非洲国家开展的合作中，一直本着“平等协商、互利共赢”的原则，而中国政府鼓励中国企业更多与当地政府协商，更多向民生领域领斜。

他不认为有关项目问题可以“被放大为中塞政府之间存在任何问题”。

但塞拉利昂的媒体报道，2016年初，前政府的官员表示，计划已经展开，中方人员已经完成了“所有基础工作”。中方没有回应会否要求塞拉利昂方面赔偿。

债务问题？

塞拉利昂是非洲其中一个最贫困的国家之一，根据美国约翰‧霍普金斯大学中非研究单位的数字，前总统科罗马自2007年9月上台以来，该国向中国借下2.24亿美元债务，单是2016年便借下1.61亿美元。

一些美国媒体及观察人士认为，塞拉利昂此次事件是打破先例，可能会让更多非洲国家重新看待与中国的合作。不过事实上，许多非洲国家领导人欢迎中国投资，认为中国资金有助令其国家脱贫，而如果透过西方国家主导的组织借贷，会在基建项目及经济措施上，有很大限制。

中国目前是非洲最大的资金来源国。2015年，中国宣布向非洲提供600亿美元援助贷款后，今年再宣布加码600亿。但中国强调，中方提供的援助“不带政治条件”，而且部分资助是“无偿援助、无息贷款和优惠贷款”。

外界一直关注中国在世界各地大举投资，其援助贷款令一些国家出现债务问题，代表之一是斯里兰卡的港口项目。另外，近期巴基斯坦和马来西亚，都重新审视对中国资金的依赖：马来西亚宣布暂停多个中国相关的基建铁路项目；巴基斯坦政府正向国际货币基金组织求助，该国官员表示，正重新审视“一带一路”相关合约，有声音认为这些协议太贵，或偏袒中国。