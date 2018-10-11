图片版权 Getty Images Image caption 中国在157个国家中排名第46位。

世界银行10月11日推出人力资本指数（Human Capital Index），将各国对年轻人在教育与健康领域的投资进行比较。这一指数以各国对年轻人的投资为评价标准，对157个成员国家和地区进行排名，榜单前四名均在亚洲。

世界银行称，一个经济体对教育和健康的投资越大，其劳动者的创造力和薪资往往越高，从而使得该经济体财富值更高，经济更强大。

根据人力资本指数排名，新加坡在全球排名第一，韩国、日本、香港紧随其后。

BBC经济事务编辑阿赫迈德（Kamal Ahmed）表示，人力资本指数是一种衡量经济发展的新方式。他指出，一直以来，国内生产总值（GDP）往往被视作评价经济体的重要依据，然而这种标准存在一些问题，比如GDP的增长情况可能与大家实际收入的增减相反，明明经济数字在增长，但收入数字却在下降。因此金融危机后，这一标准开始被质疑。

人力资本

在157个成员国家和地区中，新加坡以0.88分排名第1，排名第4的香港得分为0.82。芬兰（0.81）与爱尔兰（0.81）分列第5、第6名，澳大利亚、瑞典、荷兰与加拿大以0.80分排在7到10位。

英国以0.78分排名第十五，美国（0.76）与中国（0.67）分别排在第24和46名。

排名最低的国家则以非洲国家为主，乍得、南苏丹及尼日尔三个国家排在最后，乍得的得分为0.29。

这一指数的参照数据包括：157个国家和地区为儿童提供教育的数量与质量、5岁以下幼儿的死亡率、年轻人“发育迟缓率”（用以衡量儿童健康程度）以及“成人存活率”（青少年到15岁时判断其寿命可以达到60岁的几率）。

世界银行将数据汇总后换算成0-1分的得分。0分表示所有儿童在达到教育年龄前死亡，1表示所有儿童皆能接受完美的教育及拥有健康的生活。

世界银行称，各国可以用这一指数评估本国由于人力资本差距损失的收入，以及将损失转化为受益的所需时间。

阿赫迈德指出，该指数值得引起大家注意的地方在于，即使得分较高的国家仍有较大经济发展空间。比如得分0.78的英国，如果在健康、教育及技能培训方面有所改进，仍有可能实现22%的财富增长，而得分0.5的肯尼亚等国家的经济则有机会翻倍增长。

世界银行行长金镛（Jim Kim）表示，各国需要“对本国人进行过多、更有效的投资”。他同时称，投资不光要看数量，还要看质量，并指一些国家不承担责任，只是“等待（对教育和健康领域）的捐助”。

花钱要用得其所

金镛同时警告称，有些国家为此一味加大对健康和教育的投资，而忽视制定合理政策。

他以韩国为例，称与其他国家相比，其在教育上的投资占总收入比例更低，但得分却仍高于那些投资更多的国家。

“人力资本由人们一生中积累的知识、技术及健康组成，使他们能够发挥其作为社会生产力成员的潜力，”世界银行在国际货币基金组织（IMF）年会上发布的报告中写到。

图片版权 AFP Image caption 新加坡是全世界教育发展最成功的国家，而在1950年该国成年人平均每人只受过2年教育。

报告称，当下人工智能迅速发展，在这种技术变革占主导的时期，“人力资本”及解决问题的能力尤为重要。

“对个人而言，多上一年学可以增加其收入，”报告指出。

“这种回报在中低收入国家尤为明显，特别是对女性而言。对孩子们来说，比起上学的年数，在学校学到的内容更重要。”

“在美国，用水平中等的小学老师取代水平较低的老师可以使相关学生一生的总收入提高25万美元，”报告写到。

报告同时指出，出于选举考虑，一些国家更倾向于在修建高速公路等见效快的项目上投资，而忽视周期较长的项目。但如果政策可以持续数十年，在人力资本上便可取得进展。

以新加坡为例。1950年该国成年人平均每人只完成两年教育，而现在新加坡是世界上教育发展最成功的国家，且人力资本指数排名第一。