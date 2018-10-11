背着孩子报天气——女主持奇葩做法为哪般

图片版权 Suzie Martin Image caption “我们今天的全国天气预报由气象学家马丁和特别嘉宾主持。不巧的是，助手在工作期间被发现睡着了。”——气象预报公司Praedictix

当你看到一个肩背熟睡孩子的妈妈预报天气，会有什么反应？

世界各地电视台的气象女郎，经常有些抓眼球的做法：有的奇装异服，有的在镜头前蹦蹦跳跳，甚至还有为了宣誓某种主张突然脱衣裸露。

而美国气象节目女主持苏西·马丁（Suzie Martin）最近背着熟睡的孩子，播报全美天气预报的视频，却萌翻网友获得一片赞声。

苏西·马丁是美国明尼苏达州气象预报公司Praedictix的营运主管，也是有资质证书的气象专业人士。她最近背着一岁多的儿子预报天气，并非临时没有保姆帮忙照顾孩子，而是为2018年国际背娃周（International Babywearing Week 2018）做宣传。

她在全美广播公司ABC的《早安美国》节目中说，“希望推广婴儿背带这个了不起的育儿好工具。” “它是当妈的好帮手，也帮助建立母子之间的纽带关系。”

“这个背带让我觉得自己是个很有能力的妈妈。这就是我喜欢传递的信息。我要说，作为一个要上班工作的妈妈，有这样一个工具真好，可以帮我工作。”

马丁还感谢公司对她这一举动的支持。Praedictix将她背着孩子播报天气的视频，在公司社交平台推特Twitter上播出时介绍说：“我们今天的全国天气预报由气象播报员马丁和特约嘉宾主持。不巧的是，她这位小助手在工作期间被发现睡着了。如有不便，请见谅。”

这一视频经此推广，立刻在美国网民间走红，还有很多人留言。其中绝大多数留言表示支持与赞赏。

亲情纽带

图片版权 Babywearing International Image caption 背一个，牵一个——背带让母亲能兼顾成长中孩子们的需求。

苏西·马丁本次助推的国际背娃周，希望能倡导将小娃娃背在身上的诸多好处。背娃，在婴儿推车极为流行的时代，也被视为人类回归传统的复古做法。

育儿专家们对背娃的好处有如下总结：

方便经济：将孩子背在身上，可以自由行动，不必担心狭窄的环境；婴儿背带可以是经过设计的产品，也可以是一块简单的布；

有益母子身心健康：母亲背着孩子相当于负重运动并且能随时了解孩子的需求；孩子贴近妈妈，有助身体发育情绪稳定；研究发现，每天被背着的婴儿，哭啼时间总体减少四成，夜间哭啼减少一半以上。

安全感：婴儿和幼儿都能从靠近亲人的身体获得安全感，有助认知、智力发展和自信心；

亲情纽带：母亲、父亲、祖父母等亲人保姆都可以从中建立与孩子的亲密关系。

背娃上班

马丁背娃播报天气，虽然初衷是推广用婴儿背带加强母子纽带关系，但在当今女性要求更多平等权利的大背景下，应该也最好表达了职业妇女们兼顾事业与家庭时所承受的沉重压力。

图片版权 Reuters Image caption 2018年9月新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）在美国纽约的联合国总部带着不满百日的女儿娜芙一同开会。

在西方，已经有越来越多的政界女性用行动引起人们对这一问题的关注。

前不久，新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）带着几个月大的女儿前往联合国参加会议，成为史无前例第一人。

图片版权 Reuters Image caption 2017年，澳大利亚绿党女议员拉莉莎·沃特斯（Larissa Waters）在议会为孩子哺乳.

2017年，澳大利亚绿党女议员拉莉莎·沃特斯（Larissa Waters）在议会为孩子哺乳，也为西方议会制度写下一段新历史。

在评论人士看来，以上这些职场妈妈虽然勇气可嘉，也仍然只是西方国家的凤毛麟角。

她们所力争的女性权利，要出现在东方相对传统保守的社会中，恐怕仍然需要相当的时间。