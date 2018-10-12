白宫“旋转门”： 特朗普上任后都有谁被炒或离职

图片版权 Getty Images Image caption 在特朗普曾经的电视真人秀节目中，他的口号是“你被炒了”。

美国驻联合国大使黑利（Nikki Haley）本周二（10月9日）突然请辞，她是美国众多高级官员中最新一位主动辞职或“被辞职”的人。

特朗普上任后都有谁被炒或离职？让我们来了解一下他们是谁，以及他们离开的原因。按照时间，从最近的开始。

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妮基·黑利（前美国驻联合国大使）2018年10月9日

黑利是南卡罗来纳州前州长，是特朗普内阁中第一位非白人女性成员，也是南卡罗来纳州的第一名女性少数族裔州长。

在担任美国大使之前，她的外交政策经验有限。在特朗普竞选期间，她曾直言不讳地批评过他。

为何离开?

黑利在与特朗普举行的记者会上宣布，在历经八年“艰苦”的州长和特使生涯后，她决定辞职。她将于2018年底离职，她表示自己还不知道下一步做什么。

黑利表示，她希望特朗普政府能在联合国有一位“能为美国奋战的最强人选”。

特朗普在接受她的辞呈时，对她表示感谢，并称赞她的工作“很棒”，让这个职位“非常引人注目”。

黑莉辞职前一天，一个位于华盛顿的反对腐败机构指控她接受南卡州商界领袖的七次奢侈的私人飞机旅行。

在职时间：1年11个月。

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斯科特·普鲁伊特（前环保局局长）2018年7月6日

普鲁伊特（Scott Pruitt）在2011年至2017年担任任俄克拉荷马州（Oklahoma）总检察长。

在普鲁伊特担任州检察长期间，曾多次起诉自己后来所领导的环保局。

为何离开?

特朗普称，普鲁伊特的辞职是由于他对特朗普及其家庭“无休止的攻击”。

自上台以来，普鲁伊特陷入了一系列有关异常花费和滥用职权的丑闻，他的行为受到十余项调查。

作为环保局负责人，他雷厉风行地削减了该机构的多个项目，并废除了许多旨在保护环境的措施，由此激怒了许多自由主义者和环保主义者。

不过，在接受普鲁伊特辞职时，特朗普发推文称，“他做了很出色的工作，我将永远感谢他”。

在职时间：4个月19天。

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大卫·舒尔金（前退伍军人事务部长）2018年3月28日

舒尔金（David Shulkin）曾是一名医生，他在奥巴马政府负责管理退伍军人事务部下属的退伍军人健康管理局。

特朗普在任命时，曾称赞他“非常厉害”，舒尔金也是唯一一名获得参议院全数100票赞成的特朗普团队成员。

为何离开?

特朗普宣布舒尔金辞职的消息。担任特朗普私人医生的海军少将罗尼·杰克逊（Ronny Jackson）将接替他。

舒尔金在2017年的欧洲之行中被发现有不当行为，包括擅自接受温布尔登网球锦标赛门票。他否认自己行为不当，但同意偿还政府自己妻子旅行的机票费用。

舒尔金在退伍军人团体中人气很高，但他在退伍军人健康管理局私有化问题上的不作为激怒了保守派。

在离开时，他用四个形容词指责华盛顿的工作环境：可怕、混乱、不尊重人和反传统。

在职时间：14个月。

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H·R·麦克马斯特（前总统国家安全事务助理）2018年3月22日

麦克马斯特（H.R McMaster）是美国陆军中将，曾在伊拉克和阿富汗服役。在阿富汗，他负责统领一个反腐败及维持透明度的特别任务组。在伊拉克战争期间，他在中央司令部工作。

他的前任是迈克尔·T·弗林（Michael Flynn）中将。迈克尔因涉嫌与俄罗斯外交人员秘密接触，上任仅24天便被迫辞职。

2014年，《时代》杂志将麦克马斯特评为世界上100位最有影响力的人物之一，称他“可能是21世纪军队最杰出的战略家”。

为何离开？

有报道说，特朗普不喜欢麦克马斯特“粗鲁和傲慢”的态度，工作人员称特朗普和他从未“合拍”过。

白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）对他也评价不高。

在职时间：13个月。

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雷克斯·蒂勒森（前国务卿）2018年3月13日

今年3月，特朗普在推特上宣布蒂勒森（Rex Tillerson）将离职的消息，他的职位由前中央情报局长蓬佩奥接任。

当时，美国外交正处于微妙时期，特朗普原则上同意与朝鲜进行直接会谈。

在声明中，特朗普感谢他的付出，并对他的家庭表示祝福。

为何离开？

消息公布时，正值蒂勒森缩短其非洲之行回国。他在声明中称，由于华盛顿的日程要求，他提前一天返回。

据报道，蒂勒森不同意特朗普的一些政策，包括美国对进口钢铁和铝加征关税。

美国媒体报道称，特朗普认为蒂勒森的想法过于“陈旧”。

在职时间：14个月。

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加里·科恩（前首席经济顾问）2018年3月6日

特朗普上任后，任命高盛前总裁科恩（Gary Cohn）为国家经济委员会主席。他由此成为白宫最高经济顾问。

在白宫任职期间，他帮助推动了税收的全面改革，这是本届政府最重要的政策成就之一。

但他和特朗普似乎并未因此亲密，有关科恩离职的传言一直不绝于耳。

为何离开？

据报道，科恩是一名忠实的全球主义者。他曾直言，如果特朗普继续推进对进口钢铁和铝征收关税的计划，他将辞职。

美国媒体报道，在特朗普对夏洛茨维尔暴力事件双方都“各打五十大板”后，科恩萌生了辞职的想法。

在职时间：14个月。

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罗布·波特（前白宫职员秘书）2018年2月8日

波特（Rob Porter）曾被称为特朗普的“左膀右臂”。作为白宫秘书，他的主要工作是审查需要美国总统过目的文件，他经常和总统一起出差，并协助起草国情咨文。

但波特在两位前妻公开指控称他对自己进行身心虐待后辞职。一名女子称，在2003年的一次度假时，波特曾踢过她，并猛击她的脸。

为何离开？

在《每日邮报》（Daily Mail）刊登了针对他的暴力指控后，白宫受到越来越大的压力。波特否认了所有指控，但宣布辞职。

特朗普说，波特的辞职让他感到悲哀，并称赞他在白宫的工作“非常好”。

在职时间：一年。

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安德鲁·麦凯布（前联邦调查局副局长）2018年1月29日

麦凯布（Andrew McCabe）在1月辞去了联邦调查局（FBI）副局长一职。他曾在前局长科米被解职后，担任代理局长，但在克里斯托弗·雷（Christopher Wray）被任命为局长后，他重返副局长的职位。

哥伦比亚广播公司（CBS）报道称，麦凯布是在自己正式退休前不久被迫辞职。在他递交辞呈前一周，便有消息称特朗普希望他离开。

为何离开？

麦凯布多次遭受特朗普批评。特朗普称他与民主党的关系，使其在正在进行的俄罗斯案调查上有所偏袒。

2015年，他的妻子吉尔·麦凯布（Jill McCabe）竞选代表弗吉尼亚州的联邦参议员失利。在此期间，她曾接受一笔希拉里（Hillary Clinton）盟友的50万美元政治捐款，特朗普显然对此不满。

在职时间：担任FBI副局长2年，其中1年是在特朗普任内。

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汤姆·普莱斯（前卫生及公众服务部长）2017年9月29日

普莱斯（Tom Price）是奥巴马患者保护与平价医疗法案（即Obamacare）坚定的反对者。

普莱斯还是佐治亚州选出的国会议员，他被指从事多笔医药类公司股票的交易，并在国会提出了可能对这些公司股价产生影响的议案，但他予以否认。

为何离开？

《Politico》杂志发现，从去年五月到九月下旬，普莱斯的飞行旅行开支超过100万美元。

其中，约50万美元是由白宫批准的军用航班，有40万美元的开支用于搭乘私人包机执行公务，而非商业航班。特朗普对此表示不悦。

在职时间：近8个月。

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史蒂夫·班农（前白宫首席策略师）2017年8月18日

班农（Steve Bannon）曾是右翼新闻网站“布莱巴特新闻网”（Breitbart News）的执行董事，该网站曾因攻击主流共和党人和左翼人士声名鹊起。班农在大选中加入特朗普阵营。

“布莱巴特新闻网”还是所谓“另类右翼”（Alt-right）理念的倡导者，批评人士称其是白人至上主义团体。

和特朗普很多其他副手的经历类似，班农发迹于投资银行，后来转而投资电影和电视节目，诸如90年代的情景喜剧《辛菲尔德》（Seinfeld）。

为何离开？

包括特朗普女婿贾里德·库什纳（Jared Kushner）在内的一些有影响力的白宫顾问，一直力促他离开。

在夏洛茨维尔暴力事件发生后，班农成为民众口诛笔伐的对象。

在职时间：在被任命为竞选团队主管一年后遭解职。

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肖恩·斯派塞（前白宫新闻秘书）2017年7月21日

斯派塞（Sean Spicer）在刚上任不久，便因为特朗普就职典礼的人数“强行”辩护而引发争议。他多次强调特朗普就职典礼的观众是历史上最多，而媒体故意低估观礼人数。

他随即家喻户晓，并在脱口秀节目中被模仿。

为何离开？

与这份名单上大多数人不同的是，斯派塞似乎与总统的关系很好。

特朗普任命安东尼·斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）为白宫通讯联络办公室主任后，斯派塞递交了辞呈，他表示因为不想白宫“厨房里厨师太多”。

在职时间：6个月。

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詹姆斯·科米（前联邦调查局长）2017年5月9日

科米（James Comey）在美国大选的最后阶段扮演了一个戏剧性而富有争议的角色。他在投票前一周宣布，联邦调查局已对希拉里的私人电邮事件重新展开调查。

他先受到民主党的批评。在一周后他表示不会提出任何指控后，共和党也加入了批评他的阵营。

随着他对特朗普竞选团队与俄罗斯之间的关系展开调查后，特朗普对他的态度开始转变。

为何离开？

特朗普先声称，科米对希拉里邮件门的调查方式，使他不再被相信有能力领导联邦调查局。特朗普已依照副总检察长的建议行事。

然而，特朗普很快就反驳了这一说法，他在一次电视采访中称科米是“作秀者”，并表示他在决定解雇他时，考虑到了“俄罗斯的事”。

在职时间：3年8个月，在特朗普任内不到4个月。

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迈克尔·弗林（前国家安全事务顾问）2017年2月14日

迈克尔·弗林（Michael Flynn）在担任白宫国家安全顾问仅23天之后便宣布辞职。

当时，弗林已被联邦调查局质疑并受到询问。他被指误导白宫在特朗普上台前的过渡时期会见了时任俄罗斯大使谢尔盖·基斯利亚克（Sergei Kislyak）。

据说弗林当时与俄罗斯大使讨论了美国对俄罗斯的制裁。

为何离开？

根据美国法律，在新总统上台前的过渡期间，美国公民私下在未经美国政府许可或参与的情况下进行外交活动是非法的，因此他必须离开。

弗林后来在法院出庭时承认，他有意向联邦调查局提供了“虚假、虚构和欺诈性的陈述”。

在职时间：23天。