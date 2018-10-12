俄联盟号发射失败宇航员安全返回　当局展开调查

图片版权 EPA Image caption 事故发生时，联盟号正在前往国际太空站途中。

联盟号（Soyuz）飞船的船舱在发射之后不久由于推进器出现故障而不得不进行紧急降落，俄罗斯官方正在就起因进行调查。

官员指，两名机组人员——俄罗斯宇航员阿历克谢·奥夫奇宁（Alexey Ovchinin）和美国宇航员尼克·黑格（Nick Hague）——目前健康状况良好。

二人原本要在国际太空站执行为期6个月的任务，不过飞船发射失败后，任务已经取消。

他们的返回舱与船身分离，最终在距离发射地点400公里（250英里）的地方着陆。

事故经过

发射任务一开始似乎进展得非常顺利，不过飞行开始大约90秒之后，美国太空总署（NASA）报告称，在第一和第二阶段之间的火箭推进器分离出现了问题。

直播视频显示，宇航员的身体当时由于故障产生的震动而剧烈抖动。

在飞行开始约114秒时，紧急逃生系统开始运作，机组人员的返回舱与火箭分离。

图片版权 Reuters Image caption 拯救人员赶往着陆地点。

之后，返回舱开始了太空总署习惯称作“弹道式降落”的过程。在这一过程中，由于短时间内的加速度作用，机组人员所身处的重力状态比一般降落更大。

稍后，返回舱打开了降落伞。美国太空总署表示，返回舱用了34分钟才在哈萨克斯坦的草原降落，着陆地点位于拜科努尔航天发射场东北数百公里处。

宇航员“状况良好”

美国太空总署及俄罗斯联邦航天局表示，事故发生后，拯救行动随即展开。

拯救队伍使用了山地汽车，并用直升机派出伞兵，全速前往哈萨克斯坦的杰兹卡兹甘市附近的降落地点找寻返回舱。

之后不久，两国航天机构均报告称，宇航员身体状况良好。公布的照片显示两人坐在沙发上接受心率和血压检测，同时面露微笑。

图片版权 AFP Image caption 尼克·黑格（左）与阿历克谢·奥夫奇宁

分析：一次算不上凯旋的回归

－BBC科技事务记者乔纳森·阿莫斯（Jonathan Amos）

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联盟号是最旧的火箭设计型号，但也是最安全的型号之一。故障似乎发生在所谓的“分节”（staging）阶段，即上升中的飞船与燃料用尽之后的火箭分离的过程。

舱内的宇航员肯定意识到有哪里不对，因为他们报告说感觉到失重状态，而此时他们本应该感觉有引力将他们压在座位上的。经过测试的逃生系统也正是为这一类状况准备的。不过，这一次回到地球，对于他们来说也会是一段不太舒适的旅程。机组人员在回程当中会经历非常强烈的加速和减速。

关于俄罗斯航天业的当前状况，以及关于这个国家保持昔日高技术标准的能力，外界已经有很多讨论。无论调查结果如何，这次事件只会令那些关注更加强烈，而且更加显示了美国推出新火箭系统的迫切性。波音（Boeing）和SpaceX公司生产的新火箭将会在明年问世。

联盟号任务的未来

俄罗斯副总理尤里·鲍里索夫（Yuri Borisov）表示，俄罗斯已经暂停所有载人航天任务，“在我们相信整体状况保持安全之前”都不会再进行载人航天项目。

他否认事件将影响俄罗斯与美国的关系，指两国都认同，这是一项“有风险的高科技产业”，同时指出：“我们肯定不会隐瞒事故原因，这样的情况确实是不正常的。”

俄罗斯与美国之间的关系历来较为紧张，但是在太空任务领域，两国的合作一直保持。在2011年“太空梭”（Space Shuttle）任务结束以来，美国太空总署就一直付费让联盟号搭载美国宇航员前往国际太空站。

俄通社报道，周四（10月11日）以失败告终的任务并不会影响已经身在国际太空站上的宇航员，并引述一个不具名的消息源指，国际太空站上的人员有充足的物资供应。

不过，俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）则引述一个消息源指，由于这些事故，国际太空站上分别来自德国、俄罗斯和美国的三名宇航员可能要在上面逗留至明年。

俄罗斯联邦航天局已经下令设立一个政府委员会，调查此次事件，预计当中还会涉及刑事调查。

历次太空任务事故

周四的事件被认为是自1983年联盟号任务取消以来的第一次发射失败。多年前的那一次，是一枚火箭在发射后发生故障，返回舱成功脱离，机组人员安全逃生。

近年，俄罗斯的太空项目经历了一系列的技术故障——自2010年至今已有13起。

去年，搭载着一枚新的气象卫星和18枚小卫星的联盟号火箭佛盖特上面级失联。

2017年较早前，联盟－2.1任务中的发射火箭分离后，原有的73枚卫星有效负载当中有至少9个宣告“在到达时失效或者严重受损”。

8月，已经在国际太空站上停靠的一艘联盟号飞船中出现了一个洞，导致空气短暂失压，不得不进行封补。在事件中，俄罗斯指，洞有可能是“蓄意”钻开的。

在美国，最严重而未造成伤亡的事故是1970年的一次登月任务阿波罗13号。发射两天后，一个氧气库爆炸，导致电力中断，任务被取消。船舱人员最终能够完成修理任务，并在六天后返回地球。

太空任务当中或许经常会出现技术故障，不过伤亡事故却是相对少见的：