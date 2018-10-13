BBC中文每周推荐：你不容错过的六个故事

2018年的第41周，时任国际刑警组织主席和中国公安部副部长的孟宏伟从突然失踪到午夜时分被中国宣布接受调查，无意间仿佛掀开了“中国式执法”的一角。美国副总统彭斯演讲后，中美紧张关系并未有缓和的迹象，国务卿蓬佩奥本周访华，双方会晤火药味十足。

在中国国内，老兵抗议再起。数百名解放军退役老兵集结至山东举行游行。新疆颁布新通过的“去极端化条例”，遭外界质疑是否是将囚禁维吾尔人的“再教育营”写入法律。

此外，继湖南卫视推出一档习近平思想电视问答秀后，习近平宣传热在中国持续。中央电视台《百家讲坛》也推出一档特别节目来阐释“习思想”。在英国伦敦，著名画家班克斯的一副名画在拍卖成交后几秒，突然“自毁”，这究竟又有怎样的玄机？

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 中国公安部副部长孟宏伟涉嫌受贿被调查

图片版权 AFP Image caption 孟宏伟自2016年开始担任国际刑警组织主席。

国际刑警组织前主席、中国公安部副部长孟宏伟从失去联络到中国当局证实他被扣查历时一周多，期间他的妻子和国际刑警都对此一无所知。而就在中国宣布对其调查的几个小时前，孟宏伟的妻子向媒体称，丈夫曾在手机上给她发过“匕首”表情。

2. 蓬佩奥访华：充满“火药味”的国务卿与外长会谈

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美国国务卿蓬佩奥亚洲四国之行最后一站访问北京，与中国外长王毅会面。蓬佩奥在日本、韩国和朝鲜都受到热情款待，但他在旅程最后一站的中国只待了短短三个小时，与中国外长王毅的会面也充满对抗性，双方各说各话。

3. 山东再爆发退役军人抗议老兵历史问题待解

图片版权 LI QING Image caption 抗议的老兵中，也包括伤残军人。

曾经扮演保家卫国角色的中国退役老兵再次走上街头，他们手擎国旗、身穿迷彩服、大声报数，要求当局改善老兵待遇。BBC中文电话采访多名老兵，了解了一下他们抗议背后相似的经历。

4. 新疆去极端化条例 力图从日常生活中抹去伊斯兰色彩

图片版权 Kevin Frayer Image caption 新疆喀什的警察与维吾尔族儿童。

中国新疆本周公布新通过的《新疆维吾尔自治区去极端化条例》，以立法的形式打击“泛清真化”与被当局视为是“极端化”的言行，部分中国民众认为此举有利国家稳定，但也引发了国际社会对维吾尔族人权问题的担忧。

5. 习近平宣传热持续 中国推“平语近人”新节目

图片版权 CCTV Image caption 周一（10月8日）起，中央电视台《百家讲坛》推出特别节目《平"语"近人——习近平总书记用典》

“习思想”似乎成为了中国电视节目的新主题。继湖南卫视一档习近平思想电视问答秀引发广泛讨论之后，中国官方宣传机器又在近日推出了一档新节目。

6. 百万英镑名画拍卖后自毁 班克斯谜局余音未了

图片版权 Sotheby's Image caption 班克斯作品“手持气球的女孩”在拍卖成交后旋即“自毁” 。

英国著名画家班克斯的作品日前在拍卖会上以超过100万英镑的价格成交，然而画作却在成交后突然"自毁"成碎条，震惊世人。事发不久，班克斯发布视频，展示画框内部的奥秘。