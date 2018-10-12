图片版权 Getty Images Image caption 沙特驻伊斯坦布尔总领事官邸

沙特记者贾玛尔·卡舒吉（Jamal Khashoggi，又译哈绍基）为了跟土耳其未婚妻办结婚手续，要到伊斯坦布尔的沙特领馆去办离婚证明。10月2日进领馆大门，之后就再无音信，仿佛离奇人间蒸发。

即便卡舒吉对沙特当局的激烈批评态度尽人皆知，他从世人眼前消失的突兀和诡异，还是令国际社会错愕。

土耳其警方说，沙特特工已经在领馆里把他杀了。《华盛顿邮报》报道还说，卡舒吉的尸体被肢解后运出了领馆。

沙特当局坚称他在领馆很快办完事就离开了。

那天陪他去领馆的未婚妻海蒂杰·简吉兹（Hatice Cengiz）前后等了10个小时未见人出来，担心他被绑架或遭杀害，遂报警。

你的器材不支持播放多媒体材料 沙特记者失踪案扑朔迷离 土耳其公布监控录像

卡舒吉其人

卡舒吉59岁，沙特资深媒体人， 在美国大学毕业后回国当记者。前苏联入侵阿富汗时，他曾多次采访过本拉登。作为熟悉本拉登的沙特记者，他自己后来也常接受媒体采访。

他一度为沙特政府高官当顾问，后来成了异议人士，经常在各种媒体平台批评政府，包括实际掌权的王储萨尔曼。

2017年，卡舒吉“自我流放”美国，开始为《华盛顿邮报》写专栏，主要题材是批评萨尔曼的政策。

他在第一篇专栏文章里说，萨尔曼2017年稍早被指定为王位继承人后，开始打压异己，他担心自己被捕。

他失踪前3天接受BBC采访时说：“被抓进监狱的那些人根本就不是异议人士，只不过会独立思考而已。”

图片版权 AFP Image caption 沙特领馆说卡舒吉办完事就离开了

图片版权 Getty Images Image caption 土耳其说有刑讯谋杀证据，沙特说绝无此事，因领馆监控系统出了故障，事情愈发诡异。

去领馆办证明

卡舒吉失踪那天是第二次去伊斯坦布尔的沙特领馆。他9月28日第一次去，要办离婚证明，被告知需要过几天去取。

据报道他后来跟朋友们说，领馆的人对他“很热情”，不会有什么问题。

预约的取证时间是10月2日当地时间下午13:30，他和简吉兹13:14分到达。

进去前他把两部手机交给未婚妻，嘱咐她万一他出不来，就打电话通知土耳其总统埃尔多安的一位顾问。

她在领馆外等了近11个小时，第二天上午又去那里等，终未见人影。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 卡舒吉的未婚妻简吉兹在领馆外等了近11个小时，10月3日上午再次前往，仍未见到他的影子

发生了什么？土耳其说法

土耳其官方说法是，一个沙特特工小组在领馆内杀了卡舒吉并搬走了他的尸体，但没有出示确凿证据。

《纽约时报》引述当地一位匿名高级官员说，这是一次复杂的行动，卡舒吉不但被杀死，还被分了尸。

土耳其亲政府媒体消息说，卡舒吉失踪那天，15名怀疑是特工的沙特人飞抵伊斯坦布尔，当天就飞走了。

据BBC了解，其中一个名叫马尔·穆特莱布的人是沙特情报机构的上校，曾在沙特驻伦敦使馆工作。

报道说，他们中有9人从沙特首都利雅得乘私人飞机，于10月2日凌晨03:15抵达伊斯坦布尔，其他人当天晚些时候不是乘私人飞机就是搭民航班机飞到伊斯坦布尔。

土耳其电视台播出的监控录像显示，这些沙特人在伊斯坦布尔机场入境，然后分别前往领馆附近的两个酒店登记入住。

录像还显示，卡舒吉去领馆前一小时，有黑色面包车和其他车辆进入领馆；据信这些车辆对调查至关重要。

图片版权 Reuters Image caption 土耳其电视台播出录像，显示卡舒吉失踪前两天伊斯坦布尔机场的沙特私人飞机，据信与此案有关

据报道，卡舒吉到领馆大约两小时后，其中一辆面包车载着数人前往附近的沙特驻伊斯坦布尔领事官邸。

土耳其方面的调查显示，这群人随后搭乘两架私人飞机，分别经开罗和迪拜飞往利雅得。

领事官邸的土耳其工作人员据报那天被“匆忙支走“。

《华盛顿邮报》说，卡舒吉去领馆前，美国情报机构截获了沙特官员讨论捕捉卡舒吉计划的通讯。

该报还引述土耳其政府消息来源说，土耳其方面有音频和录像表明卡舒吉在领馆内受到“审讯、折磨，然后被杀害”，然后尸体被肢解。

图片版权 EPA Image caption 卡舒吉在推特上有160万人关注。土耳其方面说有证据表明他在领馆内被杀害、分尸，沙特说他早已离开领馆，去向不明。

10月2日

土耳其媒体还原了那天的事态进展。

03：28: 第一架搭载疑似沙特特工的私人飞机在伊斯坦布尔降落；

05：05: 这些人分别在沙特领馆附近的两个酒店登记入住；

12：13: 若干辆挂外交牌照的车辆进入领馆，据称车上是沙特特工；

13：14: 卡舒吉进入领馆

15：08: 车辆离开领馆，录像显示它们驶往附近的领事官邸；

17：15: 第二架载有数名怀疑是沙特特工的私人飞机抵达伊斯坦布尔；

17：33: 监控录像显示卡舒吉的未婚妻简吉兹在领馆外等候

18：20: 一架私人飞机从伊斯坦布尔机场起飞，后一架21：00起飞。

图片版权 AFP Image caption 沙特领馆说卡舒吉办完事就离开了

发生了什么？沙特的说法

沙特王储穆罕默德·萨勒曼接受彭博通讯社采访时表示，沙特政府“迫切希望知道他出了什么事”，还说卡舒吉“几分钟，或者一小时”之后就离开了领馆。

他说：“我们没什么可隐瞒的。”

王储萨勒曼和他的哥哥，沙特驻美国大使哈立德·本·萨勒曼，都一口咬定卡舒吉“被失踪”或丧生“纯属假新闻，毫无根据”。

沙特外交部表示愿意配合调查，允许土耳其人员进入领馆展开调查。

土耳其政府和总统埃尔多安要求沙特方面拿出证明卡舒吉离开领馆的确凿证据。

美国总统特朗普也出声，要求沙特方面做出解释。

沙特领馆说那天领馆的闭路监控系统坏了，无法提供监控录像。

卡舒吉的儿子接受沙特官方媒体采访时则表示，外国势力把他父亲失踪这件事“政治化”了。

按他的说法，这件事很简单，“就是一个沙特公民失踪了”。