中国富商徐龙伟强奸女模在澳大利亚判刑

Image caption 刘强东2015年购置的复式豪宅，位于澳大利亚大都会悉尼。

澳大利亚法庭周五（10月12日）宣判，中国房地产富商徐龙伟（Longwei Xu）强奸模特判刑至少两年半。

此案发生前，徐龙伟刚刚离开在京东老板刘强东悉尼豪宅举行的生日晚宴，也就让这一案件更加引起外界的关注。

澳大利亚媒体在报道这一案件时，称徐龙伟是刘强东的“朋友”，但是刘强东曾委托律师发表声明，声称与当事双方都不熟悉。

法官妮科·诺曼（Nicole Noman）在判决中称，徐龙伟“非常自大”，自以为靠自身魅力能赢得受害者。法官说：“侵犯他人身体是严重的犯罪，徐显示的是一种优越感，毫不考虑受害人的感受为所欲为。”

案件回顾

这一案件发生在2015年12月26日。20岁的模特被徐龙伟派人接到刘强东位于悉尼的顶层复式公寓，参加一个生日晚宴。

据该模特在法庭上作证时透露，参加宴会的男宾向她敬酒甚至灌酒，喝到要醉的地步，不过刘强东本人并没有向她敬酒。

她要求回去，徐龙伟提出送她，却将她带到刘强东豪宅附近的悉尼香格里拉酒店1319房间。尽管她一再拒绝，他仍然强行脱下她的衣服。

当晚11点多后，她在徐龙伟睡着后离开报警。

2018年7月，澳大利亚法庭就此案展开审讯。该模特通过译员向法庭表示，徐在企图强奸过程中曾表示，他会为她买个游艇，“但是我说不要”。

2018年7月23日，法庭陪审团裁决徐龙伟七项罪名成立，其中包括：猥亵侵犯、殴打及未经女性同意并知道对方不同意的情况下与之发生性行为，等。

在案件过程中，刘强东的代表律师曾经两次申请法庭禁令，要求为刘强东的身份保密，但被法官拒绝。

图片版权 Weibo Image caption 京东发言人的官方微博曾发表律师的声明

局外人

7月25日，中国媒体报道了刘强东代理律师周俊武通过微博发表的声明，针对“近期部分媒体发布的涉及刘强东先生的网络谣言”，希望“澄清事实、消除影响，并郑重函告谣言制造、发布以及转载传播者立即停止侵权行为。”

这一声明从几个方面涉及到该案：

徐龙伟参加的是刘强东“参与组织的一次澳洲家庭生日聚会”； 徐龙伟是“一位来宾带来的男子”，他 将一位女士带离聚会场所并进行了性侵犯； 刘强东先生与涉事双方均不熟悉； 受害人在法庭上作证称当天向其敬酒的男性客人中并不包括刘强东； 案发地点并非刘强东家中。

图片版权 Reuters Image caption 中国电商公司京东的创始人刘强东，9月在美国明尼苏达州访问时被指性侵，被捕后获释。

声明还称，聚会期间刘强东“一直在忙碌下厨、准备晚餐。”

尽管声明称刘强东与徐龙伟不熟悉，但是澳大利亚媒体认为这是案发之后刘强东试图与徐龙伟拉开距离，划清界限，撇清关系。

但是，一个外界都提出的问题是：这个生日聚会是为谁而办的？让刘强东忙碌下厨，准备晚餐的主角是谁？

澳大利亚媒体在报道这一事件时，使用了“私密晚宴”（exclusive）一词，并称生日晚宴实际上就是为徐龙伟而办。

隐身富豪

这一案件自审理到宣判，一直都被澳大利亚媒体甚至英国媒体密切关注。不过，在中国媒体中，对徐龙伟案件的报道非常少。事发三年后，很难在互联网新闻中看到中国媒体和网民提及他的名字。

有人认为，这应该与中国当局的新闻审查有关。果真如此，中国媒体为何要如此低调对待这样一个在海外犯法的富商呢？

与刘强东本人今年在美国涉嫌性侵被警方拘留的铺天盖地新闻和热搜相比，徐龙伟现在罪名成立，仍然没有中国媒体的报道。

有关徐龙伟，澳大利亚媒体只透露出这样一些简短信息：他现年29岁，在澳大利亚从事房地产业。

法庭在审讯过程中，曾拒绝了徐龙伟的保释申请。法官的理由是：徐龙伟有深厚的人脉，也有钱，有可能用其它护照离开澳大利亚。

徐龙伟的律师表示，将就判决尽快提出上诉。