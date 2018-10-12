印尼现买卖婴儿新模式 Instagram发帖WhatsApp交易

图片版权 Instagram Image caption 账号被移除前，有超过700名粉丝，上面有婴儿的模糊照片，还有他们的年龄、地址和宗教信仰等信息。

图片分享软件Instagram一直是广受欢迎的社交媒体，人们在上面分享美食和美景等各种生活乐趣。不过最近印度尼西亚警方发现，Instagram竟然成为买卖婴儿的平台。

印尼警方最近抓获了四名犯罪嫌疑人，指他们在Instagram上设立账号，发布怀孕女子、超声波扫描以及婴儿的照片，并涉嫌买卖婴儿。

“我不想让我的家人知道”

根据印尼新闻网站Detik的报道，这个Instagram账号冒充咨询机构，称能帮助解决家庭问题。账号被移除前，有超过700名粉丝，上面有婴儿的模糊照片，还有他们的年龄、地址和宗教信仰等信息。

美国广播公司报道指，其中一则帖子写道：“年龄：24。怀孕：7个月。原因：经济状况，其他孩子仍然很小。对收养人的特别要求：愿意承担剖腹产的所有费用，愿意照顾和爱护孩子。”还有一些帖子称，放弃孩子的原因是“不负责任的伴侣”。

报道称，该账号也有一些账号运营者和客户的聊天记录截图。在一张截图中，一名女子说：“我有七个月身孕，是非婚生。我打算找个人收养我的孩子，我不想让我的家人知道。”

不过，并没有帖子明确提到买卖婴儿的事情。

Detik引述印尼泗水市（Surabaya）首席探员苏打米然（Col Sudamiran）称：“想要收养小孩的人会浏览这个账号，交易通过通讯软件WhatsApp完成。”

新模式

当地警方在新闻发布会上说，他们拦截了一笔原定于9月3日进行的交易，然后逮捕了四名犯罪嫌疑人。

警方称，一位22岁女子曾想卖掉自己11个月大的孩子。买方本将付给她1500万印尼盾（约合987美元），中间人500万印尼盾（约合329美元），付给据称Instagram账号所有人2500万印尼盾（约合1645美元）。

图片版权 Getty Images Image caption 在印度尼西亚，堕胎是非法的，除非母亲的性命受到威胁或者曾遭到强奸。

据称，涉及此次交易的四名嫌疑人已经被逮捕。苏打米然指，他们可能会因违反儿童保护法被判处最多15年监禁。

Instagram周五（10月12日）对BBC表示，得知情况后立即删除了这些内容。

其发言人表示：“Instagram的社群安全是我们最重要的东西。我们的政策明确禁止在平台上从事犯罪活动、发生伤害行为，其中包括人的买卖。”

印尼儿童保护委员会（Indonesian Child Protection Commission）副主席普拉纳瓦蒂（Rita Pranawati）对BBC表示，印尼以前也曾有过婴儿买卖的案件。

“但是通过Instagram发生很罕见。这是一种新模式，”她说。

普拉纳瓦蒂认为，尽管买家的动机尚不清楚，但如果有些收养者未达到官方标准，可能就会非法收养。

她也指出，以往的一些案例中，儿童曾被“非法收养，从事未成年性工作”。

美国广播公司引述印尼儿童保护委员会主席西拉伊特（Aris Merdeka Sirait）称，一些青少年和年轻人可能会销售孩子，因为他们有时候会怀上不想要的孩子，而且不能选择流产。

在印度尼西亚，堕胎是非法的，除非母亲的性命受到威胁或者曾遭到强奸。西拉伊特说，这些法律会促使年轻女性寻求其他方法解决问题，其中之一就是卖掉孩子。