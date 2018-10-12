文在寅谈金正恩、朝鲜无核化与终战宣言

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韩国总统文在寅日前接受BBC驻首尔记者劳拉·比克专访，就现阶段朝鲜半岛形势及未来愿景发表看法，其中不乏朝鲜去核决心、终战宣言及对朝制裁等关键问题。

文在寅称，朝鲜已承诺“完全的无核化”，并提到朝鲜领导人金正恩对这一概念的理解。文在寅还说，美国与朝鲜宣告朝鲜半岛战争结束只是时间问题。

有专家认为，在朝鲜去核和终战宣言上，还是面临不少困难。文在寅本人也表示，在劝说金正恩放弃核武器的同时，可能会遇到更多外交上的摩擦。

文在寅今年已经与金正恩进行三次会面，且一直在金正恩与美国总统特朗普之间扮演调停者角色。

“完全的无核化”

采访中，文在寅对朝鲜实现完全去核展现出相当的自信。

“朝鲜已经对完全无核化有过承诺，也做出过‘为发展经济放弃核武器’的表态，曾称只要自身体制得到保障，没有理由‘保留为自己带来经济制裁的核武器’，”文在寅说。

BBC朝鲜语科报道，采访中文在寅还提到，“金正恩委员长所表示的完全的无核化包括，以不进行新的核试验及核导弹试验为起点，废除核武器生产设施及导弹开发设施，废除现存的所有核武器及核设施。”但他也表示，具体的去核进程需由朝鲜与美国具体协商，他与金正恩没有讨论过具体的去核时间表及进程。

图片版权 Getty Images Image caption 美国方面称与韩国在对朝口径上保持紧密联系。

清华-卡内基全球政策中心研究员赵通向BBC中文表示，首先需要明确，文在寅的表述“究竟是在转述金正恩本人的态度和承诺，还是在表达文总统本人对朝方态度的理解甚至是希望，这其中有重大的区别，而仅从当前披露出的媒体报道很难做出进一步判断，”赵通称。

他认为，如果不讨论具体时间表和进程，仅仅对“完全的无核化”的概念达成共识，那么这个共识“没有任何实质意义”。

文在寅称，由于朝鲜要求美国就去核问题做出相应行动，因此具体问题需由朝美之间谈判。

赵通表示，一直以来朝鲜去核实际操作上最大的问题在于，究竟朝鲜需要美国做出的相应举动指什么。“明确朝鲜的意图，尤其是弃核时间，究竟要求美国做出哪些相应行动，依然是最关键要弄清楚的问题，也是最大的困难，”他说。

终战宣言与中国角色

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 韩国总统文在寅及夫人金正淑、朝鲜最高领导人金正恩及夫人李雪主在第三次朝韩首脑会晤期间。

针对终战宣言，文在寅称，他已经与特朗普为首的美方进行过充分讨论，韩美已经就希望尽快签署终战宣言达成一致，终战宣言“只是时间问题”。

朝鲜战争1953年以停战协定方式结束，但战争有关各方从未签署过和平协定。

“如果朝鲜采取一定措施，终战宣言将会是宣告平壤与华盛顿长时间敌对关系结束的一份政治性声明，”文在寅称。

作为朝鲜战争的参照方之一，中国在终战宣言中会占何种地位也是一个焦点。赵通表示，中国关注其“形式大于内容”。中国了解这份终战宣言更多是政治性象征性的承诺，并非和平协定的签署，但依然会希望形式上自己的影响力不被可以削弱。

他认为终战宣言有三种可能性：中美朝韩四国共同签署，朝韩签署、中美背书，或美朝韩三方签署，而第三种是中国最不能接受的。“总的来说，中国会积极促成终战宣言的签署，毕竟这有利于地区形势的稳定，有利于让朝方有更多安全感，为未来进一步的弃核谈判注入新的动力。但中国关注的是在形式上不能刻意贬低中国的地位，要给中国所扮演的角色予以尊重和肯定，”他表示。

金正恩

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文在寅还在采访中表示，自己接触到的金正恩非常年轻，但有着发展自己贫穷国家的明确愿景，对年长者坦率、有礼貌，也很谦虚。

“在朝鲜发生变化的同时，金正恩也（向我）展现出充足的信任，”文在寅称。

他还透露，今年9月访问平壤对15万平壤市民发表演讲时，金正恩没有对演讲内容进行任何干涉。

“他没有任何附加条件，也没有要求什么可以说，什么不要说，”文在寅表示。

他还提到，朝鲜人权问题“非常重要”，认为朝鲜也需要走向“普遍的人权之路”，但这一问题并非国际社会施压就会马上看到效果，改善人权最有效的方法是通过朝韩以及国际间的合作，使朝鲜走上开放的道路，成为正常国家。