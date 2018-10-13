美国中期选举选什么？这份指南告诉你

在特朗普入主白宫两年后，美国选民即将在11月6日再进行一场投票，这就是中期选举。

中期选举每四年一次，它会选出新的国会议员，而非总统，但选举的结果却可能对本届总统余下任期的执政，甚至两年后的大选产生不小的影响。

两院争夺战

美国的国会分为参议院和众议院。11月6日，美国选民将会选出这两院的议员。

众议院和参议院共同起草和制定法律。而参议院议员（即参议员）还有权确定或驳回总统对高级政府官员和法官的任免。

参众两院目前都由总统特朗普所在的共和党控制。但民主党认为，今年他们可以在众议院赢得多数席位，从而取得众议院的控制权。

如果民主党的计划得以成真，他们将有权拒绝实施总统的很多计划，特朗普的很多行动都将会受限和推迟。

此前，特朗普想做的许多事情——诸如在美国和墨西哥之间筑墙，都必须先得到国会的批准。

众议院所有的435个席位都将在此次选举中改选。

如果民主党想赢得多数席位进而控制众议院，他们至少需要从共和党争取23个席位。

现在看来，这并非难事。很多共和党人近期因各种原因离开了众议院，所以局势难以预料。

目前由共和党控制的参议院也同样值得关注。此次选举将会角逐参议院100个席位中的35个。

如果民主党想夺下参议院控制权，他们需要从共和党手中夺取两个席位。但今年只有9名共和党参议员的席位会改选，他们中的绝大多数料将继续维持。

那么，如果参议院由共和党控制，而众议院由民主党控制，会发生什么?

简言之，便是“僵局”二字。

由于政府的“左膀右臂”在很多问题上无法达成一致，政府可能会随时“关门”。在美国，当国会未能就全国范围内政府运作的资金问题达成一致时，政府将停止运转。

谁会获胜?

民意调查显示，目前民主党在很多方面领先。

一些专家预测，今年可能会出现所谓的“浪潮选举”（wave election），即在野的民主党会大获全胜。

从历史上看，自美国内战以来，总统所在的政党在每次中期选举中，都平均会失去32个众议院席位和2个参议院席位。这无疑也预示着特朗普的败北。

特朗普目前的低支持率，也可能会影响民众对共和党候选人的支持，并激励民主党人。

特朗普是现代最不受欢迎的总统之一。 在特朗普任职期间，他的支持率一般都徘徊在40％左右。

我们也别忘了今年所谓的“粉红浪潮”。此次参加竞选的女性候选人数达到历史新高。

例如，在密歇根州，角逐州长职位的候选人是清一色的女性，而民主党的拉希达·特莱布（Rashida Tlaib）将成为首名当选国会议员的穆斯林女性。

越来越多的女性前来参选，原因有很多。

一些候选人说，这是为了弥补希拉里·克林顿（Hillary Clinton）在2016年的失败，但对特朗普政策的不满是更主要的原因。

但也有人认为，由于美国经济向好，共和党的优势可能会继续维持。

在特朗普执政期间，美国的薪资达到了九年来的最高水平，在截至9月的一年里上涨了2.8%，失业率也持续下降。

对特朗普意味着什么?

特朗普入主白宫后，其团队接连爆出丑闻。例如，他的团队因“通俄门”正在接受调查，特朗普本人还被控向一名声称与他有婚外情的女子非法支付款项。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普（左）与前总统奥巴马（右）。

到目前为止，民主党主要人物一直拒绝公开讨论替换总统，或逼迫特朗普辞职。

但假如真的发生，众议院的多数议员将会对弹劾案进行表决。下一步，总统将因“叛国罪、受贿罪或其他轻重罪”的指控，受到参议院的审判。

如果三分之二的参议员认定特朗普有罪，他将被免职，由副总统迈克·彭斯（Mike Pence）取而代之。

上一次由副总统接替总统的案例发生在1974年，时任总统理查德·尼克松（Richard Nixon）辞职，副总统杰拉尔德·福特（Gerald Ford）入主白宫。

图片版权 Getty Images Image caption 美国副总统彭斯曾任印第安纳州州长。

现任副总统迈克·彭斯（Mike Pence）曾任印第安纳州州长，以强硬的保守派观点而闻名。他与基督教组织联系密切，自称是一名“福音派天主教徒”。

最近一次弹劾案则发生在1998年12月，时任总统比尔·克林顿（Bill Clinton）被控作伪证和妨碍司法公正，但最终参议院宣布其无罪。

不过，美国历史上还从未有总统因被弹劾而遭到罢免。

所以，大概率的结果是特朗普在接下来的总统任期中受挫，民主党控制的众议院将会对他的部分计划和政策进行阻挠。

接下来会发生什么?

中期选举后不久，美国就将迎来2020年的大选。

此次中期选举除了选国会议员，还会改选36名州长。

在美国，50个州都各有一名州长。州长是该州的主要发言人、监督州法律，并可以任命地方官员和法官。

目前的这36人中，有26人是共和党人。

当总统大选开始时，州长们通常会大力寻找财团进行捐款，以支持他们政党的候选人。

因此，在此次中期选举中选出的新州长可能会对2019至2020年的总统竞选活动产生重大影响。

下一次美国大选将于2020年11月3日举行，但竞选活动在2019年就将展开。特朗普可能会谋求连任，他的民主党竞争对手将由2020年1月开始的一系列党内初选决定。