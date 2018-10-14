土耳其释放美国牧师布伦森 换来特朗普盛赞

图片版权 EPA Image caption 特朗普称，布伦森的行为激励了整个国家。

被土耳其释放的美籍牧师安德鲁•布伦森（Andrew Brunson）在白宫与美国总统特朗普会面。之前他被土耳其关押了两年多。

布伦森案一度成为导致美土关系恶化的标志性事件。

布伦森在会面时感谢特朗普为争取他获释所作的努力，还为他进行了祈祷。

特朗普同时对帮助促成此事的土耳其总统埃尔多安（Erdogan）表示了感谢。

2016年土耳其发生了震惊世界的未遂政变，之后布伦森被指和一些政治团体包括遭到土耳其取缔的“葛兰（Fethullah Gulen）运动”有牵连，随后遭到逮捕。

上周五，一家土耳其法院判决布伦森入狱三年，但考虑到他已被拘押的时间，布伦森被当庭释放。

法庭否定了其它和间谍最有关的指控。

图片版权 Reuters Image caption 布伦森上周五被释放。

特朗普的表态

特朗普把特伦森的释放称作两国朝“伟大关系”迈出的“一大步”。

他强调美国并未和土耳其就此事达成任何交易，但表示美国会重新考虑之前针对土耳其的严厉制裁。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年10月13日

特朗普说，由于特伦森被释放，美国会对土耳其另眼相看。

在被问到释放特伦森和近期发生的59岁沙特知名记者贾马尔•卡舒吉（Jamal Khashoggi）失踪案有无联系时，特朗普说这只是“巧合”。

牧师被释放后说了什么

特伦森在白宫下跪为特朗普祈祷并盛赞了特朗普。

他告诉记者，自己和妻子希望能有时间陪陪孩子。

他稍早前在一份声明中说，自己和家人“感谢总统、政府以及国会不懈的支持”。

特伦森在周五被释放后，从土耳其西部的伊兹密尔（Izmir）飞到位于德国的一座美军基地，随后前往位于美国马里兰州的安德鲁斯空军基地。

图片版权 EPA Image caption 布伦森供职教堂的工作人员庆祝他获得释放。

被捕全过程

布伦森在土耳其生活了20多年，和妻子以及三个孩子一起。大多数时间他在一家伊兹密尔的小教堂工作，这里有几十名信众。

2016年，他遭到逮捕。当局起诉他和非法的库尔德工人党（PKK）以及“葛兰运动”有关联。土耳其政府指“葛兰运动”和2016年那次失败的政变有关。

2018年7月，布伦森因健康原因获得释放，在判决前一直在家处于监视居住状态。几周后，美国政府因此事对土耳其的司法及内政部长采取了制裁。

布伦森和美国当局一直坚称他无罪。

布伦森案的影响

布伦森遭拘押一事使得华盛顿和安卡拉之间的关系急剧恶化。虽然两国仍然是北约组织内的盟友，但却相互实施了各种制裁。

土耳其总统埃尔多安指责居住在美国的穆斯林牧师葛兰（Fethullah Gulen）策划了2016年的政变，但葛兰否认指控。

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @realDonaldTrump PASTOR BRUNSON JUST RELEASED. WILL BE HOME SOON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年10月12日

土耳其要求美国引渡葛兰。另一方面，美国对叙利亚境内库尔德武装的支持也惹恼了埃尔多安。他将该武装力量看作库尔德工人党的一部分，该反对组织从1980年代以来一直争取独立，被美国和土耳其两国视为恐怖组织。

埃尔多安最近几周对美国的态度发生转折。他表示，希望和华盛顿重建“战略伙伴”关系。

在土耳其对2016年未遂政变进行的镇压中，有大约5万人遭到逮捕。

分析："来自美国的巨大压力"

BBC驻土耳其记者 马克•罗文（Mark Lowen）

埃尔多安总统一直强调，不会干涉土耳其的司法独立，并称只有法庭才能决定布伦森牧师的命运。但在世界经济论坛公布的137个国家司法独立性排名中，土耳其仅列103位。土耳其事务观察家认为，这项审判不可避免地成为政治审判。

最终，来自华盛顿的压力让安卡拉难以坚持。制裁、关税和其它威胁让美土关系急转直下，土耳其货币里拉甚至出现崩盘。面对高速通胀、幅度达到40%的货币贬值以及经济危机的种种苗头，土耳其不得不推动土美关系走向正常化。布伦森牧师成为了一把关键钥匙。

布伦森的背后有美国政府的支持。被捕入狱后获得释放的《世界报》前记者有德国政府的力挺。但还有数万名声称自己被误抓的其他人，他们没有强大的政府支持，以对抗土耳其的政治审判。