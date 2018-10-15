摩拜单车败走曼城 水土不服还是考虑欠周

图片版权 Mobike Image caption 摩拜败走曼城，是否能守住在英国其它几个城市的“地盘”？

摩拜冒进英国水土不服？摩拜单车被迫退出英国第二大城市曼彻斯特后，也缩小了其在伦敦的服务区域。

共享单车号称中国"新四大发明"之一。其中的市场领先者摩拜单车在2017年高调宣布进军英国伦敦、曼城、纽卡斯尔、牛津、剑桥等数个城市，一年后似乎境地尴尬。

在伦敦，摩拜单车公司将服务范围缩小到伦敦西部的伊岭（Ealing）区等地。该公司表示这样将方便所有摩拜骑车者找到摩拜单车。

该公司的英文网站称，随时使用需要交纳的费用是20分钟1个英镑。

另外，该公司还表示，也欢迎骑摩拜单车的消费者将车骑出有关划定的新区域，但希望要在还车时将车归还到划定的区域里，否则将被收费20英镑。

为何在中国各大城市"攻城掠地"的摩拜到了英国就不顺了呢？

首先来看看摩拜为何退出曼城。

人为破坏

BBC记者指出，摩拜退出曼城的决定明显是因为财力无法继续支撑其在曼城运营。摩拜单车指责说，摩拜单车遭人为破坏是摩拜在曼城的一个主要问题。

BBC从曼城警方得到的数据显示，在摩拜2017年7月进入曼城后的一年里，警方就收到了413起涉及摩拜的报警。

其中，270起属于刑事犯罪，主要包括偷窃、刑事破坏。有些车被毁、被扔，甚至被焚烧。

摩拜表示在曼城"学到了宝贵的经验"。

413这个数字也许不包括没有报警的摩拜单车的问题。英国《金融时报》引述摩拜方面的消息说，仅仅2018年7月份，在曼城的摩拜自行车总数的10%（约200辆）被盗或被损。

该报指出，也许摩拜不明智的一点是，该公司此前吹嘘称，其自行车具有防盗和防破坏功能。有些犯罪分子得知后就去试验，警方的照片显示一些摩拜自行车的锁被工业专用切割器割断。

曼城是摩拜进入的首个欧洲城市。不知摩拜在进入英国城市前是否研究过英国市场、城市环境、法律规定和生活习惯。因为曼城并非摩拜单车遭到破坏的单一例子，过去一年里，纽卡斯尔的摩拜也受到严重的人为破坏。

城市环境和法律规定

英国的大城市治安总体是很安全的，但这不代表没有治安环境相对不好的区域和时段。

图片版权 Reuters Image caption 摩拜在英国遭遇流氓行为，在其它国家可能也会遇到同样问题。图为在德国柏林的一辆摩拜单车被挂在电线杆上。

最糟糕的是，曼城警方称，一些犯罪嫌疑人将摩拜用做实施犯罪行动和逃跑的工具。

曼城警方对摩拜决定退出曼城市场表示遗憾。相信他们也无能为力。

在英国，因为偷窃自行车不是重罪，警方在将主要精力用于打击杀人、放火、犯毒甚至恐怖主义行径的同时，难以将过多的精力用于对付自行车犯罪嫌疑人。

即使抓到偷窃自行车的不良青少年，警方必须尊重法律程序，在没有足够人证、物证和经过司法起诉审判的情况下，警方能拘押犯罪嫌疑人的时间很有限，如果嫌疑人否认做案的话，通常无法拘捕嫌疑人，或即使拘捕后也很快必须放人。

数据说话

据2016年的统计数据，英国一年自行车失窃的数字高达至少37.6万辆。在自行车最容易被偷的英国城市排名中，曼城名列第三。

因此，英国警方在其官方网站中，在建议公众预防自行车失窃的网页中明确写出包括下列建议：

要买把好的自行车锁；

将车锁到一个无法移动的物件上，即使你只放几分钟；而且要避免将车锁在偏僻的地方（可能出现的小偷关注的地方）；

停车时把你的自行车能移动拆卸（比如说轮子）的部分都要上锁，如果有车灯最好随身带走；

在家里，要把自行车锁在安全的车库、车棚等地，并且把车库车棚锁好。……

不知摩拜在进入曼城市场前是否已经调研过上述数据，以及警方的安全警告。因为从这个警告看，摩拜可以到处停放的特点并不符合上述要求。

英国国情

摩拜可以随便停放的特点到了英国可能必须要符合英国国情：在英国大城市里，车辆是不能随便停放的。以伦敦为例，特别在比较市中心地区，寸土寸金，汽车摩托车停放一般都要交费，而且有很多私人、住户、残疾人等各种专用停车位。

英国城市人行道很多并没有中国宽阔，因此也不适合随便停放自行车，否则阻碍交通，甚至引发行人安全问题。

因此，当曼城市长安迪·伯纳姆就认为摩拜进曼城的计划从头就没有经过深思熟虑，因为他很早就建议摩拜应该要设立专门的停车点。

在英国，摩拜并不是最早进入大城市的共享单车，比如伦敦以前市长鲍里斯·约翰逊的名字为外号的"鲍里斯单车"，后者如同中国一些城市的共享单车，都有专门的停车桩，即方便使用，也不会妨碍行人和其它车辆。

目前全球已经有超过1000个共享单车计划，伦敦就有很多种，摩拜不过是其中之一，因此，摩拜单车败走曼城以及在伦敦缩小服务范围，人为破坏和偷盗也并非唯一原因。

摩拜单车表示，在曼城的运营并非完全失败。据统计，在过去一年里，共有25万人次使用摩拜单车，共骑了18万英里（近29万公里）的路程。可见曼城的市场还是很大的。

摩拜宣布退出曼城后，在欧洲各地大城市布局的另一共享单车运营商Nextbike立即宣布，考虑进入曼城市场。