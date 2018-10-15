拆解谜团：苹果手表可否破解沙特记者失踪案

图片版权 Getty / AFP Image caption 卡舒古自10月2日起失踪。

59岁的沙特阿拉伯知名记者贾马尔‧卡舒古（Jamal Khashoggi）10月2日在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆领取文件后失踪，土耳其媒体报道，安卡拉当局相信，卡舒古可能已经“遇害”，并声称卡舒古的苹果智能手表，录下了其遇害的录音。

但BBC科技事务记者罗里‧凯兰-琼斯（Rory Cellan-Jones）认为，因为一支苹果手表而破案的可能性“微乎其微”。

最先提出“苹果手表录音”说法的是土耳其亲政府报章《每日晨报》（Sabah），然后报道被广泛转载。

《每日晨报》报道称，卡舒古在进入领事馆前开启了苹果手表录音功能，所有他被“盘问、虐待及被杀害”的经过，都被手表录音，并传送到他的苹果智能手机iPhone及云端iCloud。据报道，他的iPhone在其未婚妻手中，当时他未婚妻在领事馆外。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 卡舒古未婚妻哈蒂杰（Hatice Cengiz）当时在领事馆外。

报道指，袭击卡舒古的人，发现了苹果手表，并用卡舒古的指纹登入，删除了部分档案──这部分内容难免令人怀疑报道的真实性，因为苹果手表未有指纹登入的方法，除非施袭者使用领事馆外的iPhone将其解锁。

苹果手表是可以透过下载的应用程式设置录音功能，但如果要把录音上载，卡舒古便要在人员毫不察觉下这样做。

而更重要的是，如果要把录音上传至手机，就需要使用蓝牙装置，但手表和智能电话之间使用蓝牙受到距离限制。

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BBC记者罗里‧凯兰-琼斯在自己家中实测，如果他在客厅使用蓝芽耳机，接驳自己的手机，之后不带手机走到屋的另一端，已经接收不到讯号。

如果卡舒古的手表讯号，要穿越领事馆的多面墙，传到领事馆外未婚妻手中的智能电话，这个可能性十分低。

一些人会反驳，沙特记者可能是有第三代苹果手表，可以独立使用网络。

图片版权 Reuters Image caption 第三代苹果手表

从卡舒古的照片看到，他真的配戴了旁边有红色按钮的第三代苹果手表，如果在美国，他可以单单为智能手表购买一份流动数据合约用手表上网，但可惜他身在土耳其。

根据苹果提供的资料，在土耳其，目前没有公司为智能手表提供独立网络数据服务，即是每支智能手表如果要上网，便需要与一部智能手机匹配，不能够单靠自己上网。

当然，我们没有推断，土其耳情报部门是否有能力黑入苹果手表，或是在卡舒古进入领事馆前便给他一个录音设备等等。

但罗里‧凯兰-琼斯相信，土耳其当局是有其他方法去留意外国使节，苹果手表这个故事，只是一个有用的掩饰。