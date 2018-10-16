休闲大麻合法化 加拿大几家欢乐几家愁

图片版权 Getty Images Image caption 渥太华加拿大议会大厦前招展的大旗把国旗上的枫叶换成大麻叶图形。

从2018年10月17日开始，休闲类大麻在加拿大正式获法律认可，只要是持联邦政府证许可证的厂商生产的，就可以合法出售和购买。

关于休闲类大麻，世界上有4个国家的司法和政府堪称前卫，除了乌拉圭和加拿大，休闲类大麻在欧洲的荷兰和葡萄牙已经非刑罪化，即不再属于犯罪。

在美国，部分州已经通过立法将休闲类大麻合法化，包括加利福尼亚州、内华达州和马萨诸塞州。

合法化和非刑罪化的区别主要是后者虽然不再属于刑事犯罪，却仍可能触犯民事法律或相关法律，而前者有被法律承认、认可的含义。

加拿大休闲类大麻合法化背后有若干原因和驱动力。其中之一，它是世界上大麻使用率最高的国家，尤其是在青年群体中。

仅2017年一年，加拿大人花在医疗和休闲类大麻消费上的钱估计达57亿加元（46亿美元；35亿英镑），使用者人均花费1200加元。

加拿大参院批准合法化的休闲类大麻英文是Cannabis，是官方选择的词汇，也是大麻家族来自拉丁文的学名统称，包括植物学上的三大类大麻。

新法生效后可能出现什么后果，哪些可能成为赢家，哪些会是哭泣的输家，BBC驻多伦多记者杰西卡·墨菲（Jessica Murphy）有以下分析。

图片版权 Getty Images Image caption 加拿大各地在新法生效前就陆续冒出未经授权的大麻供应点，主要是保健中心之类

赢家1——律师

今后几年，很可能会出现大量涉及大麻的司法诉讼。

多伦多律师比尔·博伽特（Bill Bogart）是毒品与合法化问题专家。他认为，法律认可是第一步，接下来就要制订十分细致具体的规管框架。

这意味着大量规则细节，以及许多始料不及的灰色地带，包括法律漏洞。

通常总会有人挑战这些细节，也会有人钻空子。

图片版权 Getty Images Image caption 为大麻合法化作铺垫，加拿大制定了新的驾车规则。

现在可以预见的一个重大问题是，评估酒后驾车已经有一套成熟的机制，但大麻合法化之后，警察如何评估“毒驾”？

还有，用来检测大麻中刺激中枢神经的成份THC（四氢大麻酚）的技术有多可靠，已经有人提出质疑，引发争论。

一些地方的警察部门已经决定不采用联邦政府授权的路边唾液检查仪，除了成本方面的考虑，也涉及仪器在低温环境下的可信度问题。

另外，涉及含大麻成份的可食用产品的监管规则如何制订，也是一个充满争议的领域。含大麻食品并不跟休闲类大麻同时合法化，要晚至少一年。

另一个可能的“高危”区域是劳资纠纷领域，涉及工作场所的医疗用大麻的诸多相关问题。

图片版权 Getty Images Image caption 一些地方的警察局对毒品检测仪有看法

赢家2——世界级品牌

不难想象，大麻市场规模巨大；世界级品牌和跨国大公司不可能放过这块大肥肉，也不难想象。

一旦休闲类大麻脱去不良声誉外衣，世界品牌的相关产品开发投资几乎就是顺理成章的事。

分析人士估计，休闲类大麻合法化之后第一年内，消费类大麻市场规模介乎42亿美元和87亿美元之间，消费者有340万到600万人。

跨国大公司已经盯上了这组数据。

图片版权 Reuters Image caption 有生产许可证的企业在法律生效前加班加点赶生产任务

可口可乐就是其中之一。

健康饮料中添加不刺激中枢神经的大麻二酚（cannabidiol）成份正在成为趋势，可口可乐表示正在关注。

它还透露，正在跟一家有许可证的加拿大厂商奥罗拉大麻Aurora Cannabis洽谈合作研发添加大麻的饮料。

拥有啤酒品牌科罗娜（Corona）的公司Constellation Brands也在跟Canopy Growth公司洽谈，讨论如何抓住大麻需求的增长机会，推出不含酒精的大麻类饮料大赚一笔。

不少其他获得生产许可的上市公司和Canopy和Aurora一样, 在大麻合法前就开始建新厂房，扩大生产，为大麻解禁后的市场热潮做准备。

图片版权 AFP Image caption 关于大麻的研究历来主要集中在它对人的危害方面

赢家3——研究大麻的学者

关于大麻对人体的影响，还有许多未知领域。

对医疗和休闲类大麻使用的研究在加拿大长期陷于瘫痪，因为大麻属于受控制物质。即使大麻在医疗方面的使用2001年就合法化，这方面的研究仍有不少空白。

资金来源也是个大问题，因为涉及大麻的研究受到限制，而且这个领域的大量研究关注的是毒品的危害。

新法生效后，大麻的法律地位和声誉形象变了，预计有助于推动大麻使用的益处和害处两方面的研究和投资。

比如，大麻在精神疾病、神经系统发育、妊娠、创伤后应激症治疗、驾驶和镇痛等方面有什么影响和利弊。

图片版权 Reuters Image caption 加拿大总理特鲁多兑现了竞选诺言

赢家4——总理特鲁多（Justin Trudeau）

加拿大总理贾斯汀·特鲁多2015年还在竞选时曾许诺，自由派政府一旦当选执政，立刻开始制定有关大麻合法化政策和大麻销售的监管规则。

3年后，他兑现了诺言。

特鲁多总理对此的解释是，这样可以保护加拿大年轻人，同时阻止犯罪分子通过毒品黑市牟利。

但社交媒体上围绕大麻合法化的社会成本和健康危害仍有激烈争论。

与此同时，跟新法配套的实施细则还要各个省市当局自行制定。估计许多地方官员和政界人士会因此倍感恼怒和无奈。

输家1——地产业主和房东

大麻合法化意味着使用、销售和种植大麻都合法，包括在自己家数量有限的种植。

房东和业主担心这可能会带来新的租客问题，或者房产遭到破坏。

阿尔伯塔省（又译艾伯塔省）一个拥有大量房地产的地主为了防患于未然，2018年9月先公布家法：它名下的楼内禁止吸大麻、种大麻。

各省当局负责规定允许合法消费大麻的场所，这就造成全国各地法规不一致的情况。

在安大略省，凡是允许吸烟的地方都可以吸大麻。

但在纽芬兰与拉布拉多、纽布朗瑞克和萨斯喀彻温省，公共场合禁止吸大麻。

图片版权 Getty Images Image caption 部分消费者担心解禁后大麻会成为又一个被大公司垄断的商品，休闲大麻市场被大公司主宰。

输家 2 - 大麻”作坊工匠“

有了市场就有竞争，就有大鱼小鱼虾米之分。跟那些股价扶摇直上、财大气粗的上市公司相比，小作坊式的生意还做得下去吗？独立工匠还有活路吗？

一些活动人士呼吁保障被称为“工匠”的小型制造商，提出的理由是确保这些小型供应商在市场上占一席之地可以扼制非法生产活动，也有助于保证零售休闲大麻供应充沛。

不过，作坊和工匠们面临各种障碍，包括资金、土地使用和区划限制。

一些小作坊业主和种大麻的农场主获得有限的许可，可以种植和加工医用大麻。他们同时也为地下黑市和所谓的“灰色”市场供货。

加拿大政府为了促进市场多元化，特别设计了“微种植”和“微加工”许可证。

图片版权 Getty Images Image caption 大麻合法化对地方财政的影响不光涉及税收，还有额外的市政和执法开支，关乎从联邦到市镇，新增税款和新增职责怎么分担分享。

输家 3 - 加拿大各地城镇

加拿大各地的市镇当局并不很开心，因为大麻合法化必然会掀起冲击波，而处于前线的地方政府首当其冲。

地方政府需要承担额外的责任，包括法律的实施、执法细则、城市区划的调整和零售网点规划、为家庭种植、商业许可和公共场合消费大麻等事项制定监管细则，等等。

但是，许多城镇当局到现在还不清楚大麻销售为联邦政府贡献的税款将以何种方式向地方财政涓滴渗透。

地方当局有一定选择空间，有些城市就决定自己辖区范围内禁止商店出售休闲大麻。

根据联邦政府的计算，休闲大麻合法化之后，每年税收可以增加4亿加元。渥太华跟省政府达成协议，新增的这部分税款，联邦政府分得25%，每年金额不超过1亿加元。

其余税款归省政府，省政府再从中拿出一部分拨给市政府。