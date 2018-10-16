微软联合创始人保罗·艾伦逝世，终年65岁

图片版权 Getty Images Image caption 本月较早前，艾伦宣布自己被再度诊断出癌症。

微软公司（Microsoft）联合创始人保罗·艾伦（Paul Allen）于美国时间周一（10月15日）在西雅图逝世，终年65岁。

这名富商曾在2009年接受非霍奇金氏淋巴瘤治疗，两周前他透露自己旧病复发，最终死于并发症。

过去他曾经表示，医生和他本人都对治疗感到“乐观”。

与他共同创立微软的比尔·盖茨（Bill Gates）表示：“我为一位我的长久挚友离去而感到心碎……没有他，个人电脑根本不会存在。”

艾伦的妹妹乔迪（Jody）在周一下午发表声明证实兄长去世，她形容哥哥是一个“各方面都相当卓越的人”。

声明说：“保罗的家人和朋友有幸能够亲自见证他的智慧、热心、慷慨以及深切的关怀。尽管他的日程表非常繁忙，但他总是能抽出时间给家人和朋友。”

“在这个失去亲人的哀悼时刻，我们——还有其他很多人——都为他曾经每天给予的照顾和关注感到深深的感激。”

微软的灵魂人物之一

艾伦与求学时期的好友比尔·盖茨在1975年共同创立日后的科技巨头公司微软，并由此创造了自己的财富。

他们在少年时期认识，并且一起在计算机编程技术上进行实验。而艾伦更是说服盖茨从大学中途退学、全职经营微软的那个人。

盖茨表示：“从最初我们一起在湖滨学校（Lakeside School）上学开始，一直到我们合伙创办微软，再到这些年来我们一同创立的一些慈善项目，保罗都是一位真正的好搭档和好朋友。”

“他本该值得拥有更多的时间，不过，他对于科技界和慈善界的贡献将会继续影响之后几个世代。我将会深深地怀念他。”

图片版权 Getty Images Image caption 1987年的保罗·艾伦和比尔·盖茨。

在第一次被诊断出患有霍奇金氏血癌之后，艾伦在1983年离开了公司，不过之后康复，并通过1986年创立的媒体传播投资公司伏尔甘（Vulcan）成为成功的风险投资人。

微软现任首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）也发表声明指，艾伦的逝世是“不可弥补”的损失。

纳德拉在声明中说：“作为微软的联合创始人，他以自己沉静而坚毅的方式创造出神奇的产品、体验和事业机构，从而改变了世界。”

分析－BBC驻北美科技事务记者戴夫·李（Dave Lee）发自旧金山

我的周一是在科技杂志《连线》（Wired）的25周年活动上度过的，那不仅是庆祝这本杂志的历史，还有科技本身。

那里的人将会深深地怀念保罗·艾伦，他是行业里的巨子之一。他的名字在《连线》杂志书页出现过很多很多次。

艾伦先生过去曾经战胜过癌症，而他似乎也很有信心自己能够再赢一次。那些和他关系亲密的人说，直到最后，他都保持着活跃，至少在电邮里面是如此——还在向很多很多寻求他支持的人提供建议、策略和洞见。

艾伦和他的联合创始人比尔·盖茨的关系并非一直都那么好，两人曾经为股权产生的争端被媒体广为报道。但是，他们也有非常多共同之处，都是在小时候就开始学习编程，长大之后又都将数以十亿美元计的财富捐献给慈善事业。

艾伦的投资公司也在周一晚上就他的逝世发表了声明。

伏尔甘公司的首席执行官比尔·希尔夫（Bill Hilf）在声明中表示：“数以百万计的人们都受惠于他的慷慨，他对追求更美好世界的坚持，以及他倾尽自己所拥有的时间和资源成就事物的那份干劲。”

至逝世时，福布斯（Forbes）显示艾伦的个人财富约为203亿美元。美联社报道，据估算，艾伦一生中共向慈善事业捐献了超过20亿美元，给包括科学、教育和野生保护在内的各项事业。

艾伦也是一个狂热的体育迷。他拥有NBA篮球队波特兰拓荒者，以及2013年赢得超级碗（Superbowl）的美式橄榄球联盟（NFL）球队西雅图海鹰队。

NBA总裁萧华（Adam Silver）形容艾伦是一个勇于“挑战成见和陈规的人”；NFL总裁罗杰·古德尔（Roger Goodell）则表示，艾伦是NFL背后的一股“驱动力”。

2010年，他宣布死后会将大部分财产捐献给慈善事业。