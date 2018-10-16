白宫宣传画？特朗普与共和党前总统们在一起

图片版权 Andy Thomas Image caption 美国画家安迪·托马斯（Andy Thomas）创作的《共和党俱乐部》（The Republic Club）。

当人们发现总统特朗普把这幅以自己为中心的油画挂在白宫墙上后，美国网民都热烈议论起来……

周末，美国哥伦比亚广播公司CBS时事政治节目《60分钟》播出了对总统特朗普的采访。期间还穿插记者在白宫与特朗普准备采访时的片断。

节目播出后，眼尖的观众立刻发现了白宫墙上挂的这幅画《共和党俱乐部》（The Republic Club）。有人在社交媒体推特Twitter上一推，它立刻成为美国网民的热议话题。

艺术品

在这幅《共和党俱乐部》画中，现任共和党总统特朗普被安排在最中心的位置，与以往的共和党前总统们“谈笑风生”。他的面前，放着一杯他最喜欢的健怡可乐（Diet Coke）。

围坐在特朗普周围的前总统，从他右边开始依次是艾森豪威尔、里根、小布什、林肯和尼克松。

他的身后右边站着福特、老布什，左边有罗斯福、库利奇和哈丁。

这幅画的作者是美国画家安迪·托马斯（Andy Thomas）。他画过一些美国内战期间的战役，也画过美国总统群像。除了这幅《共和党总统俱乐部》，他还画过一幅《民主党俱乐部》（The Democratic Club），那幅画中的中心人物是上届总统奥巴马。

图片版权 Twitter Image caption 眼尖的网民很快注意到电视节目中出现的这幅画。推特一出，此画成为热点话题。

《共和党俱乐部》并非托马斯最近的创作，不过在特朗普当选后，托马斯更新了这幅作品，将现任总统置于最中心的位置。

总统礼物

据托马斯向美国媒体透露，《共和党人俱乐部》是加利福利亚州国会议员达瑞尔·艾沙（Darrel Issa）送给特朗普的礼物。

2018年3月，托马斯曾经向美国《时代》周刊介绍过将特朗普添加上画时的考量。他说，自己并不是政治专家，所以不知道第45任总统特朗普将在这样一个想象出来的聚会中，受到其他前任总统怎样的对待。

图片版权 Andy Thomas Image caption 安迪·托马斯创作的另一幅总统群像《民主党俱乐部》，画出了民主党总统奥巴马、肯尼迪、克林顿、卡特等。

托马斯透露，特朗普比较难画，因为他的头发颜色很浅，肤色被晒成棕色，这让他的脸部大部分都是浅浅的暖色。另外，要画出特朗普“真诚的笑容”也很难。

值得一提的是，托马斯在这两幅美国总统群像画中，都在背景中画了同一个女性的模糊身影。他介绍说，她将是美国历史上的第一位女总统。“我在画画时就想，这些家伙都显得咄咄逼人。那将是我们的第一位女总统，她将直接朝桌子走来。”

特朗普应该对这样一份礼物非常喜欢。收到此画后，特朗普曾经亲自给画家托马斯打电话表示对这幅画的喜爱。托马斯说，特朗普电话中说了“很多溢美之词。他说见过很多自己的画像，但很少有喜欢的。”

领袖形象

用怎样的手法为政治人物画像，通常也给作品增添一些额外的色彩。独裁专制国家经常出现的领导人画像，由于过分美化甚至神化主人公，通常被划为政治宣传的艺术类别。

那么，舆论如何看待白宫挂出《共和党俱乐部》呢？有人说，这幅画很“俗气”（tacky)；当然也不乏喜欢此画的人。

还有网民认为，这幅油画中的特朗普总统，比他本人年青，身躯更加健硕，笑容更加灿烂，头发更加浓密。

这些是否都让人联想到中国和朝鲜传统政治宣传画中伟大领袖的形象呢？

图片版权 Zhu Ke Image caption 中国江西油画家朱可创作了一系列以习近平为主题的画，包括这一幅《广阔天地》。

在中国，如果这样的作品不是出自官方的指令创作，而是来自民间艺术家的自身灵感，那一般会被赞扬为“是人民对领袖的热爱和朴素情感的自发表现”。

几十年前，毛泽东画像曾是中国学画人的教材之一。除了要画得像，还要追求“红光亮”，即描绘领袖、英雄人物的形象要红光满面，绘画技巧写实，画面格调高昂。

而这幅《共和党俱乐部》的画家托马斯对特朗普又如何评价呢？

“他在传统共和党人范畴之外，这很有意思。”

“他最终在历史上会成为一个伟大的共和党人还是一个很不正常的共和党人，或者别的什么呢？”

“我将（特朗普）画在桌子旁，差不多置于中心的位置。我们让历史来决定吧，或者让人民来决定吧。这由不得我来决定。”