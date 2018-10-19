靖国神社——为何日本明仁天皇从不去参拜

图片版权 Reuters Image caption 2018年8月15日，二战日本投降73周年的纪念仪式上，明仁天皇和皇后向“全国战没者之灵”默哀。

就在今年秋季日本靖国神社大祭之前，一则消息罕见地牵涉到日本天皇，让外界关注靖国神社与天皇的关系。

10月17至20日，是今年日本靖国神社一年一度的秋季大祭。首相安倍晋三，又一次决定不去亲自参拜，选择献上供奉祭拜。这在外界看来，与他10月下旬即将访问中国不无关系。

日本首相和政界人士每一次前往靖国神社参拜，总是遭遇中国、韩国等周边国家的强烈抗议。

中国认为，到靖国神社祭拜，表面上是悼念那些为日本战死的军人，但14名二战期间被盟军远东军事法庭判决的甲级战犯和约2000名乙、丙级战犯的牌位也在靖国神社，被当作“英雄”、“战神”，因此日本政界的参拜，难脱美化日本侵略历史、宣扬军国史观之嫌疑。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年10月，日本首相安倍晋三放弃例行大祭期间参拜，向靖国神社供奉供品

安倍晋三自2012年年底担任日本首相以来，曾在2013年12月亲自到靖国神社参拜，引起国际社会的强烈不满。

当时，包括美国驻日本大使也对安倍晋三率内阁大臣们公开参拜靖国神社表示“失望”，称此举“加剧与邻国的紧张关系”。

自那之后，安倍晋三再也没有亲自去靖国神社参拜，但每年会在春秋例行大祭期间供奉祭品，在8月15日，即日本战败日供奉祭祀费。

就在今年秋季大祭之前，另一则有关靖国神社的消息，罕见地与日本天皇扯上了关系。

“妄议”天皇

图片版权 EPA Image caption 靖国神社的春季大典

10月10日，靖国神社表示，宫司（即神社最高负责人）小堀邦夫在今年6月的一次会议上发表“极不妥当的讲话”，被日本周刊杂志曝光后，表示将辞去职务。

日本周刊透露，小堀邦夫抱怨，明仁天皇从来不到靖国神社参拜， “他去那些地方（二战前战场）越多，他跟靖国神社就越疏远。（天皇）陛下是要毁掉靖国神社。”

据报道，小堀邦夫还对日本明仁天皇退位后，继位的德仁皇太子会否参拜靖国神社不表乐观。他说：未来的天皇“痛恨”日本“神道”宗教。

小堀邦夫如此“大不敬”“妄议”天皇的言论一出，日本舆论大哗。消息曝光后，小堀邦夫前往负责皇宫事务的宫内厅道歉，表示将引咎辞职。今年3月才就任靖国神社宫司一职的小堀邦夫，预计将在下旬被替换。

那些地方

日本明仁天皇虽然没有去过靖国神社参拜祭奠战争中的亡灵，但多年来明仁天皇和皇后去过日本内外多个地点，悼念战争中的死难者，其中也包括阵亡的日本士兵。

2018年8月15日，在日本战败73周年纪念仪式上，明仁天皇发表讲话，再次表示“深刻反省”。他说，思考战后这么多年的和平时代，回顾历史深刻反省的同时，我衷心希望战争苦难不再重演。

2015年，明仁天皇在日本战败70周年的纪念仪式上，第一次对战争表示“深刻反省”，曾引起世界媒体的高度关注。

图片版权 Reuters Image caption 2015年4月，日本明仁天皇访问帕劳，前往两个二战战场原址，向战争中的死难者鞠躬。

图片版权 Reuters Image caption 2016年1月，日本明仁天皇和皇后在菲律宾祭扫在二战中战死的日本士兵。

自他1989年即位至今近30年间，明仁天皇曾走访东南亚多个二战前战场，为各国战争中的死难者祈祷，希望化解日本与周边国家的历史过节，缔造和平、和解的形象。但他从未参拜靖国神社。这应该就是小堀邦夫抱怨的由来。

靖国神社

靖国神社位于日本首都东京，1869年奉明治天皇之谕而建，供奉为日本战死的250万军人及军属的亡灵，其中绝大多数是在侵华战争及太平洋战争中死亡的日本官兵。

实际上，明仁天皇不去参拜靖国神社，也是遵循他父亲裕仁天皇晚年的做法。

裕仁天皇（1926-1989在位）在第二次世界大战中所扮演的角色，一直是非常有争议的话题。

天皇虽然在国家事务中没有实际权力，但是作为日本国家元首，无论是情愿还是不情愿，他仍然在正式层面上对日本侵华战争、日本发动珍珠港袭击等重大决定表示了支持和同意。战争期间，为了鼓舞士气裕仁天皇经常身着军服。

图片版权 Getty Images Image caption 1922年， 仍然是日本皇太子的昭和天皇（1901-1989， 左一）与英国王储爱德华王子（1894 - 1972, 左二）。

1945年春，日本败局日渐显现不可逆转。裕仁天皇在日本政府主战派和主和派之间，似乎更倾向于主和。8月，美国在日本长崎和广岛投下原子弹后，裕仁天皇选择了停战。1945年8月15日，裕仁天皇广播《停战诏书》宣布日本无条件停战。

然而，外界对这份《停战诏书》的内容一直有诸多分析和评论，其中包括避而不谈对中国的侵略等，造成了日本国内至今对这段战争历史所呈现的复杂局面。甚至有专家学者认为，《停战诏书》埋下了部分日本人关于战争历史认识与周边国家看法不同的"伏笔"。

裕仁天皇一直参拜靖国神社，但自1978年后却再也没有去过。外界对裕仁天皇的这一改变有诸多揣测。

2006年7月20日，《日本经济新闻》（Nihon Keizai Shimbun）在头版刊登文章，通过已故前皇宫宫内厅长官富田朝彦的备忘录，披露了裕仁天皇生前对靖国神社1978年秘密合祭二战甲级战犯的不满，并从此停止参拜靖国神社。

日本国内对这样的结论当然也有不同的声音。有学者认为，裕仁天皇是出于对战争后果的愧疚；还有专家认为，天皇是因为对秘密合祭的程序不满：靖国神社未经天皇首肯秘密合祭，天皇又如何能面对如此“藐视君威”？

事到如今，靖国神社，正如西方媒体所说，是东亚诸国的“眼中钉”：日本政界稍有动静，便能牵动敏感的政治神经。