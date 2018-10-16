世界粮食日：“人造鸡肉”走上餐桌并非梦想

图片版权 Science Photo Library Image caption 人造肉企业家说，可以达到没有杀害，但可继续买卖的目标。

当第38个世界粮食日来临之际，全世界正面临一场危机：人类日益增长对肉类的需要和供应不足的矛盾。

美国食品公司JUST的科学家在旧金山提供一个解决方案：让鸡毛变成鸡！BBC记者先品为快，已经尝了它的味道。

说起来，这已经不是什么新思维。1931年，英国著名的前首相温斯顿·丘吉尔就提出养这种鸡想法。

1931年正是丘吉尔政治生涯的低谷，作为前财政大臣都没能受邀参加英国新政府组阁。也许这到给了他思考人类未来大问题的机会。

那一年丘吉尔表示，人类行为非常荒谬：好不容易养只鸡，但只吃鸡胸脯和鸡翅，把其它部分都扔了。

他预测，有一天，人类不再会做这种蠢事，而能在合适的条件下专门培育他们想吃的那部分。（这样就会避免浪费时间去养鸡头鸡屁股等。）

丘吉尔的理想似乎终于在87年后被美国科学家实现了。

并非素鸡

美国科学家在旧金山的一个农场里展示用鸡的羽毛培育出来的鸡块。

提到鸡块，你一定会想到麦当劳等快餐店里的炸鸡块，小巧，无骨，"味道好极了"。对，就是你在广告里常看到的那种。

这种鸡块，吃起来完全是鸡肉的味道，而且新鲜可口，据说它的源头就是旧金山实验室附近的一个农场上咯咯叫着满地跑着的鸡群。

这种鸡肉也绝非我们所熟知的素鸡，也绝非现在在超市里越来越受欢迎的各种替代肉类的大豆肉。

图片版权 Alamy Image caption 人类为了获得满足肉类需求，每年再杀杀几十亿动物。

快速生长

这可是真正的肉，但是从动物细胞培育生长出来的肉，并且它被描述通过培养、合成，体外等等科学方式在实验室生长出来的肉。

这种人造鸡肉“很干净”，看不到让人害怕的鲜血，今后做鸡肉菜肴也不用杀鸡了。

科学家们在一个小的生物反应器中用两天时间即可培育出一只鸡块。

这个过程需要使用一种蛋白质来促进细胞成倍繁殖，并在鸡肉生长的时候，就像盖房子一样提供某种类型的支架，使得这种鸡肉成型。

无需宰杀

JUST公司的总裁特里克对BBC记者表示，这种鸡肉到了2018年年底就可以出现在一些餐厅的菜单上了。

特里克说："我们用植物制作鸡蛋，冰淇淋或黄油，我们现在用肉做出肉来。而且你不需要宰杀动物"。

品尝了这种炸鸡块的BBC记者说，味道令人印象深刻：鸡皮很脆，肉的味道鲜美，虽然肉嚼起来的感觉比麦当劳或肯塔基的炸鸡块稍微软点。

特里克和其他一些企业家表示，他们造出人造鸡，也希望停止宰杀动物，保护环境。

他们表示，在保护地球环境的同时，这样可以解决全世界人口越来越多但肉不够吃的问题。他们特别指出，他们做出的这种肉没有用转基因技术，鸡肉生长也无需抗生素。

保护地球

联合国表示，为了吃肉饲养动物是全球变暖和空气和水污染的主要原因之一。即使传统的畜牧业努力提高效率和环保能力，但许多人怀疑传统畜牧业是否能够跟上全球对蛋白质日益增长的需求。

在美国加州的一个领先的细胞肉类公司的科学家瓦拉提博士说，我们每年屠宰700亿只动物，为70亿人提供食物。

他说，因为越来越多的人脱贫，全球对肉类的需求翻了一倍。到2050年，人类将无法养活足够的牛和鸡来满足90亿人的胃口。

他说："所以我们可以直接从这些动物细胞中种植任何肉类，家禽或海鲜。"

亚欧市场

细胞农业的先驱是荷兰科学家珀斯特。他在2013年做出了全球第一个实验室造出的汉堡包，售价30万美元（228,000英镑）。

但珀斯特估计，如果他开始大规模生产他的汉堡，他可以将每个成本降低到10美元左右。

即使JUST已经能生产足够多的鸡块来卖，但不太可能会卖给美国的餐馆。因为美国政府尚未决定怎么对这个进行立法、订规矩。美国的大多数食物都受到美国食品和药物管理局（FDA）的监管。

特里克表示正在和亚洲与欧洲的一些国家商谈出口等事项。

养殖户看法

图片版权 ByFlow Image caption 荷兰一公司已经向餐馆销售3D食品打印机。

这项技术还吸引到了美国一些传统养殖肉类处理加工公司的投资，有些人认为这将是未来的趋势。

在美国从密苏里州延伸到阿肯色州的山区的一个农场里，BBC记者就此采访了正在喂牛的比利·布鲁斯，询问他的看法。

布鲁斯说："我认为这种产品需要相应标记 ，这是实验室生产的蛋白质。"

他补充说： "当我想到肉时，我想到了我背后的牛群，它们是活着的，会呼吸的动物。"