冷战2.0：西方同中俄情报对抗白热化

Image caption “美女间谍”安娜·查普曼通过间谍交换返回俄罗斯。2013年美国中情局和国家安全局特工斯诺登从香港逃到莫斯科时，安娜·查普曼还表示愿意嫁给斯诺登。

美国副总统彭斯最近宣布对中国进行新冷战，评论说美中关系落入了所谓“修昔底德陷阱”，即守成强权受到崛起强权挑战导致对抗冲突。与此同时中国，俄罗斯同西方的间谍战也被说成进入新一轮冷战。

俄罗斯情报界在苏联解体后一度陷入混乱，无所作为，但很快恢复了对外情报活动。BBC俄罗斯语记者报道说，美国和中国间谍战也趋白热化，另外西方还要面对伊斯兰极端主义的威胁。情报战的这些新动向，被一些专家说成第二次冷战。

苏联是20世纪美国的主要地缘政治敌手，削弱和摧毁苏联一直是美国中央情报局的活动目标。苏联解体后，美国和英国情报官员的主要敌人消失了。后来西方情报机关一度把注意力集中到东方的新威胁上面，即伊斯兰极端主义。

但是BBC俄罗斯语记者科兹洛夫斯基（Sergey Kozlovsky）和高尔亚什科（ Sergey Goryashko）说，现在西方国家明白了，他们同苏联的继承者俄罗斯的意识形态斗争远远没有结束。

一些专家认为，在2000年后出现的新形势可以被称为“新冷战”。这个词最早出现在英国记者卢卡斯（Edward Lucas）的《新冷战：克里姆林宫如何威胁俄罗斯和西方》的书中。

当然也有许多专家说“新冷战”的描述并不准确，这不是新的战争，而是过去的对抗进入了下一轮。, 间谍机构历史的作者林德尔（Joseph Linder）认为，意识形态冲突决定了这种对抗继续存在。

Image caption 美国副总统彭斯上周宣布对中国进行新冷战，标志着中美关系降到新低点。

美国中情局前副局长莫雷尔（Michael Morell）在2018年3月说，“在（俄罗斯）入侵格鲁吉亚，入侵乌克兰，干涉叙利亚，干涉选举，俄罗斯雇佣兵在叙利亚攻击美军之后，没有人怀疑我们再次处于冷战状态中。”

许多专家都同意，俄罗斯在国际舞台上的行为发生了变化。林德尔认为，过去许多国家或恐惧，或仰慕苏联，是因为苏联具有别国没有的资源。现在俄罗斯在国际舞台上的新角色引起恐惧，因为（西方）需要俄罗斯像在90年代那样下跪，他们期待俄罗斯垮台。但是俄罗斯并没有垮，不仅如此，俄罗斯还开始奉行独立的国际政策 。

中国破获美谍报网

BBC的报道说，美国情报界在中国遇到了数十年来的最大挫折。2017年5月《纽约时报》报道说，中国情报机构在2010年开始识别并处决美国在中国情报网的间谍。

根据去年《纽约时报》引用的消息来源说，美国在中国的十多名情报人员死去，还有一些被关进了监狱。美国在中国经过数十年建立的有20多名成员的情报网受到了破坏。

2018年8月美国《外交政策》杂志报道，一名前官员说在两年期间被中国处决的美国情报人员约30名，还有些消息人士说被处决的人数更多。所有被中国情报机关逮捕的情报人员最后都被处决。

当时《纽约时报》报道把美国间谍网在中国的损失同过去中情局和联邦调查局的变节者埃姆斯和汉森造成的损失相提并论。上世纪80-90年代中情局负责俄罗斯情报搜集的特工埃姆斯（Aldrich Ames）向苏联/俄罗斯提供了大量情报，导致许多美国在俄罗斯的间谍被抓。

Image caption 分析认为中国反间谍机构通过中情局加密通讯系统的代码破坏了美国在华间谍网，中国还同俄罗斯分享了有关情报。

美国联邦调查局特工汉森（Robert Hanssen）在1979-2001年间向苏联/俄罗斯提供了大量秘密文件，导致许多在俄罗斯的美国情报人员被捕和被处决。

一个消息人士对《外交政策》说，“以前我们曾认为我们安然无忧，我们认为我们不可战胜。”

经过分析，美国当局认为在中国的情报网被破获可能的原因有三个：中国特工的努力；中情局在华特工粗心；通讯系统遭到黑客攻击。

中情局官员同情报人员用加密系统联络，而这种加密通讯和互联网相连。他们同新招募者通过一种中级版的加密系统联络，用意是如果新人被判，或者是双面间谍，也不会让中国侵入加密联络系统。

不过主要系统和中级系统都使用同样的代码，这就为黑客提供了进入主要加密通讯系统的渠道。消息人士对《外交政策》期刊说，中情局“搞砸了防火墙”，没有把两个加密通讯系统隔开。

《外交政策》的消息人士确信中国同俄罗斯分享了破获美国情报通讯的情报，美国在俄罗斯也适用了同样的通讯系统。美国哥伦比亚广播公司（NBC） 报道说，当美国情报人员在被捕的时候，中情局在俄罗斯的情报人员突然中断了联络。

俄对英的间谍战

英国前情报官员说，俄罗斯总统普京随着国内地位巩固，正不择手段地从英国招募变节者。这位前情报官员对《镜报》说，虽然普京渲染俄罗斯受到西方的围堵，但是俄罗斯情报机构一直在干扰破坏西方的民主制度，俄罗斯情报部门正在积极在英国招募潜在的变节者。

据周一（10月15日）《镜报》的报道说，他们得到的一份泄露的政府文件显示，英国外交部对前情报官员和前外交官发出紧急通知，警告他们说“俄罗斯情报机构把在职和离职的官员当做高价值（招募）目标”。

《镜报》的安全和防务编辑克里斯·休伊（Chris Hughes），英国情报部门的规模在过去15年扩大了一倍。这意味着掌握敏感情报的人员增多，许多前情报官员和前外交官都熟悉英国间谍和双面间谍的名字，以及最新的间谍技术。

Image caption 报道说，斯克里帕尔当初在俄罗斯军事情报部门服役，而且在1990年代还负责军事情报部的人事部门，掌握了大量在欧洲的俄罗斯特工情况。

自然这些人成了俄罗斯情报部门招募策反的目标。《镜报》报道说，俄罗斯在这方面特别努力，他们试图雇佣英国的情报公司搜集一些个人的资料。

与此同时，英国情报机构负责人周二（10月16日）警告说，俄罗斯情报人员攻击进入英国的电脑系统，待机发动破坏性的网络攻击。《伦敦旗帜晚报》报道说，英国国家网络安全中心的负责人马丁（Ciaran Martin）说，俄罗斯和其他敌对国家在英国网络中找到立足点，令他们能够发动网络攻击。

伦敦的毒剂暗杀

今年3月俄罗斯前间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和他的女儿受到使用神经毒剂的攻击后，俄罗斯和英国关系急剧恶化。

和英国情报机构合作的俄罗斯前间谍斯克里帕尔在英国成为“毒杀”目标，英国指责俄罗斯在英国发动“化武攻击”，两国外交关系恶化。普京最近说，斯克里帕尔是“叛徒”，“人渣”。普京在一个2010年的视频中说，“请相信我，叛徒会自取灭亡”。

之前在2006年11月，俄罗斯联邦安全局官员利特维年科（Alexander Litvinenko）在伦敦因钋中毒身亡。报道说他同前克格勃官员卢戈沃依（Andrei Lugovoy）和俄罗斯商人考夫顿（Dmitry Kovtun）在伦敦会面后身体不适，数星期后死去。

经过调查，英国警方认为利特维年科死于放射性物质钋-210中毒，在同卢戈沃依和考夫顿会面期间，利特维年的茶杯中被放入了钋 。

后来负责调查的英国的尸检法官欧文爵士说，投毒者可能按照俄罗斯联邦安全局的指示行事，得到了该组织领导人帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）和俄罗斯总统普京的准许。

欧文还认为，谋杀的动机可能是利特维年科为英国情报部门效力，而且他激烈批评前雇主俄罗斯联邦安全局和俄罗斯总统普京个人，并且同克里姆林宫的反对者来往密切。同他秘密交往的政治反对者当中有在伦敦流亡的俄罗斯大亨别列佐夫斯基。

普京：“惩罚叛徒”

图片版权 Reuters Image caption 普京说："叛徒的下场总会很悲惨。" 他最近说，斯克里帕尔是"叛徒"，"人渣"。

BBC俄语报道说，2010年6月，美国逮捕了10名情报人员，他们被指向俄罗斯对外情报局提供情报。另外还有一人在塞浦路斯被捕，此人保释后失踪。据说此案同俄罗斯对外情报局在西班牙的一名雇员有关。据说上述10人在美国被捕后，这名在西班牙的特工设法潜逃。

美国联邦调查局指一些苏联情报官员在2000年后的几年中在美国城市郊区定居，他们从俄罗斯对外情报局得到资助。

在2010年7月，在美国被拘禁的10人被用来交换在俄罗斯被捕的4个人。这4个人当中就有今年3月在英国成为“毒杀”目标的俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）。

被交换回到俄罗斯的10人中有著名的“美女间谍”安娜·查普曼（Anna Chapman）。2013年美国中情局和国家安全局（NSA）的特工斯诺登（Edward Snowden）从香港逃到莫斯科时，安娜·查普曼还表示愿意嫁给斯诺登。

俄罗斯总统普京在7月晚些时候接见了交换回来的10人。会见后普京说：“没什么可说。我已经说过这是背叛的结果，叛徒的下场总会很悲惨。”

据信，俄罗斯对外情报局的前上校波特耶夫(Alexander Poteyev)泄密导致那10人在美国被捕。2016年俄罗斯报道了波特耶夫的死讯。不过2018年10月BBC和美国新闻网站Buzzfeed报道说，波特耶夫并没有死。

BBC记者 马克·厄尔本(Mark Urban) 在《斯克里帕尔档案》一书中说，美国认为俄罗斯情报机构透露变节者死讯的目的是企图发现变节者的住址。

斯诺登案：美俄对抗

美国前特工斯诺登（Edward Snowden）2013年逃离美国泄露情报机密是美国情报界遇到的最大失败之一。斯诺登透露了美国情报机构进行大规模信息收集的“棱镜”计划，以及美国电信公司同情报机构合作的秘密。

图片版权 Getty Images Image caption 2013年美国中情局和国家安全局的特工斯诺登逃离美国泄露情报机密是美国情报界遇到的最大失败之一。

2013年5月斯诺登抵达香港，将一些秘密文件交给记者。五角大楼报告说，斯诺登盗窃了170万份机密文件，美国军方说大部分文件涉及“美国陆军，海军，海军陆战队和空军的重要部署行动”。

斯诺登透露美国安全局通过和美国最大的手机服务公司合作，海量收集美国境内和美国和其他国家的公众电话通讯。他还说在2009年20国集团伦敦峰会期间，英国情报机构截听外国政要的电话。

2013年6月21日，斯诺登受到美国盗窃国家财产和泄露国家机密的指控。6月23日斯诺登从香港飞往莫斯科，他计划取道莫斯科前往拉美国家或冰岛。但是美国吊销了斯诺登的护照，阻止他飞往其他国家。

按照官方的说法，斯诺登在莫斯科谢列梅捷沃国际机场的中专区域生活了一个多月，因为他没有俄罗斯签证。俄罗斯当局说他没有违反俄罗斯法律，俄罗斯情报机构也没有联系过斯诺登。

但是媒体报道说，斯诺登的飞机在谢列梅捷沃机场降落后，马上就有一辆挂外交牌照的轿车到飞机前将他从机场接走。媒体还报道，找不到报道中所说斯诺动在机场中专区住的旅馆。

7月底斯诺登申请俄罗斯的临时政治庇护，8月初他得到了俄罗斯庇护，并被安置到一个秘密地点。普京通知美国斯诺登得到庇护的条件是“他不能从事危害我们的美国伙伴的活动”。不过俄罗斯得到文件的秘密内容在那以后的几年中一直不断地被披露。

美国当局声称，斯诺登个人在技术上无法单独打开并且盗取成千上万份秘密文件。美国方面认为俄罗斯情报机构帮助斯诺登进行泄密。不过这点并没有得到美国联邦调查局的确认。

斯诺登现在还在俄罗斯居住，他的居住许可被延长到了2020年。美国多次要求遣返斯诺登都被拒绝。俄罗斯对斯诺登的居住地点保密，斯诺登从未接受俄罗斯媒体采访，也很少公开露面。