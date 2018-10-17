图片版权 Getty Images Image caption 妮可·基德曼在英国出席伦敦电影节。

好莱坞影星妮可·基德曼（Nicole Kidman，妮歌·洁曼）承认，当年她与汤姆·克鲁斯（Tom Cruise，汤·告鲁斯）的婚姻给了她“保护”，令她在演艺生涯初期免受性骚扰。

这名澳大利亚籍演员当年曾与克鲁斯一同出演电影《雷霆壮志》（Days Of Thunder，另译《霹雳男儿》），之后两人于1990年结婚。

妮可·基德曼表示：“我很年轻就结了婚，但当时它对我来说绝对不是权力，而是保护。”

“我是为了爱情而结婚的，不过，嫁给一个极其有权势的男人，也令我免受性骚扰。”她说。

图片版权 PA Image caption 她与汤姆·克鲁斯的婚姻持续了超过10年。

谈到好莱坞近一段时间里接二连三的性骚扰丑闻，基德曼表示：“当然我也有过一些‘MeToo’的时刻——自我小时候就有！但是，我想不想在将这些曝光在一篇文章里面呢？不。它们是不是在我的工作中发生？绝对的。”

与克鲁斯结婚之后，二人领养了两个小孩，分别是现年25岁的女儿伊莎贝拉（Isabella）和23岁的儿子康纳（Connor）。

这对当年红极一时的好莱坞情侣在2001年离婚。基德曼说，与克鲁斯分开，迫使她“长大”。

她写道：“我会工作，但我当时仍然很受保护。所以当我在32、33岁走出来的时候，几乎好像是说，我必须成长了。”

2006年，基德曼与乡谣歌手基思·厄尔班（Keith Urban）完婚。二人如今育有两个女儿：10岁的桑黛（Sunday）和7岁的费思（Faith）。

基德曼是好莱坞最著名的演员之一，这位奥斯卡金像奖得主曾出演过《红磨坊》（Moulin Rouge!，另译《情陷红磨坊》）、《时时刻刻》（The Hours）、《雄狮》（Lion，另译《漫漫回家路》）和《航越地平线》（Dead Calm，另译《怒海惊情》）等影片。

图片版权 Getty Images Image caption 妮可在2002年凭《时时刻刻》中的表演成为奥斯卡最佳女主角。

图片版权 Getty Images Image caption 妮可在2006年与歌手厄尔班结婚。

著名制片人哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）的性骚扰丑闻引爆了好莱坞的#MeToo运动。近日，与韦恩斯坦合作过三部电影的著名演员迈克尔·凯恩爵士（Sir Michael Caine）也在另一个场合提到了这宗丑闻。

凯恩向英国《广播时报》（Radio Times）表示，在这名制片人受到一系列指控之后，好莱坞现在是一个更加安全的地方。

这名资深演员说：“关于哈维和他的所作所为，有一点是非常好的——如果可以这样说的话，就是女演员现在安全了。没有制片人再敢做任何带性暗示的事了。”