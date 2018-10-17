美国中期选举 细数那些最令人惊讶的候选人

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想要跟上美国中期选举带来的大量信息和分析可能很难。尽管各方噪音不断，但关键问题仍然是，共和党人是否能够控制国会两院。

数千场的竞争同时上演，加之如此多的信息需要消化，一些有趣的故事可能会被淹没。因此，BBC选出了几位候选人，看看他们令人印象深刻的竞选之旅。

此外，还有一位政治学教授向我们解释，在竞选中，只要一个赚人热泪的个人故事，就可以给结果带来很大的改变。

格斗选手出身的美国原住民

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她是谁？

民主党人莎莉丝·戴维兹（Sharice Davids），一名同性恋前综合格斗（MMA）选手，在堪萨斯州（Kansas）第三国会区参与角逐。

有趣之处

戴维兹可能成为第一位当选国会议员的美国原住民女性。

她是圣语族（Ho-Chunk Nation）的一员，由做教官的单身母亲抚养长大，拥有美国顶尖大学的法律专业学位。

今年38岁的她在2013年11月首次在综合格斗比赛中取得胜利，但败北终极格斗冠军赛（UFC）后，她开始专心投身政治。

她曾这样说：“我曾经被放倒过，被人推开过，也被击败过。我这一生都不得不在为我是谁和我爱的人战斗。”

满身战功的女战机飞行员

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她是谁？

来自亚利桑那州（Arizona）的两届共和党代表玛莎·麦克萨利（Martha McSally），此次竞争亚利桑那参议员席位。

有趣之处

麦克萨利是首位参与战斗的美国女性战斗机飞行员，也是第一个指挥战斗机中队的女飞行员。

她曾在伊拉克和阿富汗执行任务，在26年的军人生涯中，她共获得过六枚勋章。

如果当选，麦克萨利将成为第一位在参议院代表亚利桑那州的女性。

她曾这样说：“我是一名战斗机飞行员，我说话也是这个风格。这也是我为什么会对华盛顿的共和党人们说，去长一对卵巢，干好自己的工作。”

广告被疯传的钢铁工人

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他是谁？

兰迪·布莱斯 （ Randy Bryce ）是一位工会活动人士和癌症存活者。他是威斯康星州（Wisconsin）第一区的民主党候选人。

有趣之处

今年早些时候，他的传记性竞选广告被广泛传播，也让他的知名度大大提高。

布莱斯是一名钢铁工人，还曾当过兵。他一直强调自己的工人阶级草根属性，但在家门口也招致了一些引人注目的反对声。

他的亲兄弟在一则共和党的广告中出镜，表示不会把票投给他。这让局面十分尴尬。

他曾这样说：“我过去的20年都在建设这个选区。”

活跃的“同性恋挺特朗普”组织发起人

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他是谁？

彼得·博伊金（Peter Boykin）是“同性恋挺特朗普”（Gays for Trump）组织的发起人，参与北卡罗来纳州（North Carolina）的角逐。

有趣之处

他是一个主要的非主流者，因为今年绝大多数LGBT候选人都以民主党人身份参选。

根据LGBT胜利基金组织（LGBT Victory Fund ）的说法，今年没有同性恋共和党人竞选国会或州长席位。

博伊金一向对这一问题十分直接，他对《纽约时报》表示称，共和党“完全接受了”他。

他曾说过：“自由派同性恋群体鼓吹和平、爱情和宽容，但他们只会把这些理念覆盖到与他们想法一样的人身上。”

你的器材不支持播放多媒体材料 美国：2018年中期选举为何如此重要？

曾担任能源公司老板的跨性别者

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她是谁？

民主党人克里斯汀·哈尔奎斯特（Christine Hallquist）今年62岁，她击败了三名与她角逐佛蒙特（Vermont）州长席位的党内对手。

有趣之处

她可能成为美国历史上第一位跨性别州长。

哈尔奎斯特在2015年完成了性别转变，此前她已担任一家全州规模的能源公司的老板12年之久。

此次中期选举，参与竞选的同性恋及跨性别候选人创下历史新高。

她曾这样说：“我只不过碰巧是一个跨性别的领导人。佛蒙特人们知道这一点。”

前中情局特工及特朗普批评者

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他是谁？

今年40岁的共和党代表威尔·赫德（Will Hurd）是一名前中央情报局（CIA）特工，他所在的德克萨斯州（Texas）第23区竞争十分激烈。

有趣之处

他曾在中情局工作过九年，管理过阿富汗的秘密行动，也成为了政治谈话节目的常客。

他所在的选区覆盖了美国-墨西哥边境的大部分地区，他一直反对特朗普的移民政策。

赫德是共和党内的温和派，他的席位在民主党的愿望清单上名列前茅。

他曾经说过：“在我的职业生涯中，我看过俄罗斯情报部门操纵许多人，但从未想过美国总统会成为其中的一个。”

新闻主持人及昔日美国小姐

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她是谁？

29岁的民主党人马洛瑞·哈根（Mallory Hagan），从曾经的选美冠军摇身变为阿拉巴马州（Alabama）第三区候选人。

有趣之处

她曾在2013年美国小姐选美中夺冠，曾经当选纽约小姐和曼哈顿小姐。

去年，美国小姐组织（Miss America Organization）一系列邮件泄露，邮件里该组织高层曾嘲讽包括哈根在内的一系列参赛者。该组织高层随后辞职。

这段经历使得哈根想要尝试投身政治。“这件事让我认识到，自己声音会有多大力量，”她在自己网站上写道。

但她来自共和党的对手麦克·罗杰斯（Mike Rogers）也十分强大，罗杰斯过去15年都在该选区成功当选。

她曾说过：“在看到女性参选的数量后，我决定参选。”

支持特朗普的内衣模特

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他是谁？

电视演员及前CK（Calvin Klein）模特小安东尼奥·萨巴托（Antonio Sabato Jr.）是共和党在加利福尼亚州（California）的一名候选人。

有趣之处

萨巴托曾经登上时代广场27米的广告牌，也曾在电视节目“与星共舞”（Dancing with the Stars）展现自己的舞蹈技巧。

但近年来，让他备受关注的却是他的政治观点。

他表示，由于支持特朗普竞选总统，他曾被好莱坞导演们列入黑名单。

萨巴托还一再声称，美国前总统奥巴马是穆斯林，但他没有给出任何证据。

他曾说过：（关于奥巴马）“如果他不是穆斯林，我们应该称他为巴里总统（President Barry）。”

这意味着什么？

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今年的候选人来自不同群体，女性和LGBT候选人比任何时候都多。

弗吉尼亚大学（University of Virginia）专门研究选举和竞选的政治学教授詹妮弗·劳里斯（Jennifer Lawless）认为这会给局势带来改变。

“这些更多元的候选人可以在传统上不热衷投票的选民中激发一定程度的热情。”

劳里斯教授还指出，大多数首次参选及背景多元的候选人来自民主党。“很多人是出于对特朗普政府的担忧决定参选的，”她说。“许多人都有自己成为攻击目标的经历。”

还有一些候选人的个人故事足以赚人热泪，劳里斯教授说，这种故事在某种程度上可能给竞选带来帮助。

“很多情况下，这是候选人真实谈论自己的时刻，”她说。“但没有太多证据表明，选民对个人故事有特别的兴趣，”她补充道。

“最重要的是，你需要有能力表达出，你有足够的背景和经验成为选民的有力代表。”