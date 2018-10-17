英国“恶犬”伤童案频发 家长如何教孩子防范

Image caption 狗的教育要从娃娃抓起。

英国作为爱狗之国人尽皆知，但议会的议员们认为，需要教育儿童如何保证自身安全，避免被恶犬咬伤。

英国议会负责有关犬类问题的跨党派下议院环境委员会表示，统计大数据显示，9岁以下的儿童更容易被狗咬伤，遭受影响终身的伤害后送医院抢救。

英国媒体经常会曝光恶犬咬伤儿童的新闻，通常是恶犬被兽医等专业的人员处以"安乐死"。

英国的议员们提出建议，希望动物行为专家和慈善机构为学校和家长们制定一个犬类童年教育计划。

人们常说，英国是世界上最爱狗的国家，英语中常用"人类最好的朋友"代为狗的称呼。怎么现在也有"交友不慎"的问题呢？

中国没有每年被狗咬伤的数据，但公开网络报道指出，每年有至少上千万人被狗咬伤。这也是中国成为世界80%狂犬疫苗的消费大国的原因之一。

"人类最好的朋友"

英国是世界上最早提出动物保护的国家，早在1824年就成立了皇家防止虐待动物协会，这个组织不仅具有广泛的权威，它已经是世界上最有历史和最大的动物保护组织，目前其最大的赞助者为英国女王伊丽莎白二世。

但英国也是最早以法律界定狗的责任问题，比如1906年，英国制定了第一部《狗法》，包括专门界定如果狗咬牛羊后，狗主人的责任连带问题。

法律虽然明确，但恶犬总是"拒不守法"。狗咬人事件每年总在发生，其中一个客观原因是英国宠物狗的数量不仅巨大，近年还猛增。

图片版权 Nicole Grimes Image caption 一些宠物狗虽然可爱，但养狗基金会警告切勿在没有大人看管情况下将狗与儿童单独放在一起。

据统计数据网站STATISTA的数据，2016至2017年之间，英国宠物狗估计大约为850万条。另有统计数据称约有四分之一到英国家庭养狗。但自2010年以来，英国宠物狗的数量增加了近百万条。

狗咬人的问题

在保护狗的权益的法律不断健全的同时，如何安全养狗和人防狗咬的教育普及及安全措施似乎没有跟上。

STATISTA的数据显示，2015到2016年，英格兰（不包括占英国人口约15%的苏格兰、威尔士和北爱尔兰三大地区）被狗咬伤需要送医院治疗的人数纪录为2854人，其中包括从0岁开始的婴儿到80岁以上的老人。

被狗咬伤人数最多的年龄段是40至59岁，超过900多人。而0-9岁儿童被咬伤需要就医的多达373人。

英国《每日镜报》记者2016年做出调查称，英国每年平均都有2000多人遭到狗攻击严重咬伤需要就医，有些儿童甚至被咬死。报道指出，英国曼城附近的一名14岁女孩独自在家，遭到4条恶犬攻击，被活活咬死。

该调查称，有关数据是这个问题的"冰山一角"。另有数据称，实际上英国被狗咬伤者每年有上万。中国留英学生也曾有被狗咬的事件。

人的因素

图片版权 PA Image caption 英国法律禁止豢养一些攻击性强的狗做宠物。

中国俗语称"打狗看主人"，也体现了狗咬人问题中人的因素。

英国近年来发布了新的法律规定，恶犬伤人最高可能将狗主人判处14年有期徒刑。同时，法律规定禁止个人豢养一些攻击性强的犬类。

但英国的议员们指出，对养狗安全基本知识的普及还远远不够。

英国1891年成立的保护犬类福利组织养狗基金会（The Dogs Trust）在保护儿童避免被狗咬伤方面提出下列建议：

让儿童与狗保持安全距离的建议

切勿靠近他们不认识的狗。只有在他们问过主人了解情况后，才能去摸狗或和狗玩耍；

切勿让幼儿与任何狗在没有大人看管情况下单独在一起；

不要让儿童逗弄他们的狗或粗暴和狗玩耍；

不要靠近或打扰正在睡觉，吃饭，生病或受伤的狗。

资料来源：The Dogs Trust