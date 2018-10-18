特朗普提名“鹰派前驻华武官”为国务院高官

图片版权 Reuters Image caption 特朗普希望斯蒂尔韦尔成为东亚和太平洋事务助理国务卿，但提名必须获参议院通过。

美国总统特朗普宣布，将提名前空军将领斯蒂尔韦尔（David Stilwell）为助理国务卿，负责东亚和太平洋事务。如他的提名获美国国会接纳，他将接替去年4月离任的拉塞尔（Daniel Russel）。

亚太地区近年占据许多美国的外交日程，包括与中国近月的贸易纠纷，和与朝鲜的关系暖化等。美朝据报更在筹备特朗普和朝鲜领导人金正恩第二次会面。

虽然如此，拉塞尔去年离任后，东亚和太平洋事务助理国务卿这个职位一直悬空，只由拉塞尔的副手董云裳（苏珊·桑顿，Susan Thornton）署任。分析预期，斯蒂尔韦尔上任后会对华采取强硬态度，同时有助美国拉拢韩国等区内盟友。

图片版权 Getty Images Image caption 美国政府内部意见认为，过去一年多署任东亚和太平洋事务助理国务卿董云裳对中国的态度不够强硬。

会说中文的美国前驻华武官

斯蒂尔韦尔是前美国空军将领，2015年退役，官至准将。他服役期间曾派驻日本，2011至2013年也是美国驻华大使馆武官。

美国白宫发的声明介绍，斯蒂尔韦尔目前是美军印太总部的中国战略研究小组（China Strategic Focus Group）主任。他会说韩文和中文，也会一点日语。

路透社报道指出，美国前国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）曾建议由拉塞尔的副手董云裳接任，但美国政府党内强硬派认为她对中国的立场不够强硬。

特朗普提名斯蒂尔韦尔后，美国参议院需要就提名进行投票，但分析预料斯蒂尔韦尔的提名将可以成功获通过。

图片版权 AFP Image caption 美朝据报在筹备特朗普和金正恩第二次会面。

“北京政府不会喜欢”

美国《华盛顿邮报》记者罗金（Josh Rogin）今年7月引述消息指，斯蒂尔韦尔有可能接任拉塞尔的职位。

罗金当时引述美国驻韩国大使哈里斯（Harry Harris）的前副手塞耶斯（Eric Sayers）说，北京大概不会喜欢斯蒂尔韦尔坐上这个位子，但这正好表示斯蒂尔韦尔“对美国政府来说是个适合人选”。

罗金又分析说，斯蒂尔韦尔对中国的立场大概与国务卿蓬佩奥和国家安全顾问伯尔顿（John Bolton）一样，认同美国需要“针对中国崛起更主动采取行动”，也必须加强审视中国的行为。