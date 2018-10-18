图片版权 Getty Images Image caption 美国方面表示，现行国际邮政协议中的费用制度对美国不利。

美国宣布计划退出一项144年历史的国际邮政协议，白宫指该协议允许中国以不公平的低价格邮寄货物。

这一项由联合国制定的协议下，从特定国家寄出的国际邮递包裹能享受较低的邮费，这种规定的原意是为了给较贫穷的国家提供支持。

不过，美国声称，这些邮费折扣令美国公司处在不利地位。官员表示，他们希望退出协议的决定能够为更好的协议建立基础。

万国邮政联盟（Universal Postal Union）总干事比什尔·侯赛因（Bishar A. Hussein）对美国的决定表示遗憾。

美国一名高层官员向媒体表示：“我们在寻求一个公平的体系，希望最终我们能够达成一个协商之下的结果。”

官员表示，协议为两公斤以下的邮包设立了邮资限制，但是美国希望修改协议，允许各国能够像对待大邮包一样，自行制定小型邮包的邮费。

跨国境网上购物的兴起，令通过邮政系统寄送的小型包裹数量增多，而美国企业表示，在美国国内寄送一件物品，成本可能比从上海寄送类似的包裹到美国费用更高。

低邮费“令中国受益”

试图推翻这项协议的举动，是美国总统特朗普“美国优先”的竞争性贸易措施的一部分。他的这种主张下，美国不仅对数以十亿美元计的产品加征关税，而且对一些现有的贸易协定和多边协议发起批评和攻击。

在相关议题上，特朗普经常提到每年对美国出口数十亿美元商品的中国。

美国官员指，这样的邮政折扣条款对美国邮政署（US Postal Service）造成了财政掣肘，也助长了伪劣产品的流通，并且影响美国国内的产品定价，从而导致美国本土企业需要花费更多的费用。

据美国政府估算，与国际邮政价格优惠有关的境外包裹邮寄每年令美国损失大约3亿美元（2.285亿英镑）。

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协调世界各国邮政服务的邮政总联盟成立于1874年，四年后更名为万国邮政联盟，其目的是统一各国不同的邮政服务和规定。自机构成立以来，国际邮递价格一直由万国邮政联盟监管。

如今美国担心的是，万国邮政如何制定不同国家邮政部门之间对跨境来往包裹的收费。

低价格的邮费制度是为了帮助一些较贫穷的国家控制成本。但是白宫表示，中国作为一个全球出口大国，现在已经是这个体系的最大受益者。

退出万国邮政协议至少要一年之后才会生效，由此就给重新商讨相关条款创造了条件。

价格在调整

另一方面，有官员表示，美国国内又将会开始重新制定邮政价格的程序，最快有可能在六个月之后生效。

官员称，修改后的规定有可能令来自中国的邮寄包裹费用上升40%到70%。

虽然这有可能会提高消费者从中国购买商品的邮递费用，但官员表示，这些成本比不上结束“经济扭曲”之后带来的好处。

美国邮政署以及像亚马逊（Amazon）、联邦快递（FedEx）等公司均为外国发货人享受的邮费优惠（正式名称为“终端费”）而抱怨多年。

此前，为了应对美国的担忧，万国邮政联盟已经开始调整这项每四年调整一次的费用。根据美国政府在2017年就相关问题发表的报告指，至2021年，预计“只有发展程度最低的国家”才会保持相同的费用。

各方反应

万国邮政联盟总干事侯塞因在周三（10月17日）发表声明表示，对于美国的决定感到遗憾，同时乐意与美国官员继续对话。

他表示，万国邮政联盟仍将继续致力于为全部192个成员国制定最好的协议。

特朗普的决定或会更彰显美国与中国近期在广泛贸易领域上的紧张关系，不过美国邮政署以及其国内邮政行业机构则对决定表示欢迎。

全美制造商协会（National Association of Manufacturers）主席蒂蒙斯（Jay Timmons）在一份声明中指，现时的国际邮政协议“已经过时”，并且间接帮助了“伪劣商品和危险药物”从中国“涌入”美国。

联合包裹速递服务公司（UPS）则表示，美国政府“走了正确的一步”。

这是特朗普就任总统之后以“美国优先”为由与一系列国际组织或协议割裂的又一举动。

上任第一周，特朗普就宣布美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），之后又先后退出巴黎气候协议和联合国教科文组织等。