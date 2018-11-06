中期选举后的中美关系：铁幕降临还是转向缓和

图片版权 BBC/Getty Image Image caption 中国的“辽宁号”（左）和美国的“卡尔文森”号航母（右）。专家认为，中美在南海互不相让，未来发生实质性摩擦的可能性很大。

中期选举之前的“铁幕”演说，日渐升温的贸易战，让人担忧中美之间可能走向“冷战”式的全面对抗。

中期选举结果会给中美关系带来什么改变？“新冷战”是否会峰回路转？

接受BBC中文采访的学者认为，不变的将是中美进入竞争时代的态势，变数是中美关系的谈判优先项可能会逐步明晰。与此同时，中美要避免在朝鲜半岛、南中国海以及台湾三大敏感的区域问题上擦枪走火。

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投票与弹劾

“习近平似乎认为等过了11月的中期选举，特朗普会变弱，进而减轻（贸易打击）。这是个很糟糕的赌博。”美国白宫国家经济委员会主任库德洛7月在接受美国媒体采访时称。

库德洛是率先阐述中期选举前中国观望战略的白宫要员。

在6月美国商务部长罗斯的中国之行后，双方就一直没有展开对话。“这很不健康。”库德洛说。9月底，美国宣布开始对中国价值2000亿美元的商品征收10%的关税后，北京进一步取消了原定于一周后举行的中美经贸磋商。

中美关系和美国中期选举的关联变得空前受人关注，除了贸易战外，还源自特朗普在联合国大会上这一国际场合上公开指称中国“不希望他或他所属的共和党在中期选举中获胜”。

特朗普还批评说，中国官方媒体早前在特朗普的“票仓”艾奥瓦州的报章刊登广告讲述中美贸易的好处，这是中国政府在报章的“宣传”。

美国中期选举可能出现的结果是，民主党可能在众议院的全面改选中重获多数席位，但在参议院里，35个改选席位中只有9个来自共和党，民主党很难在参议院挑战共和党的多数党地位。一个广受传播的推论是，一旦众议院被民主党控制，就会发起对特朗普的弹劾。同时一个受民主党控制的众议院可能对特朗普施政带来阻碍。但也有评论指出，弹劾特朗普很难实现，因为参议院需要三分之二的赞成票才能通过对总统的弹劾。

纽约城市大学政治学教授夏明认为，美国选民中有大批“沉默的特朗普支持者”。这批沉默的底层选民往往被忽视，但他们会“摸着腰包投票”。现在美国经济很好，出现制造业回流，就业问题解决了。跟中国打贸易战对他们有好处，这对底层是好事情。

“特朗普可能不会输，可能还会赢。这和2016年的情况有点像。”他说。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国：2018年中期选举为何如此重要？

更清晰的谈判优先项？

圣路易斯华盛顿大学东亚系副教授马钊认为，中期选举对中美大的局势没有太大影响。中美关系有争端是两党共识，华盛顿现在听不到表扬中国的声音，对中国强硬已经成为“政治正确”的选项。

马钊分析称，如果共和党获胜，中美还可以回到谈判桌。共和党失败，中美关系更麻烦，特朗普会找替罪羊，肯定不会把责任放在自己身上，中国是一个很好的靶子。现在是做一些舆论铺垫，一旦有问题就会指责外国势力插手。

图片版权 Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Ge Image caption 朝核问题一度成为中美关系中的优先选项，但在贸易战开打后，中美谈判重点在发生转移。

“不论中期选举哪一个党胜利，甚至不论下届总统是谁，中美关系都非常麻烦。中期选举后，中美进入新竞争关系这一格局不会调整，”他说，大方向不变的情况下，中美竞争内容的优先项可能会出现调整。

美国目前在中美关系所有方向上都施压、要价，但这种全面施压很难产生具体效果。

“到底哪些是优先选项，哪些需要先实现，哪些可以作为价码讨价还价，这个可以调整。中美贸易结构会成为特朗普的优先项，赤字已经不是关注焦点，强调的会是不公平的贸易政策和贸易措施，”

优先项确定后，美国可能会提出具体的清单，中国也会愿意听听对方的开价。

“中国不可能说你一罚款，我就立刻改造整套经济制度，这不可能接受。特朗普到目前为止是用商人手段，故意不交底，让中国最大程度投降。下一步应该是给中国开清单，双方围绕清单来展开谈判。”马钊分析称。

潜在的冲突

图片版权 Reuters Image caption 台湾领导人蔡英文在特朗普当选总统后和他通电话。

夏明认为，中期选举前美国已经完成了布局，和一些主要经济体达成协议，抵制非市场经济国家的挑战，这个布局很大，甚至不惜失去中国市场。

贸易战之外，下一步中美其它冲突按可能性从低到高排序，可能出现在朝鲜半岛、台湾和南中国海，其中南海发生摩擦的可能性最大。

“以前美国不鼓励台湾刺激中国，但现在情况不同了，台湾不和中国搞口水战，只是悄悄加强和美国的关系。台湾会变成大陆无法动手的一个区域。美国和盟国要捍卫南中国海公海自由航行权，双方的强硬导致实质冲突可能性增大。”