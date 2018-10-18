贸易全面大战一触即发 中美军方"踩脚趾"续对话

图片版权 Getty Images Image caption 美国国防部长马蒂斯在新加坡会晤了中国国防部长魏凤和。

在中美全面贸易大战一触即发的形势下，中美军方在关系继续倒退时保持沟通，但未来双方继续对话意愿能否实现？

未能按原计划访问中国的美国国防部长马蒂斯在新加坡会晤了中国国防部长魏凤和。双方都表示要防止两国军事关系恶化，避免军事冲突风险。

这是中美两国军方借出席东盟国防部长扩大会议之机，保持对话的努力。

陪同马蒂斯亚洲之行的美国防部亚太事务助理部长薛瑞福（Randall Schriver） 表示，中美"是两个核大国，有着如果不是全球性的但至少地区性的利益，我们必须要确保，在我们互动时（不小心）踩到对方的脚趾的时候，不会升级为一场导致空前灾难的事件。"

薛瑞福表示，中国军方也抱着相似的态度。他说："他（马蒂斯）能和魏凤和部长会晤，说明了中方也有意愿保持事态正常和稳定。美方也持同样态度。"

令全世界关注的是，在中美贸易大战升级的局势下，中美军方近期在太平洋"共舞之际已经频频踩脚趾"。

南海风云

9月份，中国军方因美国维持对华武器禁运转而从俄罗斯军购后，遭到特朗普政府制裁。这是明显体现在中美贸易大战的阴云下双方军事关系倒退的又一动作。

随之，中国告知五角大楼，中国国防部长无法会晤原定访华的马蒂斯。于是美国政府取消了马蒂斯的访华行程。

同时，中美第二轮外交与安全对话也无法举行。但中国外交部发言人华春莹表示，这是因为美方近日提出希望推迟。中美双方将继续就举行对话保持沟通。

9月30日，在南中国海有主权争议的岛礁外海域，中国一艘驱逐舰迫使一艘美国驱逐舰改变航线紧急避险。中美军方随后相互指责对方，中方坚持"维护主权"，美方坚持"自由航行"。

图片版权 Getty Images Image caption 美国太平洋空军宣布，两架驻扎在关岛的B-52轰炸机飞近南海有主权争议的岛礁，以执行例行的训练任务。(资料图片）

军事关系频退

自从2018年年中以来，中美军事关系出现了频频倒退的各种迹象。

5月份五角大楼撤回对中国军队参加多国海军演习的邀请，理由是中国在南海加强了军事行动。美国的决定令北京不满。

2018年，美军的B-52战略轰炸机频频飞过南海地区，也不断受到中方的批评。就在这次中美新加坡国防部长会晤前，又有两架B-52飞越南海。

据CNN报道，美国太平洋空军宣布，两架驻扎在关岛的B-52轰炸机飞近南海有主权争议的岛礁，以执行例行的训练任务。

美军在声明中指出，本次飞行任务是自2004年起展开的"轰炸机持续存在"（continuous bomber presence）行动的一部分，但未说明轰炸机行经的具体位置。

该声明强调，此任务始终符合国际法与美国长期以来对印太地区自由航行的承诺。

长期以来，中国持续加强在南海岛礁的军事建设，不断受到美方指责。

10月份，随着中美两国在军事和经济方面的紧张局势加剧，中国拒绝一艘美国军舰对香港进行港口访问的请求。

中美关系走向

不断升级的贸易战与华盛顿对中国军事政策的广泛担忧交织在一起，似乎中美关系有正在偏离和平共处轨道的迹象。

截至目前，美国对超过2000亿美元的进口中国商品加征10-25%的关税。

中国指责美国目的是阻止中国推进"中国制造2025"战略，打断中国的产业和经济升级之路，并已经明言报复。

世界其它国家的一些人士都表示对中美贸易冲突爆发影响全球的担忧。

台海新危机？

美国9月下旬宣布对台军售3.3亿美元，虽然没有新的高精尖装备，但在中美贸易大战的阴云笼罩下，中国军方再次表示强烈不满。

中国警告说，美方行径"严重损害"中美两国两军关系。

军售批准之际，正值不久后（11月24日）台湾将举行"九合一"地方选举，这是岛内第三次政党轮替后的首次地方选举。

北京指出，这次台湾虽是举行地方选举，却直接关系到2020年台湾大选，影响到台湾政局以及两岸关系的未来发展。

在两岸关系陷入僵局之际，中美军方在台海的互动可能会直接影响到台海局势的新发展。