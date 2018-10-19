俄罗斯乌克兰政教纠缠 莫斯科指有美国插手

图片版权 Sergey VLASOV / Moscow Patriarchate Image caption 俄罗斯东正教领袖莫斯科大牧首基里尔（Kirill）被西方媒体说成是俄罗斯总统普京的朋友和顾问。

周一（10月15日）俄罗斯正教会决定同君士坦丁堡（今伊斯坦布尔）牧首断交，俄罗斯这个世界东正教最大的分支同正教的精神核心发生了对撞。

俄罗斯正教会同君士坦丁堡正教会断交是因为后者为乌克兰正教会消除障碍，让他们能够从莫斯科获得独立地位。君士坦丁堡正教会牧首巴尔多禄茂一世上周同意乌克兰教会成为自主教会，不再需要接受俄罗斯正教会的管辖。

对此俄罗斯正教会的一个发言人说，该决定“非法”，是对其教务的干涉，而且也会破坏君士坦丁堡在东正教中的核心地位。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫10月12日说，君士坦丁堡大牧首决定承认乌克兰正教会独立是得到华盛顿支持的“挑衅”。他在采访中说，君士坦丁堡正教会牧首巴尔多禄茂一世得到来自华盛顿的直接公开支持才采取了上述行动。

图片版权 Reuters Image caption 莫斯科大牧首基里尔，俄罗斯总统普京和国防部长绍伊古9月在莫斯科外的一个爱国军事主题公园参加复活教堂奠基仪式 ，该教堂将成为俄罗斯军队的宗教场所 。

东正教面临分裂？

分析说，乌克兰教会自主独立将削弱俄国对乌克兰的影响力。若俄罗斯正教会与君士坦丁堡正教会断绝关系，更可能造成东正教会大分裂。

乌克兰教会的教区曾经占俄罗斯正教会教区的三分之一，乌克兰正教会脱离俄罗斯正教会后，后者的信徒和影响力将大大缩小。因此俄罗斯正教并不希望乌克兰正教会脱离出去。

俄罗斯正教会已经指出教会分离会带来的主要后果。发言人亚基姆奇克说，莫斯科正教会的一亿信徒将被禁止在君士坦丁堡正教会的教堂中祈祷。

违规的信徒将要为这种罪恶忏悔。他还证实说，这个规定适用于在希腊的宗教圣地阿索斯山。阿索斯山上共有20处修道院，由君士坦丁堡的正教会管辖。

图片版权 Genya SAVILOV / AFP Image caption 基辅东正教主教长费拉瑞特（Patriarch Filaret，左）10月14日在基辅的圣索菲亚大教堂弥撒祈祷期间听乌克兰总统波罗申科（右）讲话。大批公众参加了那次感谢乌克兰正教会获得自主地位的感恩祈祷。

每年有大批俄罗斯善男信女去那个正教圣地朝圣。俄罗斯精英特别喜欢去那里。普京总统和国防部长绍伊古都去过那里。

英国《独立报》周三（10月17日）报道说，俄罗斯正教会失去具有象征意义的阿索斯山将加重孤立感。此前俄罗斯正教一直希望成为正教世界的中心，因为它拥有巨大财富以及超过一亿的信徒。

目前东正教共有15个彼此关系平等的自主教会，俄罗斯正教会在在15个自主教会中规模最大的教会。

巴尔多茂禄一世领导的君士坦丁堡正教会被视为东正教种具有最高宗教权威的教会。现在君士坦丁堡正教会同俄罗斯教会发生碰撞，可能影响整个东正教的威望与团结。

政治对抗波及宗教

这次乌克兰和俄罗斯教会分离的政治背景是莫斯科和基辅关系恶化，乌克兰长达4年的战乱已经导致一万多人死亡。乌克兰和俄罗斯交恶后一直努力争取让乌克兰教会脱离莫斯科。乌克兰教会自主对于乌克兰和俄罗斯都是具有极强的政治争议的问题。

为了让乌克兰正教会自主，乌克兰总统波罗申科本人亲自游说君士坦丁堡正教会牧首巴尔多禄茂一世。他在连任竞选中利用此问题争取选民支持。波罗申科职责克里姆林宫利用俄罗斯东正教会破坏乌克兰国家主权，支持乌克兰东部的亲俄罗斯分离主义者。

波罗申科提出强调“语言”，“军队”的口号后又提出“信仰”的政治口号。乌克兰各地的标语牌充斥了这些最新的政治口号。

图片版权 EPA/STEPAN FRANKO Image caption 10月14日基辅圣索菲亚大教堂外面广场的波罗申科像。乌克兰总统波罗申科本人亲自游说君士坦丁堡正教会牧首巴尔多禄茂一世。他在连任竞选中利用此问题争取选民支持。

英国《独立报》报道说，许多俄罗斯正教会公开支持分离主义当局，打压异己。美国《大西洋月刊》的报道也说，俄罗斯正教会被认为是俄罗斯总统普京的宣传工具。

波罗申科认为，乌克兰教会不受俄国教会管辖能减少亲俄的意识形态和政治宣传的渗透。波罗申科最近还说，乌克兰教会自主是乌克兰亲欧洲政策的重要部分。他还把乌克兰正教会能否自主上升到国家安全高度。

为此，乌克兰总统波罗申科本人曾亲自游说君士坦丁堡正教会牧首巴尔多禄茂一世。他在连任竞选中利用此问题争取选民支持。

正教分歧由来已久

正教会也被称为东正教，与天主教会及新教并列为基督教三大教派。教会和信徒主要分布在巴尔干半岛，东欧，俄罗斯和乌克兰等地。

1686年乌克兰被并入俄罗斯，乌克兰正教会开始受俄罗斯正教会管辖，这种状况一直延续到最近。在1686年前，乌克兰正教会和俄罗斯正教会并列归君士坦丁堡正教会管辖。

在上世纪90年代初苏联解体后，乌克兰就设立了领导乌克兰正教会的基辅牧首，同莫斯科牧首分庭抗礼。

图片版权 xinhua Image caption 莫斯科牧首基里尔在2013年5月曾经访问中国，成为历史上第一个同中国国家元首会面的东正教领袖。

基辅东正教牧首费拉瑞特（Patriarch Filaret）是2014年乌克兰首都发生的广场革命的支持者。他强烈批评俄罗斯和普京，说普京“被魔鬼附体”。他还力主教会独立。

上世纪东正教内部教会间也多次出现紧张关系。但是眼下发生的事情似乎是一场旷日持久的宗教之争，而且其影响会波及到宗教以外。

上世纪70年代俄罗斯正教会允许一个美国分支独立还没有得到君士坦丁堡正教会的承认。1966年俄罗斯同君士坦丁堡正教会的关系中断了3个月，原因是控制爱沙尼亚教会引起了争议。最终双方达成了妥协。

安德烈·库拉耶夫是对正教会领导层持评判态度的执事祭司。他对《独立报》说，俄罗斯正教会执行“固执”和“自我孤立”的政策。莫斯科正教会按照克里姆林宫的命令对自己的人民进行制裁。

中国的正教会最初由俄罗斯正教会建立，中共建政后被称为东正教自治教会，并有中国籍主教。上世纪60年代中苏交恶及文革中，东正教受到压制。中国改革开放以后，正教会活动有所恢复。

莫斯科牧首基里尔在2013年5月曾经访问中国，成为历史上第一个同中国国家元首会面的东正教领袖。在访问期间，他在哈尔滨和上海的东正教堂参加宗教仪式并接见了中国的正教信徒。