图片版权 AFP Image caption 土耳其调查人员对沙特领事馆及领事官邸进行了搜查。

沙特阿拉伯记者失踪事件引发国际社会广泛关注。目前外界普遍相信贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）已经遇害，而据报土耳其警方已经扩大搜查范围。

卡舒吉在10月2日进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆之后失踪，土耳其官方一直声称，他已在领馆内被杀。中东一些媒体则指，卡舒吉被特工人员“肢解”。

不具名的土耳其官员表示，尸体有可能已经被弃置在附近的森林或农地。

沙特方面一直表示不知道卡舒吉的下落。

本周，警方从沙特领事馆以及馆内人员那里获取了样本，目前正在检测是否与卡舒吉的DNA吻合。

另一方面，一名土耳其高层官员在周四（10月18日）向美国全国广播公司新闻台（ABC News）表示，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）已经听过被指是卡舒吉被杀过程的录音，不过美国国务院发言人海瑟·诺尔特（Heather Nauert）稍后对此予以否认。

土耳其此前声称已经掌握了卡舒吉被谋杀的视频和音频证据，但是未有将其公开。

事件令利雅德与一众西方盟友之间的关系变得紧张。包括美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）和英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯（Liam Fox）在内的一些欧美重要官员，已经表示不会出席下周在沙特首都举行的一个重大投资会议。

该会议由沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼王子主持，意在推行他的改革方案。

对于大型企业抵制这一会议的压力也正在加大，不过，百事可乐（Pepsi）以及法国电力公司（EDF）等企业仍然希望出席。

卡舒吉的下落

对于卡舒吉到底遭遇了什么，以及下落如何，目前仍然未有定论。他最后一次出现是在10月2日——当时他进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆，领取他与未婚妻海蒂杰·简吉兹（Hatice Cengiz）结婚所需要的相关文件。

土耳其官方认为，卡舒吉是在领事馆内被一个沙特特工团队杀害，然后将尸体移走。

你的器材不支持播放多媒体材料 沙特记者失踪案扑朔迷离 土耳其公布监控录像

沙特方面否认了这一说法。一开始，沙特官方坚称卡舒吉是自己离开了领事馆。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）向媒体表示，当他的调查人员被允许进入领事馆之后，却发现馆内的墙壁被刷上了新的油漆。

骇人的“证据”

与政府关系密切的土耳其媒体公布了与所谓的音频证据相关的骇人细节，指在录音中能够听到惨叫，还有领事奥泰比（Mohammed al-Otaibi）的声音。

土耳其《新曙光报》（The Yeni Safak）指，录音中显示，奥泰比向那些进入伊斯坦布尔的沙特特工说：“到外面去动手吧。你们这是要给我惹麻烦的。”

美国媒体引述土耳其官员表示，卡舒吉在伊斯坦布尔的领事馆内遭到殴打、施用药物继而被肢解并杀害。

土耳其官员指，一名叫做萨拉赫·穆罕默德·图拜吉（Salah Muhammed A Tubaigy）的法医专家携带骨锯进入土耳其境内，而他的声音也出现在录音当中。

官员还表示，录音当中能够听到一个被称呼为医生的人劝吁其他人在他对卡舒吉的尸体进行肢解时，和他一样戴上耳机听音乐。

与此同时，土耳其媒体表示，已经认定了涉嫌参与行动的15名沙特特工身份。他们在卡舒吉失踪当天乘坐飞机进入伊斯坦布尔，之后又在同一天乘坐飞机离开。

图片版权 EPA Image caption 美国国务卿蓬佩奥表示，已经得到沙特承诺，将彻查事件。

不过，沙特方面却表示，关于卡舒吉身亡的报道是“完全不实和没有根据的”，同时表示对于寻找事件真相持“开放合作”的态度。

数个知名人权组织均呼吁土耳其向联合国提出请求，调查卡舒吉可能被杀的真相。

路透社报道，从周三到周四，土耳其调查人员用了近九个小时搜查沙特领事的官邸，之后才前往约200米（650英尺）外的领事馆进行搜证。

监控视频显示，在卡舒吉进入领事馆后不到两小时，数辆挂着沙特外交车牌的汽车从领事馆开往领事官邸。

图片版权 AFP Image caption 土耳其调查人员从领事馆取证。

抵制会议

作为世界第一大石油出口国，沙特阿拉伯是很多西方国家——特别是美国——的重要盟友，对于国际事务有相当的影响力。

荷兰和法国的财政部长，以及国际货币基金组织（IMF）总裁均抵制定于10月23至25日在利雅德举行的沙特峰会。

BBC了解到，高盛集团（Goldman Sachs）将会派出一个人数不多的代表团出席。

不过，峰会官方网站上曾经显示的演讲者确认名单已经被撤下。

该峰会被外界称作“沙漠上的达沃斯”，由沙特阿拉伯的主权基金出资组织，让各国企业能够与沙特王国建立关系并签订巨额合同。来自欧洲、北美和亚洲的政商界高层都曾经出现在嘉宾名单上。

美俄反应

周四，美国总统特朗普向媒体表示，卡舒吉“似乎”已经死亡，并称事件“非常悲哀”。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普表示，相信卡舒吉已经死亡。

财政部长姆努钦较早前通过推特（Twitter）表示，在与特朗普以及国务卿蓬佩奥谈话之后决定，将会退出原定出席的峰会。

蓬佩奥在本周较早前曾前往利雅德，与沙特国王萨勒曼讨论这一起失踪事件。之后蓬佩奥表示，已经得到沙特方面的保证，将会彻查事件，并向特朗普请求，再给沙特“多几天”的时间，然后再决定是否采取行动。

特朗普表示，假如证实沙特确实杀害了这名记者，将会带来“非常严重”的后果。

但在此之前，特朗普被指一直在维护沙特政府。美国总统此前曾向媒体表示，沙特王子“完全否认对事件知情”，而特朗普则不希望沙特政府“在被证实无辜之前就被认定有罪”，他表示，“我不喜欢这样”。

俄罗斯总统普京表示，卡舒吉失踪的事件非常遗憾，但是在没有确凿事实证据之前，俄罗斯不能破坏与沙特的关系。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 卡舒吉的未婚妻表示，她在领事馆门外等了11个小时，但是未能见到她的未婚夫。

图片版权 AFP Image caption 贾迈勒·卡舒吉曾是沙特政府高层顾问，之后“自我流放”到美国。

贾迈勒·卡舒吉其人

59岁的卡舒吉是沙特阿拉伯资深记者，为该国多家新闻机构做过一系列重要报道。前苏联入侵阿富汗时，他曾多次采访过本拉登。作为熟悉本拉登的沙特记者，他自己后来也常接受媒体采访。

他一度成为沙特政府高官担任顾问，不过之后与政府决裂，成为异见人士。

去年，他前往美国，开始了自我流放的生涯，并且每月为《华盛顿邮报》撰写专栏。

四月，《华盛顿邮报》刊登了卡舒吉失踪前的最后一篇专栏——在文中，他呼吁阿拉伯世界的新闻自由。

失踪前三天，他在接受BBC访问时表示：“被抓进监狱的那些人根本就不是异议人士，只不过会独立思考而已。”

贾迈勒·卡舒吉失踪事件进程：

10月2日

3时38分：一架盛载着疑似是沙特特工团队的私人飞机抵达伊斯坦布尔，下午稍后，另一架飞机也到达土耳其第一大城市

12时13分：几辆外交事务车辆被拍到，当时车上被指有几名沙特特工

13时14分：卡舒吉进入领事馆大楼，他原定要在这里领取他与未婚妻结婚的相关文件

15时08分：汽车离开领事馆，镜头拍到了车子到达沙特领事寓所

21时：两架私人飞机均离开土耳其

10月3日

土耳其政府宣布，卡舒吉失踪，并且被认为是进入了沙特领事馆

10月4日

沙特阿拉伯方面表示，卡舒吉已经离开了领事馆

10月7日

土耳其官员向BBC表示，他们相信卡舒吉已经在领事馆内被杀害。这一说法稍后被沙特方面坚决否认

10月13日

土耳其官员向BBC阿拉伯语部表示，他们掌握了卡舒吉被谋杀的音频和视频证据，此前当地媒体已经报道过相关录音和录影素材的存在

10月15、17、18日