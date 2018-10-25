英国脱欧谈判：成竹在胸还是束手无策

图片版权 Reuters Image caption 脱欧谈判对英国和欧盟双方来说都很困难，但即使在布鲁塞尔达成的协议，未必肯定能获得双方议会通过。

10月份结束的新一轮英国与欧盟脱欧谈判峰会无果而终。

欧盟首席脱欧谈判代表米歇尔·巴尼耶在（峰会）之夜后的一大早表示："可能永远没法达成英国脱欧协议。"

他接受法国广播电台采访时表示，欧盟与英国脱欧谈判的协议的90%已经达成了，但由于爱尔兰边境问题的僵局，谈判可能会破裂。

我们应该有什么样的感觉？

对英国人来说，有人担心明年3月英国与欧盟无法达成协议"冲出"欧盟、而又没有与任何其它国家达成其它贸易协议的威胁吗？

我的建议是，为了我们自己的健康，把这个心理负担放下，然后深呼吸。

在英国脱欧谈判这个后期高压阶段，在英国的人士或者是英国人，都喜欢对欧盟领导人所做的每一个评论字斟句酌。

如果你选择坐上这趟过山车，你会身心疲惫。

一会儿，你听到巴尼耶先生听起来很悲观的评论，一会儿你听到欧盟委员会主席容克说他"相信"英欧会达成英国退欧协议；

过了一会儿，你又听到欧洲理事会主席图斯克说英欧已经接近达成某种协议，但他又说这更是个"情感而非理智的印象"。

再过一会儿，你又听到法国总统马克龙用手指着英国的鼻子预言说，伦敦不在政治上让步的话，爱尔兰问题就永远无法解决。

在英国，各大报刊对德国总理默克尔过去在英国欧盟峰会上是唱红脸还是唱黑脸各执一词。

眼看花了吧？大可不必，这不过是一台戏上出现的不同角色罢了。

图片版权 EPA Image caption 2018年10月20日，伦敦举行“人民的选票”盛大示威游行，一些示威者质疑脱欧决定"值不值"？很多年轻人要求重新举行公投，或结束“脱欧”，重返欧盟。

欧盟领导人希望达成协议

如果英国无协议脱欧，对有关各方都是代价昂贵，都会造成混乱。对此我们心里很清楚。

我们知道。英国离开欧盟时没有采取某种互惠安排，对所有参与者来说都是昂贵和混乱的。

随着我们越来越接近欧盟法律规定的退出欧盟两年谈判期的尾声，欧盟领导人对做出态度积极的声明来支持英国首相特里莎·梅是心知肚明的。

因为他们知道梅首相的后背已经被逼到威斯敏斯特（译者注：英国议会）的政治墙壁上，无路可退。

我们也看到欧盟现在开始做出更多让步，以帮助推动谈判取得成功。

但欧盟不准备妥协的两条主要红线是：

保护欧盟统一市场的完整性——因此，拒绝允许英国仅成为欧洲单一市场的成员（即无需加入人员和服务单一市场）

要求签署具有法律约束力的协议，即无论英国脱欧后英国和欧盟之间的经济关系如何，确保避免爱尔兰和北爱尔兰之间出现"硬"边界。这就是所谓的"后盾"支持。

爱尔兰问题的"前狼后虎"

爱尔兰边境问题是一个可能引发欧盟英国无法达成协议的问题。

欧盟提出的所谓"后盾"支持方案是：在英欧没有达成替代、更好的、可行的方案或协议的情况下，允许英国的北爱尔兰留在欧洲关税同盟和部分单一市场协议内，以避免爱尔兰和北爱尔兰之间出现"硬"边界。

欧盟领导人早已明白，英国首相不可能毫不犹豫签署这项欧盟提案而在英国国内不受到挑战。

但特里莎·梅说，这样将分裂英国。

所以，欧盟又准备改变原来其反对的英国提案，即英国暂时留在关税同盟中，等到英国退欧后双方建立一个"无摩擦"的自由贸易关系再说。

但这并非最后定案，因为不论英欧双方谈判代表如何就找到爱尔兰边界问题解决方案疯狂地努力工作，结果达成的协议仍可能无法在布鲁塞尔或英国议会通过。

时间所剩不多

根据欧盟法律，退出欧盟谈判在启动两年后结束，距离英国2019年3月29日脱欧最后期限，目前所剩时间已经不多。已经没有时间谈判达成一个欧盟-英国关税同盟。

欧盟向英国提出同意将明年英国脱欧后的过渡期延长一年时间的说法已经在英国媒体上掀起轩然大波，英国国内各方都表示反对。

除了爱尔兰问题之外，希望达成协议的欧盟领导人们，已经开始对英国国内政治的变化深感担忧。

他们心里很明白，要想在布鲁塞尔达成英国脱欧的协议条款，这项战斗任务只是完成了一半。