沙特外长承认记者卡舒吉被谋杀的前前后后

你的器材不支持播放多媒体材料 卡舒吉的失踪和死亡引发国际舆论关注。

沙特阿拉伯记者贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）离奇失踪并且可能已身亡的事件在国际社会引发轩然大波。沙特官员表示，卡舒吉被谋杀，但是将他的死归咎于特工的一次“流氓行动”。

沙特外长阿德尔·朱拜尔（Adel al_Jubeir）向福克斯新闻（Fox News）表示，这次行动是一个“巨大的错误”，但是拒绝承认事件与实际掌权的沙特王储有关，也否认王储下令杀害卡舒吉。

这名沙特政府的显赫批评者在10月2日进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆之后失踪，沙特政府一直无法清楚解释他的下落，面临着巨大的国际舆论压力。

土耳其官员相信，卡舒吉是在领事馆内被沙特一个特工团队杀害。而沙特当局一开始坚称他已经毫发无损地离开了领事馆，但是在上周五（10月19日）首次承认卡舒吉已经死亡。

当时沙特表示，卡舒吉是死于一场打斗，但该说法立即招致广泛质疑。

沙特承认：这是谋杀

沙特外长朱拜尔在评论事件时，将此定义为谋杀。

“我们决心找出全部事实，我们也决心惩罚那些对这场谋杀负责的人，”他说。

不过他补充说，实施这一行动的个体是“超出当局的管理范围”行事：“很明显有人犯了一个巨大的错误，而错上加错的是试图去掩盖它。”

图片版权 AFP/Getty Image caption 朱拜尔在接受福克斯新闻台访问时表示，这是一起谋杀事件。

图片版权 AFP Image caption 沙特记者失踪案扑朔迷离。

朱拜尔还表示，他们不知道卡舒吉的尸体在哪里，但是强调行动并不是由沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼王子（Crown Prince Mohammed bin Salman）下令的。

“连我们情报部门的高层领导都不知道此事，”他说，事件是一次“流氓行动”。

沙特方面声称已经拘捕了18人，解除了萨勒曼两名助手的职务，同时在事件后设立了一个由王储领导的机构，改革情报部门。

盟友表达支持

在《华盛顿邮报》周六（10月20日）发表的一次访问中，美国总统特朗普表示，沙特方面的解释存在“骗局”和“谎言”，不过此前他曾表示自己认为沙特的说法可信。

他表示，希望王储在这场谋杀事件中没有责任。特朗普已经提及过制裁的可能，不过指出停止军火售卖将会“伤害我们多于伤害他们”。

英国、法国和德国发表了联合声明，对卡舒吉的死亡表示震惊，并要求全面调查：“什么都不能为这场谋杀辩解，对此，我们以最强烈的态度遣责。”

图片版权 Reuters Image caption 美国活动人士在华盛顿街头抗议，呼吁对沙特实施制裁。

沙特的一些地区盟友则表达了对沙特的支持。科威特称赞了萨勒曼国王对事件的处理方式，而埃及、巴林和阿联酋也表达了类似的支持。

周日，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，他将会在周二的国会揭露“赤裸裸的真相”。

新的调查进展

不过到目前为止，土耳其仍然未正式将谋杀事件归咎于沙特当局。而调查人员此前表示，他们已经掌握了音频和视频证据，显示卡舒吉是在领事馆内被一队沙特特工杀害。

警方搜查了伊斯坦布尔附近的贝尔格莱德森林，他们相信尸体有可能被放置在那里。一名官员表示，尸体的下落可能将在不久后被发现。

图片版权 AFP Image caption 土耳其当局在伊斯坦布尔城外的森林搜寻尸体。

沙特领事馆以及领事官邸均已被搜查。

路透社在周日报道称，已经访问了一名沙特官员。这名官员表示，有人试图将卡舒吉押送回沙特，卡舒吉反抗之下被锁喉致死。

报道指，一名沙特特工穿上了卡舒吉的衣服离开领事馆。

这名官员表示，沙特的说法发生改变，是因为“当时内部报告的错误信息”。