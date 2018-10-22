“因为中国”特朗普退中导 国际秩序要翻盘

图片版权 EPA Image caption 俄罗斯否认违反《中导条约》，要求美国对退出《中导条约》决定作出解释。

美国总统特朗普宣布要退出事关国际安全秩序的美苏中短程核导弹条约是因为中国吗？中国是否面临全新的国际和地区局势？

美国媒体评论说，特朗普宣布要退出中导条约的一大理由是“中国正不受约束地大力研发和部署相关武器，并威胁到美国的安全”。另外特朗普指责俄国不遵守条约。

1988年签署的中导条约是上个世纪苏美冷战妥协的产物，规定不仅是要各自销毁已有的中程导弹，还禁止研发和生产新的中程导弹。这是个双边条约，却对国际安全具有深远影响和重大意义。

在条约签署生效之际，中国在中程弹道导弹的技术与实力方面尚无法和美俄相比。30年河西变化快，中国媒体早已公开称，中国已经成为世界上拥有最先进和最强大中程导弹的国家。

特朗普自从上台后已经退出了一系列的国际和地区协议。有很多评论人士认为，在中国崛起的形势下，他的目的是让美国将世界秩序重新洗牌，将有利于中国的二战后国际秩序推翻。

这重新洗牌是什么目的？在21世纪第二个十年的末期重新洗牌，能否达到他的目的呢？

图片版权 Reuters Image caption 特朗普不断退出国际现有政治、经济、安全、文化和科技体制，给中国造成了面对全新的国际和地区局势的可能性。

不断退出国际组织意在中国？

首先来看一下特朗普自从上台后退出或否认前任美国政府认可的部分国际和地区组织。

2017年1月23日退出跨太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP）；

2017年6月1日退出《联合国巴黎气候协定》；

2017年10月12日宣布退出联合国教科文组织（决定将于2018年12月31日生效）；这是美国第二次退出，上次是1984年。

2018年5月8日退出获得联合国批准的伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）2015年达成的伊核问题全面协议；

2018年6月20日，退出联合国人权理事会；

2018年10月17日，宣布启动退出万国邮政联盟。

一些国际问题分析专家们认为，中国、俄罗斯和欧盟等在这些国际和地区协议里发挥重大作用，使得这些协议对它们产生了有利影响。

美国可能退出联合国？

图片版权 Reuters Image caption 特朗普在联合国，联合国秘书长（左）也要让他三分。

2018年8月特朗普表示，世界贸易组织（WTO）多年来对待美国"非常糟糕"，让美国处于非常不利的境地，需要"改变他们的做法"。

对于目前支撑国际政治关系体系的联合国来说，特朗普有没有退出的可能性呢？

且看特朗普2018年9月在联大的发言：“美国是世界上最大的一个捐助国，但很少有人给予美国任何回报，因此美国正在认真审视其对外援助”。“我们期待其他国家要公正地分担他们自己相应的责任”。美国承诺“要让联合国更有效、更有问责性。”

很多国际问题专家警告说，如果联合国无法履行美国的意志，美国退出联合国并非没有可能。

特朗普能否“组新群”？

美国秉承"孤立主义"退出或拒绝加入国际社会大多数国家支持的国际或双边协议并非特朗普的发明。

仅在上世纪80至90年代，美国1982年就曾拒绝签署它曾经主张、又经过谈判获得其它大多数国家同意的《联合国海洋法公约》，1984年第一次退出联合国教科文组织，1985年退出联合国国际法庭，1995年退出联合国工业发展组织，2001年退出联合国反种族歧视大会，2001年退出美苏反弹道导弹条约，2002年退出国际刑事法院条约。

目前特朗普政府不断退出现有的国际和地区条约，能否能“组建新群呢”？这种可能性是存在的。

比如特朗普在2018年联大演讲中毫不隐晦地表示，印度、沙特、以色列和波兰都是美国的朋友。

图片版权 Getty Images Image caption 联合国安理会会议。日本、德国、印度、巴西如何看待特朗普不断退出国际组织和协议？

国际地区新秩序？

无疑的是，美国是第二次世界大战后国际和地区秩序中最强大的领导者，现有的国际秩序都受到了美国的重大影响。

从过去30年看，不论是在经济、安全还是政治制度方面，改革开放、经济腾飞的中国是现有国际秩序的受益者，中国已经成为联合国体制日益重要的贡献者，比如中国已经是联合国维和部队最大的贡献者之一，是安理会成员中第二大出资国和出兵国，其国际影响蒸蒸日上。

相比之下，作为二战中的战败国但后来实现了经济腾飞将经济影响遍布全球的日本和德国，或者近20年来经济开始腾飞并有成为世界或地区强国雄心的巴西、印度、土耳其等国来说，按目前联合国规则，它们成为具有全球政治影响的联合国安理会常任理事国的可能性目前几乎为零。

有分析人士也认为，俄国也对中国国际影响和经济军事实力日增保持警惕，并不愿意支持中国成为国际新秩序的领导者。

因此，特朗普不断退出国际现有政治、经济、安全、文化和科技体制，给中国造成了面对全新的国际和地区局势的可能性。