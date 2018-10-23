图片版权 Reuters Image caption 美国军方常以“自由航行”作为亚太区域的军事博弈筹码。（资料图片）

美国再次派出军舰驶过台湾海峡，期间中国海军船只全程跟随。

周一（10月22日）的行动是近数月来第二次有美国军舰穿过台湾海峡。美国军方声称这是美国为致力于“自由与开放的印度－太平洋”区域而作出的举动，不过这很可能再次引起中国的不满。

美国太平洋舰队助理发言人奈特·克里斯滕森（Nate Christensen）在一份声明中表示：“美国海军将会继续在国际法允许的任何地方飞行、航行及行动。”

台湾防务部门称美军此次行动属“例行性通过台湾海峡国际水域”。

中国方面则未有立即就事件置评。

图片版权 Getty Images Image caption 美国导弹巡洋舰安提塔姆号（USS Antietam）（资料照片）。

图片版权 U.S. Navy/Getty Images Image caption 美军导弹驱逐舰柯蒂斯-威尔伯号（USS Curtis Wilbur） （资料照片）。

美国在今年7月就曾派出两艘驱逐舰驶过台湾海峡，当时中国国台办就曾向美国发出警告。在中美就贸易等问题而分歧加剧之际，美军在短期内再度在中国声称拥有主权的台湾岛附近海域采取类似行动，可能令中美关系进一步紧张。

事件经过

美军证实，导弹驱逐舰柯蒂斯-威尔伯号（USS Curtis Wilbur） 和导弹巡洋舰安提塔姆号（USS Antietam）在10月22日“依据国际法”在台湾海峡进行例行航行。

此次行动与7月的航行类似。不过7月之前，美军有将近一年时间未有进行此类航行，最新的一次行动意味着美军加大了类似航行的频率。

图片版权 Reuters Image caption 美国海军伯克级驱逐舰DDG-65班福德（USS Benfold）号在7月曾驶过台湾海峡。（资料图片）

台湾国防部证实了美军舰驶过台湾海峡，表示相关细节由美国政府说明，但指台湾军方在此期间“均依规定全程掌握与应对”。

台湾国防部还强调，台湾“有能力维护海疆、领空安全及确保区域和平、稳定，请国人放心”。

路透社指，行动很可能被台湾看作是特朗普政府对这个被中国视作主权领土的自治岛屿表达的支持。

台湾总统府则声称：“身为国际社会负责任的一员，台湾将持续致力于两岸现状的维持，确保亚太地区和平、繁荣及发展，我们乐见各种有助于区域安全稳定的努力。”

中美近期一直在朝鲜无核化问题上寻求合作，不过双方在特朗普政府上任后贸易关系持续紧张，卷入多个领域的贸易战，而美国对于中国在南海区域逐渐加强的军事存在感亦持续不满——本月较早前，中国驱逐舰在南沙群岛海域与美军驱逐舰狄卡特号（Decatur）一度靠近至45码以内。

当时美军声明指他们与中国军舰发生了“不安全”互动。

“台湾牌”

中国一直视台湾为其领土的一部分，并且其政策一直将台湾视作终将统一的自治岛屿。在政治路线更偏向独立的民进党领袖蔡英文当选台湾总统之后，中国大陆对于“台独势力”的戒备有所加强。

今年四月，中国就在台湾海峡进行了实弹军事演习，同时重申中国“有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式”的“‘台独’分裂图谋”。

美国自1979年起将对华正式外交关系从当时国民党统治的台湾转向北京的中共政权，但之后一直继续保持对台湾的支持，至今仍是台军武器的主要供应方。

中美关系近年存在着多个冲突点，贸易战、南中国海的军事博弈等都是能够左右两国关系及国际局势的重大因素，台湾则是众多因素当中的一个。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾金门岛海岸和的反登陆设施——海对面则是中国厦门市。（资料图片）

中国外交部尚未对美军舰船的最新行动置评，但是中共官媒《环球时报》在周二（10月23日）发表评论，指台湾方面“主动”公布美舰通过台湾海峡的消息，以及相关行动出现在美国中期选举和台湾“九合一”选举前，“其动机引发高度质疑”。

“美军大概想传递以下信息，一是宣示‘航行自由’，二是鼓舞、安抚台湾当局，三是保持对华施压的姿态，等等，”《环球时报》周三的社论说，并指这样的行动在军事上“没有什么实质意义”，更多的是华盛顿在传递“政治信号”，因此中方要“客观评估美舰过台海对我们的危害程度，既不无动于衷，也不能将之看得太重。”

7月美国海军马斯廷号和本福德号驱逐舰通过台湾海峡之后，中国国台办主任刘结一曾指出，美国打“台湾牌”将会伤害台湾和全中国人民的利益，呼吁“台湾同胞”不要“帮助美国打‘台湾牌’”。

上月，美国宣布一项3.3亿美元的对台军售，当中包括F-16、C-130等战机以及其他航空器系统部件。《金融时报》指，这笔交易表明特朗普政府将回归“常态化”的对台军售。

10月中旬，中国国务委员兼国防部长魏凤和与美国国防部长马蒂斯（Jim Mattis）在新加坡会面，当时马蒂斯向中国军方重申，美国“一个中国”的总体对台政策不变。