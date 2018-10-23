东西方肢体语言碰撞 一定要谨慎做这些手势

Image caption 交叉手指，希望考试顺利

语言是人类交流的重要手段，但是人类借以交流的不仅仅只有言语。许多时候，肢体语言更能起到此时无声胜有声的效果。

通过一个人的手势、肢体动作我们可以了解到对方的思想意识、情绪变化等等。

比如，许多亚洲人在照相时候喜欢用手做出英文字母大写V的手势。同时，在表示赞同时，人们通常竖起大拇指等。

而在西方，许多人在祈求自己或朋友好运时，往往做出食指和中指交叠的手势。

这些手势到底有什么讲究和来历呢？

首先，手指交叠这一手势由来已久，确切地说已经有好几个世纪了。

其中一种说法是，这一手势来源于古老的异教习俗。这些非宗教人士相信如果他们做出这样的手势，自己的愿望就会变成现实。

但最初是需要两个人的手指相互交叉，在愿望实现后才能拿开。

Image caption 最初需要两个人的手指相互交叉，在愿望实现后才能拿开。

尽管这一手势在西方许多国家非常普遍，人们不会对其产生误解。然而，这一手势并不是在任何国家都表达相同的意思。

例如，在越南，如果做出这一手势则有暗含女性生殖器的象征。因此如果用得不恰当，可能会引起尴尬。

图片版权 Getty Images Image caption 祈求好运

特别是当你说话时看着某个人做出这一手势，它有点相当于在西方对某人竖起中指的粗鲁行为。

宗教色彩

当然，手指交叠这一手势也有宗教的成分在里面。在313年米兰敕令（the Edict of Milan）颁布前，基督徒曾受到迫害。

罗马帝国皇帝君士坦丁一世和李锡尼于313年，在意大利米兰颁发了宽容基督教的敕令。自此承认了基督教的合法地位和信仰自由。

米兰敕令是基督教的历史转折点，而在这以前，基督徒之间做出这样的手势，是一种相互间打招呼的密语。

同时，基督徒在困境时做出这一手势，祈求能呼唤耶稣基督的力量和保护。

此外，在基督教在罗马帝国被承认前，一些基督徒不能公开信教，在面对其惩罚者时他们不得不撒谎，这时他们往往做出这样的手势以免除自己受到说谎的内疚。

这就是为什么至今还有人在背后偷偷的把手指交叠， 因为这样做他们往往没有讲真话，或是知道他们无法兑现自己的承诺。

然而，这一手势不仅仅局限于这些含义。伦敦大学学院认知神经科学研究所最近研究发现，两个手指交叠这一手势还可能缓解手指的疼痛。

科学家解释说，如果你把手指交叠会让我们大脑在处理冷、热和疼痛等感觉时产生困惑。因此，有可能会缓解疼痛。

其他手势

Image caption 竖起大拇指表示赞

同样，人们用手可以做出各种不同的手势，其孕育的含义也各不相同。

例如，紧握拳头，手掌朝前意味着团结和力量。

而前面提到的人们照相时常使用的V字型手势，也常常被称为小兔子的耳朵。它也经常是朋友们照相或自拍时的小恶搞，给朋友的后脑勺插上两个“小兔耳朵”。

Image caption "小兔耳朵"

今天，竖起大拇指一般来说是“好或是同意、赞成”的意思。但在古罗马时代，竖起大拇指却意味着判官决定让角斗士死亡。

但在希腊、中东等地，竖起大拇指是侮辱的意思，可能会给你带来麻烦。

随着数字时代的到来，这些手势也都成了表情符号的一部分。例如，大拇指这个表情符号在脸书等社交媒体上随处可见。

而且，相同的手势在不同文化、种族、背景、群体以及时代中也有着不同的含义和变迁。

所以，在弄清它们的意思前，还是要谨慎为好。