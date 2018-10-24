安倍访华亮点：日本与中国“微妙而脆弱”的关系

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自2012年日本政府宣布把尖阁诸岛（即中国称呼的钓鱼岛）国有化以来，中日关系一直陷入低谷，但现在中日关系走进了一个矛盾而微妙的阶段。

日本首相安倍晋三将在25日（周四）起访问中国三天，是7年以来首次有日本领导人访问中国，过去几年安倍到中国也只是出席国际会议活动。

双方把《中日友好条约》40周年作为重拾友谊的契机，中国总理李克强在今年5月也到访日本，当时李克强说，中日关系“重回正轨”。

日本《共同社》报道，安倍晋三有意把两国关系提升至“新阶段”。在访问行程召开前，日本媒体已发布多则消息，两国在重启货币互换协议、租借大熊猫及重启防务交流等内容达成初步共识，亦会推进首脑互访。

但专家认为，中日关系表面“再次正常化”，是因为中美贸易战，以及美国总统特朗普倾向保护主义的政策，两国只是“各取所需”。这次安倍访华的核心，仅限于经济合作及有限度的民间交流，两国或会把领海主权争议及历史问题先放在一旁，但这些问题根深柢固，两国关系仍然“脆弱”。

点击看资料 習近平與安倍晉三握手的表情改變 2016年9月 2014年11月

安倍访华行程重点

中国外交部在10月12日宣布，安倍晋三应李克强邀请，到中国进行“正式访问”。根据人民网的介绍，“正式访问”有别于“国事访问”，两者在礼宾规格上大体相同，但最主要的分别是欢迎仪式上，在“正式访问”上，礼炮鸣放为19响；“国事访问”则是21响。

据日本《共同社》报道，安倍晋三行程包括出席《日中和平友好条约》40周年纪念仪式，在北京大学与学生交流，26日分别与中国国家主席习近平及总理李克强举行会谈，其中安倍和李克强会签署有关青少年交流的共识文件。安倍亦会直接邀请习近平尽快访日，并在与习近平会面中，确认切实履行联合国安理会制裁决议以实现朝鲜无核化外，还将就在围绕尖阁诸岛（钓鱼岛）持续紧张的东海实现局势稳定展开磋商。

据报道，两国政府亦就重启央行间相互融通日圆与人民币的“货币互换协议”达成共识，并从过去协议的30亿美元，扩大十倍；随行的日中企业相关人士将就中国“一带一路”经济带构想涉及到的在第三国开发基础设施等数十个合作项目交换备忘录。

不过与此同时，日本方面宣布，停止持续约40年的对华开发援助，外相河野太郎说，考虑到中国的经济水平，已不需要向中国提供援助，希望寻求与中国合作，对第三国提供开发及人道援助。

由于中日关系因为东海问题而紧张，安倍亦寻求争取两国签定海上搜救的的协定，及重启防务交流实现日本海上自卫队与中国海军的舰艇互访。这个舰艇互访机制源自2000年，日本时任首相森喜朗与时任中国总理朱镕基达成的共识。2007年11月，中国海军在战后首次有导弹驱逐舰停靠东京的码头，翌年日本海上自卫队护卫舰则首次访问广东湛江，但到2012年，日本政府提出把尖阁诸岛“国有化”，两国关系跌至冰点时，这个活动便暂停。

而且两国亦就中国借出大熊猫的事宜达成基本共识，但暂时未知几时会具体公布日期，有消息说中方希望待习近平访日后才正式决定；另外报道指中国亦有意放宽日本食品进口限制。

图片版权 CNS Image caption 日本争取中国借出大熊猫，希望以此举象征两国关系好转。

美国因素

多位专家接受BBC中文采访时认为，中日关系看似好转，原因在于美国。中美贸易战下，中美两个大国互相提高关税，而美国早前亦退出《跨太平洋伙件关系协议》（TPP），变成了要由日本主导争取推动没有美国参与的TPP弱化版《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），这些举措被视为特朗普倾向“保护主义”、“单边主义”的政策。

北京大学国际关系学院教授梁云祥对BBC中文表示，两国意识到关系持续不佳的话，对双方也没有好处。

他指出，中美互相提高关税，日本或可以成为部分商品的替代品，例如汽车行业，如果美国主导地位不再，日本便能更入到中国市场。而中国也能相对地减轻了中美贸易摩擦所带来的压力。

曾经在日本京都大学读博士的香港公开大学人文社会科学院助理教授赵雨乐在接受BBC中文采访时表示，中国市场庞大，但中国需要日本的技术支援，两国将来可以在贸易重大投资项目上，日本发挥资金链的作用，而中国则提供人力、物力的援助，加强两国的合作。

赵雨乐认为，安倍晋三如果希望提振日本经济，那么扩大日本产品“在中国的市场并合理地倾销，从而得到最好的回报，便是最稳妥”的作法。

“日本同美国的合作，很多时局限在意识形态上，日本要在国际上争取政治、军事上的稳定性，这些是基石，但基石以外，日本人更多关心，在这么多经济不稳的情况，如何有舒适的生活，”他对BBC中文说。

他认为这次安倍访华，要留意到底TPP弱化版《跨太平洋伙伴全面进展协定》还是中国强调的“一带一路”战略，哪一样才是“主菜”。

“两种东西并行会否有冲突，这是大家很关心的，整个亚洲的合作模式应该以甚么方向先行，我们会想看到有甚么建议，”他猜测，最大可能是日本在“一带一路”参与上释出善意，以换取中国的实质回报。

日本北海道大学政治系教授远藤干对BBC中文表示，两国加强合作是因为美国“愈来愈不可靠”，中国需要把出口变得多元化，日本亦看准中国争取扩大出口市场。

远藤干认为，日本要同时间在中美游走很“困难”，特别是中美冲突变得更全面的时候，日本将更难靠近中国。他说值得留意的是，早前已有报道指，美国对中日两国有互换货币协议表达不满，而日本是先同意与美国展开贸易谈判，才到访中国，这显示出日本其实很害怕特朗普政府强迫日本放弃与中国合作。

安倍在本月中接受凤凰卫视访问时表示，关注中国侵犯知识产权及钢铁产量过剩的问题，被视为访华前就双方贸易谈判前的一种表态。

梁云祥说，这显示日本在根本制度和立场上和美国保持一致，但日本没有美国的实力，不敢刺激中国，他只可以原则性地提出议题，否则令中日关系紧张，对日本经济没有好处。

图片版权 AFP Image caption 2012年中国多个城市发生反日示威，抗议日本把钓鱼岛国有化。

关系脆弱

根据日本《共同社》报道，今个月17日，再有中国海警船驶到尖阁诸岛（钓鱼岛）附近日本声称的领海水域，日本巡逻船发出警告，要求中方船只驶离海域。

中日船只在东海争议海域的小规模对峙，逐渐变成“常态化”，据日方数字，今年已是第18次有中国船只驶入相关海域。

领土、领海主权争议是中日矛盾的根源，不过日方正寻求日中两国海上安全合作，希望签署海上救援协定及实现舰艇互访等措施。

北大学者梁云祥对此并不看好。梁云祥指出，领海领土争端是主权的问题，而目前双方的合作，只能局限于“非传统安全”事宜，要有防务军事合作比较难。

他认为，这次安倍访华未必有很大的突破，签订的协议也是经济为主，但如果提及习近平应邀决定明年访日，“这个意义就比较大”，双方可能会再签署一份政治文件，去标记两国关系的进一步深化。

图片版权 Getty Images Image caption 2012年，钓鱼岛附近台湾渔船与日本海警船爆发冲突。

梁云祥认为双方目前以经济为合作核心，有强烈改善关系的意愿，也只是“为了自己的利益”，但“结构性的矛盾依然存在”。

“没有危机，双方可以发展关系，甚至表面上发展得还不错，但如果遇到危机，东海、南海、台湾爆发危机时，中国和日本的关系仍然很脆弱，”梁云祥对BBC中文说。

日本学者远藤干认同，目前中日关系脆弱，不是因为美国，而是两国本身存在的问题。他说，历史问题及领海主权争议的问题，“永远不会离开，只能暂时搁置一旁，寻求在其他领域深化合作”。

他指出，大部分日本人仍然对中国抱怀疑态度，但同时，特别是精英分子，不会过份负面，如果安倍能管好与中国的关系，日本人会有信心安倍不向中国作太多让步。

香港学者赵雨乐有比较乐观的想法，他认为两个国家在这过程求同存异，会找到最大的好处。

他指出，双方目前或会低调处理一些敏感话题，但分歧可以慢慢收窄，将来甚至可以实现共同开发东海的资源。