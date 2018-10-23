沙特记者被杀疑云 土耳其手里还有哪些牌

图片版权 AFP/EPA Image caption 沙特记者卡舒吉（左）日前在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆被杀。10月23日，土耳其记者埃尔多安（右）针对其被谋杀发表讲话。

沙特阿拉伯记者贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）之死尚有许多谜底没有解开，这起谋杀给国际社会带来的冲击远未结束。23日（周二），土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）向他的执政党议员表示，土耳其方面有强有力的证据显示，针对卡舒吉的谋杀是提前多日精心策划的。

当地时间23日，埃尔多安在议会发表讲话称，10月2日发生在沙特驻伊斯坦布尔（Istanbul）领事馆内的谋杀是“野蛮”行径，呼吁嫌疑人在伊斯坦布尔接受审判。

他同时要求沙特就卡舒吉尸体下落及谋杀行动发令人等问题作出答复。

与此同时，沙特阿拉伯对卡舒吉之死的表态自相矛盾。沙特曾连续几周坚称卡舒吉仍活在世上，但最近改口称这位59岁的《华盛顿邮报》撰稿人在一次流氓行动中被杀。

卡舒吉之死给沙特带来了极大的国际舆论压力。周二一场国际投资会议在沙特阿拉伯开幕，受卡舒吉案件影响，已有十多个政府及商业领袖宣布退出这场会议。

包括美国总统特朗普在内的多国领导人已对这位沙特批评人士被杀一事表示谴责，同时要求进行全面调查。特朗普表示，对沙特的解释并不满意，但也强调沙特王国作为美国盟友的重要性。

埃尔多安：所有参与谋杀的人都会受到惩罚

埃尔多安在讲话中表示，谋杀行动发生前，共有15名沙特籍人士分成三个小组，分别乘飞机抵达伊斯坦布尔。而在行动前一天，其中一些人曾前往领事馆附近的贝尔格莱德森林。土耳其警方上周已开始在贝尔格莱德森林地区搜寻尸体。

他同时讲述了这些沙特人士在卡舒吉抵达前在监控录像系统中移除硬盘的过程。据悉，事发时卡舒吉是为结婚前往沙特领事馆领取文件的。

埃尔多安还指出，在谋杀发生的同一天，有一名外貌与卡舒吉相似的男性，身穿卡舒吉的服装，戴着他的眼镜和一把假胡须，与一群人一起离开了领事馆。

本周一，美国有线电视新闻网（CNN）播放了这群沙特人士离开领事馆的画面。

埃尔多安证实，已有18人因此案在沙特被逮捕，但他没有公布土方所获情报的任何细节，也没有提及任何土耳其媒体此前报道的“遇害录音”或录像。

“我的要求是，这18个人要在伊斯坦布尔接受审判，”他向自己领导的土耳其执政党正义与发展党（AK Party）议员们表示，“参与这起谋杀的所有人”都会受到惩罚。

他还声称，嫌疑人包括15名确认在谋杀前飞抵土耳其的沙特官员，以及3名沙特领事馆官员。

缺少新细节的讲话

图片版权 Reuters Image caption 三周前，卡舒吉步入沙特驻土耳其领事馆，这也是他最后一次被见到。

埃尔多安呼吁就此事成立独立委员会展开调查，同时表示相信沙特国王萨勒曼（King Salman）会提供全力合作。

但土耳其总统的讲话中没有提及沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼王子（Crown Prince Mohammed bin Salman），这位王储被认为是沙特王国中最有权势的人物，许多人认为正是他下达了谋杀卡舒吉的命令。

BBC驻伊斯坦布尔记者马克·洛文（Mark Lowen）表示，对于像埃尔多安这样一个不避讳正面对抗的总统而言，此次讲话可能是他维持与沙特外交关系的另一种尝试，也可能是受到沙特或美国压力的结果。

洛文认为，埃尔多安此先承诺，将揭露有关谋杀的“赤裸裸的真相”，但他的讲话却几乎没有提供任何新的细节。

沙特人的立场

你的器材不支持播放多媒体材料 卡舒吉的失踪和死亡引发国际舆论关注。

23日，萨勒曼国王发表声明称，沙特阿拉伯将追究相关人员的责任，不管这些人是谁。

沙特官方媒体还报道称，国王及王储在首都利雅得会见了卡舒吉家人，其中包括他的儿子萨拉赫（Salah bin Jamal）。

沙特阿拉伯在此事上的说法自相矛盾。沙特方面最初表示卡舒吉是活着离开领事馆的，但后来改口称其死于领事馆内发生的一场“拳斗”。

当地时间21日，沙特外交大臣阿德尔·朱拜尔（Adel al-Jubeir）承认卡舒吉已被杀身亡，但表示沙特领导人对这场“流氓行动”并不知情。

“做出这件事情的那些人超越了他们可以行使的职权，”朱拜尔向福克斯新闻（Fox News）表示。“这显然是一个巨大的错误，而试图掩盖错误的行为又使情况变得更加复杂。”

尸体下落依旧成疑

图片版权 AFP Image caption 当地时间周一，土耳其警方在伊斯坦布尔一处地下停车场搜寻证据。

23日，新华社英文网站报道称，卡舒吉的尸体已被找到。一些中文媒体还引用俄罗斯卫星网及英国《镜报》报道称，在沙特驻伊斯坦布尔领事馆官邸的一口井内找到了卡舒吉的部分尸体。

而埃尔多安则要求沙特就卡舒吉尸体的下落给出说法。

朱拜尔接受福克斯采访时称，沙特方面不知道尸体所在何处。

21日，一名不愿具名的沙特官员向路透社表示，卡舒吉在对将他送回沙特的行动做出反抗后，遭锁喉而死。他的尸体随后被卷在地毯里并交给当地的“合作者”进行处理。

埃尔多安在周二的讲话中要求有关方面公开上述人士身份。

沙特当局表示，除逮捕18人外，该国还解雇了两名王储的助手，并在王储的领导下成立专门组织，在谋杀事件后对情报机构进行改革。

路透社引用土耳其和阿拉伯情报信源表示，其中一名助手沙特·卡塔尼（Saud al-Qahtani）曾在卡舒吉接受讯问时通过Skype出现，且跟卡舒吉发生冲突，卡塔尼随后下达指令称“把这条狗的头给我带过来”。

消息人士称，埃尔多安手上握有一份Skype录音的副本，但拒绝将其交给美国。

沙特会议争议中开幕

23日，有“沙漠达沃斯”之称的“未来投资倡议”（Future Investment Initiative）大会在利雅得开幕，而至少40名受邀者拒绝出席。

BBC阿拉伯事务编辑厄舍尔（Sebastian Usher）表示，虽然一些知名人士退出会议，但仍有上百人出席，其中一些人还是代表本身不愿露面的企业领袖参会。

厄舍尔报道称，出席会议的代表们谈论的话题是务实的，沙特阿拉伯拥有远大的未来，不管这个挫折看上去多么令人震惊，最终都会成为过去。

受卡舒吉事件影响，沙特阿拉伯受到其西方盟友的不少压力，德国已叫停对沙特的武器出口，加拿大威胁要取消两国数十亿美元的军售合同。

然而沙特仍然得到了包括科威特、埃及等国在内的中东盟友的支持。