沙特记者被杀事件：沙特、土耳其及美国的微妙口径

图片版权 Reuters Image caption 卡舒吉被杀后，特朗普一直面临各方压力，要求他对沙特采取强硬立场。

连日来，沙特阿拉伯、土耳其及美国等方面对沙特异见记者贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）被杀一事持续作出回应。随着案件有关细节不断被披露，三国的态度也在发生变化。

美国总统特朗普日前表示，沙特阿拉伯对被杀一事的回应是“有史以来最糟糕的掩盖方式”。

当地时间24日，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）在沙特首都利雅得承诺称，将要惩罚所有对卡舒吉之死负责的"罪魁祸首"。

三周前，卡舒吉在沙特驻土耳其首都伊斯坦布尔领事馆内被杀。特朗普称，此案背后的所有人都“应该遇上大麻烦”。

特朗普表态后不久，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）也表示，美国会“惩罚那些对此事负责的人”，且已经剥夺了目前21个确认身份的嫌疑人的签证。

沙特政府将这起谋杀归咎于多名流氓特工的行动。沙特王储24日在一场商业论坛上表示，这场罪行“对所有沙特人都是痛苦的”，沙特与土耳其永远不会有裂痕。“许多人尝试利用目前令人痛苦的局面，在沙特和土耳其之间制造裂痕。而我想要告诉他们：你们永远不会得逞。裂痕永远不会存在。”

你的器材不支持播放多媒体材料 卡舒吉失踪3天前，曾来到BBC总部聊起他对“异见人士”的看法。

而土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）则称，卡舒吉死于一场由沙特情报官员和其他部门官员精心策划的“政治性谋杀”。

当地时间周二，特朗普在白宫向记者表示：“他们最初的理念非常差，执行得也很糟糕，而随后的掩盖方式更是有史以来最糟糕的。”

“不管想到这个方法的人是谁，我觉得那个人都会有大麻烦。他们也应该遇到大麻烦，”特朗普说。

59岁的卡舒吉生前为美国居民，是《华盛顿邮报》撰稿人。沙特政府对卡舒吉案件提供的说法前后矛盾。在其失踪最初的几周，沙特一直坚称他仍活在世上，而不久前却改口称他在前往沙特驻伊斯坦布尔领事馆后在一场流氓行动中被杀。

欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）近日在欧洲议会讲话时表示，欧盟成员国必须追究这场谋杀的全部细节，避免任何“伪善”行为。图斯克称，希望各成员国及成员机构注意避免所有“模棱两可的游戏”。

特朗普态度转变

特朗普周二对沙特阿拉伯的公开批评是其目前为止言辞最激烈的一次，但同时他也继续强调了这个王国作为美国盟友的重要地位。

特朗普此前接受《华尔街日报》采访时提到了沙特皇室介入此次谋杀的可能性，表示自己相信国王萨勒曼（King Salman）事先对这一行动并不知情。而当被问及沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）可能扮演的角色时，特朗普回答道：“现在是他掌权，所以如果要说有谁（会被告知），那应该是他。”

图片版权 Reuters Image caption 美国活动人士在华盛顿街头抗议，呼吁对沙特实施制裁。

特朗普称，他已经向王储询问过卡舒吉一事，王储表示谋杀在策划阶段时自己对此并不知情。

报道称，在回答是否相信沙特王室的说法时，特朗普停顿了许久，表示：“我真的很想相信他们。”

特朗普还表示，美国情报官员正从土耳其和沙特阿拉伯启程返回，将提供与此案相关的信息。

美国中央情报局（CIA）局长吉娜·哈斯佩尔（Gina Haspel）已就此事前往土耳其。

土耳其英文报纸《沙巴日报》（ Daily Sabah）报道称，土方情报官员已经向哈斯佩尔分享了一份沙特领事馆内录音，这份录音记录了谋杀案的可怕细节。

特朗普对卡舒吉被杀一事的态度似乎有些转变。就在几天前，在亚利桑那州被问及是否相信沙特方面的解释可靠时，特朗普表示：“我相信”。

美国接下来会如何行动？

蓬佩奥称，美国正在研究对据信参与谋杀的人实施制裁，具体措施可能不局限于废除他们的签证。“这些处罚不会是美国在这件事上的最终表态，”他表示。

他表示，目前已知的嫌疑人分别在沙特情报机构、外交部及皇家法院工作。而一位美国国务院官员表示，由于“签证信息保密性”，这些嫌疑人的姓名不会被披露。

土耳其与沙特怎么说

图片版权 EPA Image caption 日前，沙特国王（右一）及王储（右二）在首都利雅得会见卡舒吉儿子（左）及其另一名家人。

当地时间周二，埃尔多安向其所在的执政党议员表示，对卡舒吉的谋杀是提前多日精心策划的。

埃尔多安称这起谋杀是“野蛮”行径，并呼吁嫌疑人在伊斯坦布尔接受审判。

与此同时，一场国际投资会议周二在沙特阿拉伯开幕，沙特王储也出席了这次会议。受卡舒吉案件影响，已有多个政府及商业领袖宣布退出该会议，多名国家领导人对卡舒吉被杀表示谴责，同时要求进行全面调查。

萨勒曼国王周二主持一场内阁会议后发表声明称，沙特阿拉伯将追究相关人员的责任。

Image caption 卡舒吉曾批评沙特王储萨勒曼（图中人物）行为像普京。

沙特官方媒体还报道称，国王及王储在首都利雅得会见了卡舒吉家人，其中包括他的儿子萨拉赫（Salah bin Jamal）。而根据美联社（Associated Press）消息，由于卡舒吉工作关系，萨拉赫自去年起已被禁止出游。

沙特在此事上的说法自相矛盾。沙特方面最初表示卡舒吉是活着离开领事馆的，但后来改口称其死于一次“流氓行动”，而该国领导人对此并不知情。

“做出这件事情的那些人超越了他们可以行使的职权，”沙特外交大臣阿德尔·朱拜尔（Adel al-Jubeir）日前向福克斯新闻（Fox News）表示。“这显然是一个巨大的错误，而试图掩盖错误的行为又使情况变得更加复杂。”他同时表示，沙特方面并不知道卡舒吉尸体下落。

真相扑朔迷离

21日，一名不愿具名的沙特官员向路透社表示，卡舒吉在对将他送回沙特的行动做出反抗后，遭锁喉而死。他的尸体随后被卷在地毯里并交给当地的“合作者”进行处理。

沙特当局表示，除逮捕18人外，该国还解雇了两名王储的助手，并在王储的领导下成立专门组织，在谋杀事件后对情报机构进行改革。

路透社引用土耳其和阿拉伯情报信源表示，其中一名助手沙特·卡塔尼（Saud al-Qahtani）曾在卡舒吉接受讯问时通过Skype出现，且跟卡舒吉发生冲突，卡塔尼随后下达指令称“把这条狗的头给我带过来”。

消息人士称，埃尔多安手上握有一份Skype录音的副本，但拒绝将其交给美国。