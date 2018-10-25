连环炸弹邮件威胁美国政商人物　特朗普抨击“媒体的敌意”

图片版权 Getty Images Image caption 纽约市的时代华纳办公大楼外，炸弹分队的汽车在待命。

一系列怀疑藏有爆炸品的包裹在同一天分别寄至美国政界多名显赫人物的办公室或寓所，包括前总统奥巴马（Barack Obama）以及前国务卿希拉里·克林顿（Hillary Clinton）。

当地时间周三（10月24日），美国华盛顿和纽约多个地点分别截获包裹，而美国有线电视新闻网（CNN）的总部时代华纳中心（Time Warner Center）一度全面疏散。

所有包裹均未爆炸，不过联邦调查局（FBI）表示，可能有更多类似包裹仍在寄送途中，目前调查人员正在全力追踪寄件人。

美国总统特朗普（Donald Trump）周三晚间呼吁人们在政治当中要“更文明一些”，但随即引来批评者指责。

这是美国连续两天截获试图寄给重要人物的可疑爆炸品包裹。周一，投资商人乔治·索罗斯（George Soros）家中也发现了藏有爆炸装置的包裹。

特朗普再度指向媒体

当地时间周三晚上，美国总统特朗普在威斯康辛州的一场大型集会上表示，要捉拿寄送可疑包裹的肇事者。不过，他随即将矛头转向新闻传媒，呼吁媒体“停止无休止的敌意”。

他的批评者随即指责其言论虚伪，因为特朗普本人就经常对反对者和新闻媒体恶语相向。

特朗普在集会上表示：“参与政治的人们，必须停止将政敌当作有道德缺陷的人来看待。”

他还表示：“谁都不应该随意将政治对手比作历史上的那些反派，但这是现在经常有的事。”

图片版权 AFP Image caption 特朗普于周三晚上在威斯康辛州一场集会上呼吁“搞政治要文明一些”。

不过，特朗普并没有明确提到任何一个可疑包裹的投递目标。

较早前，CNN总裁杰夫·扎克（Jeff Zucker）批评特朗普以及白宫新闻发言人，指他们不理解自由言论的作用。

扎克表示：“在白宫，他们对持续攻击媒体的严重性完全缺乏认识。”

包裹的投递目标是哪些人？

当局在周三确认，怀疑爆炸品包裹是寄向纽约、华盛顿特区以及佛罗里达州的多个地点。

根据FBI的最新一份声明，爆炸装置的投递目标包括：

前国务卿希拉里·克林顿

前总统奥巴马

中央情报局前局长约翰·布伦南（John Brennan），CNN代收

前司法部长埃里克·霍尔德（Eric Holder）

加州民主党国会议员玛克辛·沃特斯（Maxine Waters）

自由派慈善家、金融家乔治·索罗斯（周一）

周三上午，CNN纽约办公楼邮件室发现一个可疑包裹，收件人是布伦南，之后大楼全面疏散。

图片版权 CBS Image caption 周三上午，时代华纳大楼需要全面疏散。

联邦调查人员正在追查另一个包裹的去向，相信包裹是寄给前副总统乔·拜登（Joe Biden）。

高度政治化的事件？

这一系列可疑包裹的寄送目标，都是经常受到美国保守派批评的人物。其中总统特朗普对他们的批评尤为突出。

一些民主党人指责，是特朗普的言论煽动了暴力；但是特朗普的支持者则认为，这些包裹是民主党的阴谋，试图为中期选举争取选票。

目前没有证据显示任何一方的说法，警方也未公布任何关于嫌疑人的信息。

目前距离美国中期选举尚有不足两周的时间，这是美国政治高度两极化的时刻。

分析－中期选举的“震撼弹”

BBC中文驻美记者冯兆音，发自华盛顿

在被拦截之前，这几个包裹无一爆炸伤人，然而，事件无疑犹如向美国政坛投下一枚“震撼弹”。舆论焦点几乎全都落在连环包裹出现的时间上：离中期选举不到两周，正是候选人冲刺的敏感时期。

目前发现的包裹都寄给了亲民主党的政商人物，疑似被做了手脚的回邮地址属于一位民主党国会议员。这样“一边倒”的包裹，给了人们极大的解读空间。

社交媒体推特（Twitter）上，网友们对事件的看法呈两极化。有人认为这是民主党自导自演的戏法，为的是转移大众对拉美难民潮的注意力，同时博取选民的同情；也有人谴责，一向口不择言的特朗普是引发仇恨对立的根源，是他助长了极右群体针对左翼人士的暴力之风。在政治取向愈趋分裂的美国，人们似乎只愿意相信符合自己意识形态的“真相”版本。

发现包裹只是这桩事件的开始，随着调查的深入，炸弹客的身份或会在几日内揭晓。连环爆炸包裹的冲击力还将陆续袭来，为中期选举再添波澜。

图片版权 Reuters Image caption CNN办公楼外有炸弹处理人员待命。

各方回应

较早前，纽约市长白思豪（Bill de Blasio）指责这一系列针对CNN及一众重要民主党人的意图袭击是“恐怖行径”。

白思豪向媒体表示，这是有意制造恐怖，“以暴力行为破坏新闻自由，伤害这个国家的领导者”。

美国副总统彭斯（Mike Pence）则强调：“事件的责任人将会受到司法制裁。”

周三，白宫新闻发言人桑德斯（Sarah Sanders）对这种“意图暴力袭击”公众人物的行为表示遣责。之后，她在推特上发帖称，对于CNN所受到的威胁，白宫同样表示遣责。

特朗普过去多次批评新闻记者——特别是CNN——是“假新闻”和“人民的敌人”。上周，他还对一名共和党国会议员“抱摔”袭击了一记者表达了赞扬。

图片版权 Reuters Image caption 事件发生后，纽约警方瞬即在时代华纳中心大楼以及其他显要地标加强警力。

民主党高层佩洛西（Nancy Pelosi）和查克·舒默（Chuck Schumer）在一份联合声明中称，特朗普在周三的发言是“空洞的”，除非“他收回此前纵容暴力行为的言论”。

白思豪在一场新闻发布会上表示：“要向所有公务人员、所有党派人士说——不要鼓励暴力，不要鼓励仇恨，不要鼓励攻击媒体，你可以有不同意见，但你必须表现出尊重。”

联邦调查局表示，目前的调查将是当局的第一要务。

这些包裹是什么？

被截获的包裹均被指是管状炸弹，但全部没有发生爆炸。

试图寄给奥巴马和希拉里的包裹在递送之前就被安保人员截获。

图片版权 CBS Image caption 寄送至CNN办公楼的爆炸装置。

包裹全部都是用牛皮纸信封和气泡布包装，并贴上了电脑打印的地址标签。所有包裹都将民主党全国委员会前主席黛比·沃瑟曼·舒尔茨（Debbie Wasserman Schultz）列为寄件人，不过在信封上她的名字拼写有错误。

目前为佛罗里达州国会议员的舒尔茨发表声明表示，对于她的名字被这样使用，她“深感不安”。

图片版权 FBI Image caption 民主党议员舒尔茨的名字出现在包裹上，不过拼写有错误。

美国媒体报道，寄往CNN的包裹显示收件人是布伦南，而他原定于周三要在该电视台露面。

纽约警察局长詹姆斯·奥尼尔（James O'Neill）表示，在寄往CNN的包裹内还有一个“装有白色粉末的信封”，执法部门正在对此进行鉴定。

图片版权 Getty Images Image caption 前总统奥巴马在华盛顿的寓所外，警方增派了人手。

“收件人”的回应

事件发生后，希拉里·克林顿在佛罗里达州的一场选举活动上发言。她向特勤人员表示感谢，同时说她与家人都平安无事。

图片版权 Getty Images Image caption 前总统奥巴马的办公室及克林顿夫妇的寓所均成为了可疑包裹的投递目标。

“这是一个令人不安的时刻，”她说，“这是一个深度分化的时刻，我们必须竭尽全力将我们的国家团结起来。我们也必须选出那些为此尽力的候选人。”

奥巴马的发言人拒绝就事件置评，并请记者参考美国特勤局发表的声明。