为“中国间谍”辩护的两美国前检察官有何来头

图片版权 AFP Image caption 徐延军在今年四月于比利时被捕，十月初被引渡至美国。这是美国首次引渡被指控为中国间谍的人士，并正值中美关系紧张之时。

BBC中文驻美记者查阅法庭文件发现，两周前被起诉涉嫌窃取美国航空航天商业机密的中国籍男子徐延军（Xu Yanjun，音译）的辩护团队中，包括两位刑事检控经验丰富的美国前联邦检察官，他们曾经主管国家安全、反恐和打击刑事犯罪的工作。

美国检方称，徐延军是中国国家安全部下属的江苏省安全厅副处长，以化名及虚假职务从事情报工作。

香港《南华早报》早前报道，徐延军的辩护团队在数日前新增一位辩护律师罗伯特·麦克布莱德（Robert McBride），他曾任美国联邦检察官，属于司法部前雇员。

BBC中文驻美记者调查发现，目前为徐延军辩护的三名美国律师中有两人是美国前联邦检察官。

图片版权 Getty Images Image caption 美国司法部的起诉书指，通用电气航空是相关间谍行动的其中一个目标。

辩护团队有何来头？

徐延军的三名辩护律师都来自塔夫特律师事务所（Taft Stettinius & Hollister）。

根据律所网站刊载的简历，现任北肯塔基州分部合伙人的麦克布莱德，曾在该州东司法辖区担任美国联邦助理律师长达15年，还曾任该区的刑事案件主管、国家安全检察官和反恐顾问委员会的协调员。麦克布莱德曾在美国海军服役十年，驻扎过关岛与新奥尔良。

另一位辩护律师罗夫·科纳（Ralph Kohnen）是该律所在俄亥俄州辛辛那提市分部的合伙人，曾是联邦检察官和刑事辩护律师。在2001年，他升任为美国联邦检察官辛辛那提办公室的副刑事主管。他还多次获得联邦调查局（FBI）、美国财政部和其他公营及私营机构颁发的奖项和表彰。

律所网站写道，基于担任联邦检察官的经验，科纳理解刑事调查和检控可以影响一个人的一生，因而“他总会寻找为客户达成目标的方法”。

由于美国联邦检察官在全国各地的办公室皆为司法部的下属机构，麦克布莱德和科纳皆为司法部前雇员。目前作为徐延军的代表律师，他们将与老东家对簿公堂。

前联邦检察官加入私营律所担任刑事律师的例子并不少见，但此案或涉及中国情报搜集，案情敏感，包括两位前联邦检察官的辩护团队特别引人关注。

BBC中文驻美记者分别向麦克布莱德和科纳发去电邮，询问他们在本案中的职责，及他们作为前联邦检察官，为被指控为中国间谍的徐辩护一事的回应，在截稿前并未得到回复。

徐延军的第三位辩护律师是该律所在辛辛那提市分部的另一位合伙人简恩·科斯（Jeanne Cors）。她在加入这家律所前，曾是美国威斯康星州参议员的法律助理。根据律所网站，她经常代表客户与包括美国司法部、美国证券交易委员会等联邦和州级机构在法庭上交锋。

目前尚不清楚是哪个机构或个人代表徐延军，与这家律所接洽。

图片版权 AFP Image caption 通用电气航空每年生产数以千计的商用及军用飞机引擎。

中美关系紧张之时的“间谍案”

法庭文件显示，徐延军被控共五项罪名，包括两项经济间谍罪、两项偷窃贸易机密和一项刑事没收（criminal forfeitures）罪名。有一位华语翻译员出席庭审，为徐提供中英文翻译。

起诉书指，徐延军曾使用化名曲辉（Qu Hui，音译）和张辉（Zhang Hui，音译），试图以“江苏省科学技术协会（JAST）”的机构关系来掩盖他的真正职务，诱导美国航天航空工程师到中国举办关于其公司最关键研发技术的讲座，并多次询问涉及飞机制造商业机密的问题。

起诉书还说，徐与南京航空航天大学的人员来往甚密，而该校是中国顶尖的科技高校，尤其对航空业有重要贡献。

总部设在俄亥俄州的通用电气航空（GE Aviation）早前发布公告称，徐接近的美国工程师是该公司的前雇员，但徐的行动对公司的影响“微乎其微”，强调并无军事敏感信息被他人获取。

徐延军被引渡到美国后，中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，美方有关中国公民从事经济间谍活动的指控纯属捏造。希望美方能够依法公正的处理，确保中国公民的合法权益。

徐延军在今年四月于比利时被捕，十月初被引渡至美国。这是美国首次引渡被指控为中国间谍的人士，并正值中美关系紧张之时。

引渡前一周，美国副总统彭斯（Mike Pence）刚发表特朗普政府上台以来，覆盖话题最广泛、批评最严厉的对华政策演说。