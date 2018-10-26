图片版权 Getty Images Image caption 专家表示，一些买家是被幼狮的可爱外表吸引。

在不寻常的地方发现因不寻常的缘由躲藏起来的人，是警察习以为常的事情。

不过，本周较早前的巴黎，警方所找到的一个人还是震惊了他们。

该名30岁的男子被发现躲藏在邻居的橱柜里，而附近的一张床上，则坐着一只幼狮。

去年，警方在这个城市的另一个公寓内发现了幼狮。今年较早前，荷兰有人在户外慢跑的时候在田地上发现一只幼狮被弃置在笼子里。

这是怎么回事？BBC访问了非法野生动物交易方面的专家们来解读这些现象。

幼狮都从哪里来？

官员表示，在欧洲非法饲养的幼年狮子很可能不是在野外出生的。

“它们很有可能是狮子在欧洲被囚禁的状况下生出来的，”国际爱护动物基金会（International Fund for Animal Welfare）的非法野生动物交易专家洛伊斯·勒兰孔（Lois Lelanchon）说。

“它们可能是来自私人所有者、不负责任的养殖者、没有许可文件的动物园或者不择手段的马戏团，”他说。

图片版权 Getty Images Image caption 这只幼狮在今年较早前被非法走私进入土耳其。

勒兰孔解释说，试图从非洲或者亚洲将异地的动物走私进来是非常冒险的，因为这一行当监管非常严密，而海关人员都训练有素。

不过，它并非毫无可能，过去确实曾有一些人试图瞒过机场安检将大猫偷运过境。

监察野生动物贸易的国际野生物贸易研究组织（Traffic）工作人员里查德·托马斯（Richard Thomas）也认为，近期发现的这些狮子“几乎肯定是圈养繁殖的”，不过也不能排除它们可能从外国走私入境的可能。

“问题在于走私者如何千方百计逃过侦察和抓捕，”他说，“可能就是小动物直接被忽略了，又或者是有什么原因促使相关人员视而不见。”

谁在买小狮子？

那些有大量闲钱的人。

本周在巴黎抓获的这个嫌疑人，据报试图在社交媒体上以10000欧元（11470美元，8835英镑）的价格出售这头小动物。

托马斯说：“可能是有些人认为，拥有一只这样的动物会给他们一种无可匹敌的权力感。”

他还表示：“一些拥有者要么是有钱有势，认为自己凌驾于法律之上，要么是地下犯罪王国当中的大人物。”

图片版权 Getty Images Image caption 电影《疤面煞星》中，阿尔·帕奇诺饰演的主角养了一只老虎当宠物。

似乎确实是这样。2009年，意大利警方抓到了一只鳄鱼，他们说是属于一名怀疑是黑手党老大的人物。

托马斯表示，影视作品有可能助长了这种野生动物的光环。“想想在《疤面煞星》（Scarface）里养宠物老虎的阿尔·帕奇诺（Al Pacino，阿尔·帕仙奴）或者《007：大破天幕杀机》（Skyfall）里养科摩多巨蜥的那个坏蛋吧，”他说。

不过，勒兰孔则说，纯粹的无知也是人们购买大猫幼子的另一个原因。

“那些认为幼狮又漂亮，又有异域风情，又酷又与众不同的人们（才会买它），”他说，“但是他们不考虑动物保护的问题，以及养一只狮子带来的安全隐忧。”

这是个坏主意，为什么？

好吧，首先，它们是非常危险的野生动物。

“和狗不一样，这些动物并没有经过多个世纪的家养驯化，”托马斯说，“即使是从很小开始就被人类饲养，但它们长大之后仍然不大可能驯服。”

“野生动物始终是野性的，而它们可以很危险，”勒兰孔说，“它们可以给所有者或者周围的其他人带来危险，特别是如果它们逃出来的话。”

图片版权 Getty Images Image caption 美国俄亥俄州公路出示警告，附近有野生动物。

而它们确实有可能逃出来。2011年，美国俄亥俄州警察就曾开枪射杀了若干只从一家私人动物园里逃出来的熊、狼、老虎和狮子。

另一个需要考虑的因素是一只大猫要好好生活的各种复杂需要。

“大多数私人所有者并不能正确提供这些动物所需要的东西，”勒兰孔说，“很明显，狮子是不吃狗粮的，而且它们需要大片陆地来伸展筋骨。”

他说：“它们当中的大多数，结局都不那么美好。”

它们被发现了会怎样？

托马斯表示，当一只大猫长大到变得无法控制的时候，主人就很可能会抛弃它们。

他以最近荷兰的事件为例，表示它很可能就是这样一回事。

图片版权 AFP Image caption This cub was found abandoned in a small cage in the Netherlands last month上月在荷兰，这一只小狮子被人发现弃置在了一个笼中。

又或者，有人会主动自首，将动物交给有关当局，但是勒兰孔说，这相对不那么普遍，因为主人几乎肯定会面临刑事起诉。

如果警方发现一只幼狮，第一要务就是要检查它的情况是否良好。

“当它们被没收之后，将会由一个经验丰富的人员来检查动物的状况，寻找任何可能存在虐待的证据。”

“假如动物状况良好，就会进入下一步，寻找一个可以将其安置的设施，”他解释说，“可能是野生物中心、动物园或者庇护所。”

图片版权 Getty Images Image caption 被送到南非的动物保护中心的幼狮。

假如找得到合适的机构，动物就会找到新家。

去年在巴黎一所空置公寓里发现的那只消瘦的幼狮，最后就是这样。

它被送到南非一个野生动物官员开设的动物保护中心。至少这一次，故事有一个美好的结局。