2018年的第43周，BBC记者探访引起世界关注的中国新疆”再教育营“，发布一组报道。周二，连接中国珠海、香港与澳门的港珠澳大桥正式开通，这个耗资巨大的工程被指责为”大白象“工程。然而，在大桥开通前夕，澳门中联办主任郑晓松坠楼身亡，引发联想。本周四，日本首相安倍晋三正式访问中国三天，是7年以来首次有日本领导人访问中国。在台湾，北迴铁路宜兰苏澳路段发生普悠玛自强号快车出轨，造成18人死亡、187人受伤。

刚刚过去的一周，BBC中文发表的这些作品，受到读者关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

１.寻找“消失”的维族人：BBC探访新疆“再教育营”

中国被控将数十万维吾尔穆斯林送进“再教育营”引发世界关注，当局称这是为了“打击恐怖主义”而设立的特殊学校。BBC记者沙磊（John Sudworth）走访新疆，探寻这里究竟发生了什么。

２.习近平南下广东的背后：由港珠澳大桥开通仪式说起

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连接中国珠海、香港与澳门的港珠澳大桥23日举行开通仪式，并在翌日正式通车。中国国家主席习近平主持仪式。官方强调，大桥有助促进粤港澳融合，并为大湾区发展奠定基础，但香港观察人士把这耗资约200亿美元的项目，称为“大白象工程”，他们认为这种“硬融合”是大陆进一步削弱香港“高度自治”及自由的一步。外界期望习近平在改革开放40年之际南下，或会在大桥开通仪式发表讲话，但最后，他除了简单宣布大桥启用外，并没有发表任何公开演讲。

３.安倍访华亮点：日本与中国“微妙而脆弱”的关系

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自2012年日本政府宣布把尖阁诸岛（即中国称呼的钓鱼岛）国有化以来，中日关系一直陷入低谷，但现在中日关系走进了一个矛盾而微妙的阶段。日本首相安倍晋三在25日起访问中国三天，是7年以来首次有日本领导人访问中国，过去几年安倍到中国也只是出席国际会议活动。但中日关系表面“再次正常化”，是因为中美贸易战，以及美国总统特朗普倾向保护主义的政策，两国只是“各取所需”。这次安倍访华的核心，仅限于经济合作及有限度的民间交流，两国或会把领海主权争议及历史问题先放在一旁，但这些问题根深柢固，两国关系仍然“脆弱”。

４.澳门中联办主任郑晓松坠亡 中国官员坠楼成高频词

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21日早，中国国务院港澳事务办公室发布消息称，中国中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任郑晓松于10月20日晚在其澳门住所坠楼身亡。官方称，郑晓松坠亡是因为罹患抑郁症。中共十九大前夕，郑晓松从中央对外联络部副部长一职调任澳门，去世前履新一年零一个月。郑晓松的坠亡发生在港珠澳大桥开通前夕。

５.台铁普悠玛事故的四大焦点

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本周，台湾北迴铁路宜兰苏澳路段发生普悠玛自强号快车出轨事故。遇事的台湾铁路管理局第6432次列车事发时载有366名乘客。台湾消防署10月22日清晨通报，事故共造成18人死亡、187人受伤。这是台铁近30年来死伤最惨重的事故，随着车站最新监控视频曝光、铁路局透露司机曾报告故障，针对车速与防护装置的调查成为了关注焦点。