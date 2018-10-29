中国投资遭遇英国零售寒冬 市场机遇仍存

Image caption 电商虽然发展迅速，但英国大街上还总是有喜欢去实体店的消费者。

在海外并购热潮中进军英国零售业，为何一些中国民企从数年前的高价收购转入低价抛售？

英国媒体透露，中国南京鞋企千百度已经在安排出售已经几乎成为伦敦地标之一的英国老牌玩具连锁运营商哈姆莱斯。

哈姆莱斯玩具店位于伦敦市中心摄政街，创立于自1760年，已经有两百多年历史。

8月份，同样是由中国南京的新百集团2014年以约1.55亿英镑高价收购的英国百年老店福莱德百货（House Of Fraser）（超过80%股权）破产。这个消息也越过重洋反冲击到新百所在的中国A股市场。

中国投资者在收购后将这两个品牌引入中国。当他们在英国遭遇滑铁卢的同时，其在中国开设的品牌店也面临中国经济下行的严峻局面。2018年10月，南京新百集团在业绩和市场情况不佳的情况下换帅，作为南京新百的大股东袁亚非出任董事长，成为南京新百的实际控制人。

袁亚非当年坚称线下实体店永不消失，难道他错了？英国零售业遭遇寒冬，为何一些欧美企业却同时在英国市场高歌猛进呢？

对于仍在计划进军海外的中国企业，能从中学到什么教训、看到什么机遇呢？首先回过头来以福莱德百货为例来看看为何说当年新百的投资是冒进英国。

零售巨头与管理者

有业内人士表示，从1849年创立后来扩张到全英国的福莱德在2014年已经面临严峻市场与内部财务挑战，网购正在开始兴起，挤压着传统老店的客户群。

但英国百年老店福莱德仍无视网络销售这一零售业的大趋势，固步自封。其网络销售手段和成绩远远落后于其它英国大小零售百货公司。

此外，2014年福莱德英国公司的年报已经显示资不抵债的隐患。英国广播公司分析称，福莱德英国公司在2000年之后仍在不断扩张，将一系列规模小的英国名牌收购在其下，但并没有利用好这些牌子进行创新拓展市场。因此有人评估认为，南京新百当年高价收购了一个负资产企业。

但也有评估者不这么看，认为福莱德英国公司的盈利能力没有得到发挥。在过去15年里，该公司经历过数次市场收购，早已两易其主。由此可见其潜力。

有评论者指出，英国福莱德公司的内部管理问题不仅没有因为中国新百的新主人到来改善，相反问题加剧。一些评论人士认为该公司内部管理十分混乱，特别是其2017年招募的首席执行官根本缺乏大型零售管理经验，让市场震惊。

在缺乏正确的市场战略和管理失效的情况下，福莱德英国公司如同泰坦尼克号撞上冰山。

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦的福莱德商厦还指责房产租金上涨为难以为继的理由。

福莱德英国公司破产重组，立即被早已希望接手的英国体育零售连锁商Sports Direct的老板麦克·阿什利以约9千万英镑的价格买下，并且立即宣布解雇该公司所有高层管理人员，重建公司发展。

屋漏偏逢连夜雨

位于英国的福莱德公司和哈姆莱斯玩具店的窘境除了内部问题外，也是"

屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风"。正如业界人士在2018年初预测的那样，英国零售业与天气一同从秋天转入寒冬。

英国统计局称， 2018年9月英国零售销售下滑幅度创下6个月来最大，因食品消费大幅减少。

英国老牌零售百货店John Lewis2018年9月爆出惊人新闻，其税前利润暴跌99%，跌到只有1%。

10月份，另一英国著名的跨国零售百货公司德本汉姆（Debenhams）宣布，该公司过去一年内经济损失达4.915亿英镑，由此决定关闭50家专卖店。

欧美商家与袁亚非预言

袁亚非在2014年接受新浪财经访问时曾表示，实体店永远不会被电商彻底取代。他说："社会性是人的根本属性，很多人说线上会把线下杀死，我认为线下永远不会消失，"

虽然网购是世界一大潮流，但因为人们生活、娱乐、休闲等需要并不可能取代实体店，在英国也是一样。

图片版权 Getty Images Image caption 袁亚非预言实体店永远不会被电商取代，这个预言似乎已经被欧美和英国部分商家不断扩张实体店的事实证明是正确的。

袁亚非当年的预言今天似乎体现在一些欧美商家进占英国市场上：当很多英国大型零售商一片哀鸣之际，这些欧美商家则在英国零售业不断攻城略地。

上世纪90年代末登陆英国的德国的超市Lidl和Aldi在各大英国本土超市收益下降纷纷关店的情况下，宣布利润连续增长，不断扩张在英国的分店。

与此同时，甚至美国的电商巨头亚马逊也在收购英国的大批小型零售店，为其在英国开设无人便利店布局。

中国的投资者们是否看到了这个机会呢？