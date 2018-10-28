图片版权 Reuters Image caption 周四31个国家的部队参加了北约在波罗的海到冰岛广大地域进行的军事演习，这是冷战后北约进行的最大规模的演习。

白宫国家安全顾问去莫斯科宣布美国打算退出1987签订的《中程核武条约》（INF），有分析说废除中导条约将引发新军备竞赛，增加了核大战的风险。

俄罗斯总统普京周三对欧洲国家描述了美国退出《中程核武条约》并且在俄罗斯周边部署核导弹的前景。普京警告说，“欧洲国家同意让美国在他们的领土上部署导弹，如果他们走到那一步，必须要明白他们将他们的国土置于可能的反击风险之中。”

普京和意大利总理孔特（Conte）会谈后的记者会上做出了上述评论。他说那些同意在本土部署美国导弹的任何欧洲国家会成为俄罗斯的反击目标。他还说美国撤出协议后，如果向欧洲运送新武器，莫斯科别无选择，只能自卫。

不过普京还说，欧洲没有理由把自己置于危险中，"我想重复说一遍，这不是我们的选择。我们不希望这样。"

周四，31个国家的部队参加了北约在波罗的海到冰岛广大地域进行的军事演习，这是冷战后北约进行的最大规模的演习，旨在应对“俄罗斯增强军事部署”。与此同时北约国家也指责俄罗斯违反了中导条约。

图片版权 AFP Image caption 1987年美国总统里根同戈尔巴乔夫在华盛顿签署《中程核武条约》。一般分析认为《中程核武条约》减少了美苏之间互相发动先发制人核打击的风险。

货真价实的核裁军

普京在发出警告前一天会见过了到达莫斯科的美国国家安全顾问博尔顿。博尔顿在会见中表明美国不会重回军控条约，就美国打算就退出《中程导弹条约》（INF）发出正式通知，说美国会在欧洲重新部署核武器。

博尔顿指责俄罗斯违反了《中程核武条约》，因为俄罗斯制造条约中禁止的导弹。但是普京说“（美国）一如既往地没有出示任何证据，他们自己违反了条约。”

普京说，美国的MK41“导弹防御”系统以及使用无人机都是“直接违反”条约的行为。普京说，美国没有遵守《中程核武条约》条约，因为美国能够将欧洲的导弹防御系统重新设置，该做进攻发射用途。

1987年美国总统里根同戈尔巴乔夫在华盛顿签署《中程核武条约》，其中双方承诺销毁中短程导弹（500-5000公里），而且今后也不再发展这类武器。

那是二战后美苏双方谈判历史上达成的第一个真正减少核武器数量，并彻底取消一个核武器等级的条约。条约签署后美苏各自将核武库削减了约85%。

《中程核武条约》1988年生效，自那以后欧洲被解除了收到来自苏联的中短程导弹的核打击的危险，而苏联也不再受美国在欧洲的中短程核导弹的威胁。

周日（10月28日）安全事务作者罗伯林（Sebastien Roblin）在美国外交杂志《国家利益》上撰文认为，禁止陆基导弹的《中程核武条约》对俄罗斯的限制多于对美国的限制。而传统上美军主要依赖空中和海上发射巡航导弹远距离实行打击，美国在全球部署舰船和战机比陆基导弹更容易，也有更多隐形战机突防。

相比之下，俄罗斯是陆上强权。俄军无法依赖其空中优势，另外他们的空军只有12架战术隐形战机。因此俄罗斯更倚重陆基战术导弹打击远程目标，如飞毛腿导弹，Tochka战术弹道导弹，以及最新的"伊斯坎德尔”导弹。不过中导条约过去一直把这种"战术"能力限制在了500公里以内。

对核威慑的意义

图片版权 US Navy via Science Photo Library Image caption 美苏签订《中程核武条约》把核攻击选项局限于洲际导弹导弹，而洲际弹道导弹攻击的预警时间更长，确保被攻击方有更多机会进行核报复攻击。

另外，一般分析认为《中程核武条约》减少了美苏之间互相发动先发制人核打击的风险。

美苏签订《中程核武条约》把核攻击选项局限于洲际导弹导弹，而洲际弹道导弹攻击的预警时间更长，确保被攻击方有更多机会进行核报复攻击。因此《中程核武条约》加大了互相确保摧毁，从而增加了避免使用核武器的机会。

许多人认为，美国马上撤出中导条约后，另外一个主要的战略裁决协议，即《新削减战略武器条约》在2021年到期后也不会续约。对此前景，普京说，“这是个非常危险的局面，什么都没有，只剩下军备竞赛了。”

美国退出中导协议招致欧洲盟国的批评，一些欧洲国家认为，废除戈尔巴乔夫-里根签订的条约破坏了欧洲安全。德国前外长西格马·加布里尔（Sigmar Gabriel）在《德国商报全球版》撰文说，特朗普决定退出中导条约事先并没有同北约盟国协商。

周四（10月25日）英国外交部亚太事务国务大臣马克·菲尔德（Mark Field）在英国议会下院表示，英国和欧洲伙伴愿意完全遵守《中程导弹条约》。《独立报》报道说，这是在特朗普退出同伊朗达成的核协议后，英国表明其政策立场开始从美国发生偏离。

周三北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）也做出折中表示。他说，面对“俄罗斯威胁”，北约并没有考虑在欧洲部署更多核导弹 。他说“我们并不想要新冷战。”

德国前外长西格马·加布里尔还警告说，特朗普计划退出《中程导弹条约》会引发新一轮和军备竞赛。他认为由于德国地处东西交界，因此面临核毁灭的威胁最大，而中导条约和限制战略武器条约增加了世界，特别是欧洲的安全。

中国称事不关己

图片版权 EPA Image caption 去年当时担任美国太平洋司令部的海军上将哈里·哈里斯说，"中国人民解放军现在拥有"世界数量最多以及最多样化的导弹，他们有超过2000枚弹道和巡航导弹"。图为射程约1500公里的东风-21D导弹，据说是世界唯一的中程反舰弹道导弹。

华盛顿退出《中程核武条约》的另外一个借口就是中国一直在加强军备。德国前外长西格马·加布里尔认为，对于中国的核武潜力以及中国不受核裁军协议的约束，普京和特朗普同样的担心。

这次美国国家安全顾问博尔顿在莫斯科表示，美国认为中国导弹能力的三分之一都是《中程核武条约》禁止的类型，因此有关的军控条约必须在三方之间达成。

《华盛顿邮报》周二（10月23日）报道说，去年当时担任美国太平洋司令部的海军上将哈里·哈里斯在美国参议院说，“中国人民解放军现在拥有"世界数量最多以及最多样化的导弹，他们有超过2000枚弹道和巡航导弹”，如果中国是中导协议签约国，那么他们95%的导弹都属于条约禁止之列。

特朗普周六（10月20日）谈到美国要退出中导协议时把责任推给莫斯科，说俄罗斯违反了协议。但同时他还说中导协议同其他国家有关，“除非俄罗斯来找我们，如果中国也这样做，我们会遵守协议，否则就不可接受。”

《华盛顿邮报》报道说，虽然中国从未加入中导条约，在过去30年当中中国发展中短程导弹不受这个条约的限制。报道引用一名外交官的话说，国家安全顾问博尔顿对盟国说，中导条约令美国面对俄罗斯处于“特别软弱的位置”，“更重要的是面对中国”，美国也处于弱势。

中国外交部发言人华春莹周二说，中国的国防政策“绝不接受任何形式的讹诈”。她还说，中导条约是美苏之间双边性质的条约，“现在美单方面退出却拿其他国家说事，这种'甩锅'的做法毫无道理，不可理喻”。