英超莱斯特城俱乐部老板直升机赛场外坠毁

图片版权 Liam Hopkin / @hopkin_liam Image caption 一位目击者称，听到现场有巨大爆炸声，还看到一个大火球。

英国当地时间10月27日晚，英超俱乐部莱斯特城（Leicester City）老板维猜（Vichai Srivaddhanaprabha）的直升机在俱乐部场地外坠毁。

一位接近维猜家族的消息人士向BBC表示，直升机于当地时间20：30坠毁，维猜当时正在直升机内。

事发前一小时，莱斯特城刚刚在主场王权球场结束与西汉姆联队的比赛。一位目击者表示，直升机坠毁后看到莱斯特城守门员卡斯帕·舒梅切尔（Kasper Schmeichel）径直跑向直升机。

目前尚不清楚事发时多少人身在机内。

这场比赛于当地时间17：30开始，以1-1结束，维猜在现场观赛。赛前进入包厢前，他还曾与BBC足球评论员伊恩·斯特林格（Ian Stringer）简短交谈。

图片版权 Leicester City Football Club Image caption 维猜

维猜收购莱斯特城后，该球队曾于2016年夺得英超联赛冠军，而当年这支球队的夺冠赔率为5000比1，让许多人大呼意外。

一位要求匿名的莱斯特球迷表示，事发后看到“舒梅切尔第一个（从体育场）跑出去，之后许多保安和赛场工作人员跟了上去”。

“我站在场地外面，但直升机是在另一端坠毁的。我希望所有人平安无事。”这位球迷说。

当地时间周日凌晨，莱斯特郡消防救援部门官员安德鲁·布鲁迪（Andrew Brodie）在推特上表示，自己刚刚参加完多场在莱斯特郡警察局召开的“多部门战略会议”。

布鲁迪称坠机事件“严重且悲惨”，希望大家“不要对事故原因或涉及人员进行猜测，要为他们的家人、朋友、响应人员、莱斯特俱乐部及其粉丝们着想。”

在比赛现场报道的自由摄影师莱恩·布朗（Ryan Brown）见证了直升机飞离赛场的状况。他向BBC莱斯特电台表示，“引擎发生熄火，我回头后听到一阵嗡嗡作响的声音，像是刺耳的摩擦声。”

“直升机突然没有声音了，我回头看到它一直在旋转，失去了控制。突然发出一声巨大的爆炸声，然后就看到（一个）大火球。”

另一位目击者布鲁卡（Leo Bruka）告诉BBC 5 Live电台，看到两名警察，他们的警车就在坠机现场附近。

“他们其中一个人在搜寻什么，另一个人直接跑向直升机，试图敲破窗户，”他称。

“然后发生了一次爆炸，他们就退了回去，因为温度太高了。”

图片版权 Getty Images Image caption 维猜直升机（早前拍摄）

莱斯特警方称，他们正与其他紧急行动部门、航空事故调查局（AAIB）及莱斯特俱乐部一起，合作确认坠机情况。

莱斯特俱乐部于周日凌晨发推表示，航空事故调查局已经派出一支队伍前往体育场主导进行调查。

该俱乐部称，正在配合警方和紧急行动部门的工作，并将在合适的实际发布更加详细的声明。

维猜于2010年以3900万英镑的价格收购莱斯特城，并在2014年球队晋级英超后表示，愿意花1亿8千万英镑帮助球队在三年内打入欧冠比赛。

随后，莱斯特城赢得英超冠军创造历史，还在2017年欧洲冠军联赛（ UEFA Champions League）中闯入八强。