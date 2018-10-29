印尼当局证实一架狮子航空客机失联怀疑堕海坠毁

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印尼航空部门表示，一架印尼狮子航空航班起飞后失去联络，正在搜救。印尼搜救部门发言人优素福‧拉提夫（Yusuf Latif）对路透社表示，客机已经“坠毁”。

狮子航空对BBC印尼语证实，这班航空编号JT-610的客机在当地时间早上6时20分，由雅加达起飞，原定一小时后前往邦加槟港，但客机在6时33分与控制搭失去联络，暂时不知道客机出了甚么事。

目前未知机上有多少人。

狮子航空行政总裁爱德华‧西拉依特（Edward Sirait）表示，目前正搜集更多资料，无法作出评论。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @flightradar24 We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) 2018年10月29日

根据航班追踪网站Flightrader 24，客机最后失联的位置是在海上。

根据Flightradar 24，涉事的是波音737 Max 8型号客机。这款机2017年才正式投入服务，相信是首次出现的大型事故。而这次出事的客机，据网站称，是今年8月才交付。

据BBC印尼语报道，当地媒体引述警方消息，指收到有人报警称，看到客机疑似堕海。

这一则为突发新闻，BBC中文将持续更新，请保持关注。