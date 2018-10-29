图片版权 Reuters Image caption 博尔索纳罗以10%的票数优势当选巴西总统。

巴西极右政党候选人雅伊尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）在大选中胜出，当选新一任巴西总统。

社会自由党的博尔索纳罗在投票中以55.2%的得票击败获得44.8%的左翼劳工党候选人费尔南多·哈达德（Fernando Haddad）。在近年经历一系列政坛丑闻的巴西，他声称要打击犯罪和腐败，这令他赢得大量民众的支持。

不过，他对过去的巴西独裁者作出正面评价，以及他在竞选期间有关种族、女性以及同性恋的言论令批评者为之担忧。其中最具争议的是他在2015年评价一名女性议员，说她长得太丑，没有人会强奸她。

对于支持者来说，他则是一个将会为国家带来改变的政治家——在经历四届由左翼胜出的大选之后，这个南美洲国家的政治出现右转。

巴西政治“右转”

巴西自2003至2016年一直由左翼的劳工党（PT）执政，博尔索纳罗的当选，标志着这个拉丁美洲最大的民主政权开始右转。

图片版权 AFP Image caption 博尔索纳罗的支持者在他的家门口外庆祝。

两年前，前总统迪尔玛·罗塞夫（Dilma Rousseff）被弹劾之后，保守派的米歇尔‧特梅尔（Michel Temer）一直担任总统。不过，在他离任之际，支持率下跌至创纪录的2%新低。选民渴望巴西出现转变，不过对于转向何方，巴西国内呈现非常两极的分歧。

周末的大选当中，哈达德在巴西的东北部取得胜利，那是劳工党的核心阵地，也是前总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的死忠阵营。卢拉入狱后，哈达德接替了他在党内的领导地位。

然而，博尔索纳罗却赢得了全国其余的所有地区，其中一些更是以极大的优势胜出。最终，博尔索纳罗以10%的优势胜出，意味着他向巴西选民描绘的愿景——以法治、秩序和家庭价值为先的巴西——赢得了更多选民的心。

图片版权 AFP Image caption 对哈达德的支持者来说，右派政客的当选是沉重的打击。

图片版权 Reuters Image caption 博尔索纳罗的支持者挥舞巴西国旗。

博尔索纳罗的社会自由党在本月的立法选举当中取得重大突破，该党在下议院的席位从一个上升到了52个。不过，哈达德的劳工党仍然以56个议席继续成为第一大党。

对于博尔索纳罗来说最大的问题还在于，下一届国会将会有创纪录的30个党派在列，这意味着新任总统要在任何政策上取得国会支持都将变得更加困难。

“巴西版特朗普”

63岁的博尔索纳罗领导的社会自由党（PSL），是一个结合了社会保守主义和支持市场政策的反建制政党，而他本人也是一个极度两极化的人物。

由于他时常极富争议性的言论，以及他在气候问题和中东局势等方面的主张与现任美国总统有惊人的相似，令他有“巴西特朗普”的外号。

过去，他曾为军政府杀害反对者的行为辩护，并说他是“支持独裁统治”的。但是，随着大选结果揭晓，博尔索纳罗向支持者表示，他将是“民主的卫士”，将会捍卫宪法。

他的其中一项标志性政策是通过放宽枪械管制法律来改善治安。他表示，“每一个诚实的公民”都应该能够拥有一支枪。

他承诺将会减少政府对经济的干预，并暗示过巴西可能会退出2015年的巴黎气候变化协议，称气候协议会损害巴西对亚马逊雨林地带的主权。

此外，博尔索纳罗还被认为是主张把巴西驻以色列使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。今年8月，他曾说过：“巴勒斯坦并不是一个国家，所以那里也不应该有大使馆。”

另一方面，博尔索纳罗还声称要清理巴西的腐败问题，在这个已经有数十名主要党派人士入狱的国家，这一点尤其令他受到欢迎。

博尔索纳罗将在2019年1月上任。

图片版权 Reuters Image caption 哈达德表示，他将为4500万没有投票给博尔索纳多的巴西人而奋斗。

分析－充满不确定的时刻

BBC记者凯蒂·沃森（Katy Watson）发自圣保罗

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在结果揭晓之前，博尔索纳罗的支持者就已经快乐得跳起了舞——他们很有信心，胜利会到来。

博尔索纳罗严厉打击犯罪的承诺，以及他塑造自己清白政客的形象，在一个他的很多对手都卷入腐败丑闻的国家，为他赢得了数以百万计的支持者。

但是对另外几百万人来说，他的胜利却是一记闷棍。

他与军队的联系，以及对过去一些独裁者的仰慕，和他那些带有性别和种族歧视，或是厌恶同性恋的言论一样，令无数巴西人感到担忧。

这是充满不确定性的时刻，很多人担心，随着博尔索纳罗掌权，这个国家30年前重回民主政体以来所取得的成就，可能会被一笔勾销。

“摇摆”的对华政策

对于中国来说，博尔索纳罗的当选可能将给两国关系带来新挑战。

中国在2009年开始取代美国成为巴西最大的贸易伙伴——据路透社报道，去年两国的贸易总额达到750亿美元，但是博尔索纳罗的对华态度却未必是北京乐于见到的。

图片版权 Getty Images Image caption 大豆是中国从巴西进口的主要农产品之一。

自参选以来，博尔索纳罗就将中国描述成“掠食者”，企图掌握巴西的国民经济命脉——他欢迎中国购买巴西的农产品，但声称将阻止北京收购巴西的能源和基础设施。

他曾反复强调：“中国人不是在巴西买东西，他们是在买下整个巴西。”

今年二月，博尔索纳罗到访台湾，成为巴西自1970年代承认中共政权以来第一个到访台湾的巴西总统参选人，打破巴西长期的“一个中国”共识，当时中国驻巴西大使馆曾致信遣责。

6月，博尔索纳罗的对华言论有所软化，表示巴西愿与所有国家做生意，而中国则是“一个不同寻常的伙伴”。

周一，中国外交部“祝贺巴西本届大选平稳顺利举行”，并对博尔索纳罗当选表示祝贺。

“中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，”中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，两国是“全面战略伙伴”，“中方始终从战略高度和长远角度重视发展中巴关系”。

欧美反应

拉丁美洲多国领袖均向博尔索纳罗表示了祝贺：

阿根廷总统马克里（Mauricio Macri）形容博尔索纳罗的得票结果是一次“大捷”

智利总统皮内拉（Sebastián Piñera）祝贺巴西这一次“干净而民主的选举”

哥伦比亚的杜克（Ivan Duque）则对选举结果表示欢迎，并呼吁两国进一步巩固“兄弟般的关系”

即将卸任的墨西哥总统涅托（Enrique Peña Nieto）则赞扬巴西拥有“民主的力量”

秘鲁总统比斯卡拉（Martin Vizcarra）则祝愿博尔索纳罗能取得“全面成功”

委内瑞拉总统马杜罗（Nicolás Maduro）则“向巴西人民表示祝贺”

美国白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）则在周日表示：“特朗普总统在今天早上致电了巴西总统当选人博尔索纳罗，为今天的选举向他和巴西人民表示祝贺。双方均作出坚定承诺，将并肩合作改善美国和巴西人民的生活。”

欧盟发言人娜塔莎·波塔德（Natasha Bertaud）则表示，欧洲期望巴西新总统能够“致力巩固民主”。

俄罗斯总统普京则在一份电报中表示，克里姆林宫有信心能够继续发展与巴西的关系。

与此同时，人权组织则对博尔索纳罗的当选表达了担忧。国际特赦组织（Amnesty International）表示，考虑到博尔索纳罗在竞选时的一些主张，他的当选可能会给巴西原住民、LGBT社群、黑人青少年、女性、活动人士以及社会组织带来“巨大风险”。