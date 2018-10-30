从李咏英年早逝看中国城市居民头号杀手

图片版权 CNS Image caption 李咏英年早逝让人们再次重视中国城市居民头号杀手癌症的问题。

中国前央视著名电视节目主持人李咏因癌症去世，年仅50岁。从侧面折射了中国癌症率日益上升的问题。

李咏1968年出生于新疆乌鲁木齐，毕业于中国传媒大学，多次主持中央电视台春节联欢晚会。他在美国经过17个月的抗癌治疗无效，2018年10月25日去世。

中国影视圈一批明星人物近年患癌症去世，显示了中国近年来癌症发病率大幅度上升的现实。

据中国国家癌症中心2017发布的统计报告称，中国全国每天约1万人确诊癌症。

癌症是中国城市居民的头号杀手，在农村居民死因中也是第二大杀手。

2018年，中国一部贴近民众生活的电影《我不是药神》直击癌症患者看病难和看病贵这个民生痛点，受到观众欢迎，引起北京政府部门的关注并修改了抗癌药的药价政策。从一个角度看，癌症问题已经成为中国社会较普遍面临的问题。

为何中国近30年经济腾飞但癌症的发病率却大幅度上升呢？人们应怎么办？

部分影视名人患癌症早逝

中国影视娱乐界近年就有一批著名人物因患癌症在事业尚处巅峰之际去世，年龄不足60岁，包括：

前央视《新闻联播》主持人罗京2008年被确诊为淋巴癌，2009年6月去世，年仅48岁；

前央视《东方时空》、《焦点访谈》栏目主持人方静，2015年胃癌转肝癌去世，年仅44岁；

2015年，著名青年歌手姚贝娜因乳腺癌去世，年仅33岁；

中国内地摇滚乐歌手臧天朔2018年9月因肝癌去世，年仅54岁；

1/5人口老龄化前景

中国社会人口老龄化是21世纪中国新的基本国情。科学研究认为，癌症死亡的"分水岭"大约在45岁。无论男性还是女性，在45岁之后癌症的死亡率会急速增加，在85岁后达到峰值。

图片版权 AFP Image caption 李咏（左三）主持过数届中国央视春晚。

中国癌症病人占全球癌症病人总人数的将近40%，已经成为癌症大国。这与中国社会老龄化有较大关系。

2005年统计数据显示，全中国65岁以上的老年人首次突破一亿大关，占总人口的7.6%；2017年的统计显示，65岁以上的老年人攀升至1.58亿人，占总人口的11.4%。

据新华社援引中国老龄办的数据称，预计到2025年，中国60岁及以上老年人口数将达到3亿，占总人口的五分之一。

环境、职业、生活方式

除了老龄化的因素以外，像环境致癌因素、职业致癌因素 、不健康的生活方式也是中国癌症率大幅上升的重要原因。

按地区分布，中国的癌症可见大城市的癌症发病率远高于农村地区。按病种分类，中国的肺癌在所有癌症中发病率最高。中国抗癌协会认为室外雾霾、室内烟霾、心理的阴霾，是肺癌高发的主因。

除肺癌外，中国发病率以高低水平排名的其次为胃癌、结直肠癌、肝癌和食管癌。

专家们指出，中国吸烟、饮酒过度、食品卫生存在问题等导致了上述癌症的高发病率。

图片版权 AFP Image caption 中国仍是世界最大烟草生产和消费国。

世界大趋势

世卫公布的数据表明，全球癌症发病率和死亡率仍呈迅速上升趋势。

全球每年约有880万人死于癌症，占全球每年死亡总人数近六分之一，死者大多数在中低收入国家。每年有1400多万新发癌症病例，预计到2030年这一数字将增加到2100多万。

因此癌症高发是全球趋势。中国癌症发病率在世界上处于中等水平，但5年生存率则大幅低于经济发达国家。一个重要原因在于很多患者的癌症发现和治疗都已经过晚。

专家们认为，通过健康生活方式和早诊早治，60%的癌症是可以预防和治疗的。

为此世卫给出三大建议：提高公众对癌症的了解认识，一旦发现相关症状及时就医；加大投入有关医疗卫生的服务、设施和人员培训；并确保癌症患者能获得安全有效和经济上可以负担的治疗。