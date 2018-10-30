记者观察：经历美国的恐怖一周

图片版权 Getty Images Image caption 匹兹堡枪击事件发生后，人们星期六晚在白宫外举行烛光守夜活动。

美国政坛一贯有“十月惊奇”这个说法，指的是在11月初的选举前夕，总是会出现可能左右选情、预料之外的事件。中期选举在即，今年的十月惊奇似乎尤为血腥。美国有线电视新闻网（CNN）形容，在72小时之内，美国经历了一个它所称的“恐怖时期”。

上周较早时发生的一个枪击案，并没有获得太多的关注。在肯塔基州，一名枪手试图闯入一家非裔教堂未果，转而在旁边的一家超市射杀了两名非裔美国人。

接下来，全国各地陆续出现十多个炸弹邮包，收件人都是亲民主党的政商高层人物，事件挑动了全美的神经。炸弹客汽车的照片流出后，人们倒抽了一口冷气：汽车上贴满了仇恨民主党政客的海报，其中一幅中，希拉里（Hillary Clinton）的头像被安上了一个血红色的靶子图案。

在犹太教的安息日周六，宾夕法尼亚州匹兹堡市一间犹太教堂正在举行的新生儿命名仪式，被无情地打断。一名曾在网上发表大量反犹言论的枪手，高呼着"犹太人都去死"向人群扫射，夺去了11人的性命。其中一名97岁的老人，从犹太大屠杀中幸存下来，却不幸在今日的美国被害。

这三起攻击事件发生在不同地区、针对相异的人群，但它们有一个共同点：都是仇恨犯罪（hate crime）。在中期选举前夕、党派斗争气氛正盛之时，针对某一个特定社会族群的歧视性犯罪集中爆发。

图片版权 Reuters Image caption 在匹兹堡的“生命之树”犹太教堂外，一名妇女站在哀悼枪击事件遇害者的鲜花和悼念物品前。

连总统特朗普都承认，“充满仇恨的、可怕的事情”正在美国发生。在这暴力频发的一周中，他也频频通过传统和社交媒体发声。

他批评“那个炸弹东西”打乱了共和党的选举节奏，引发了他的部分支持者对炸弹邮包实为民主党人栽赃的阴谋论想象。

在周末，他发布了多条推特，谴责针对美国犹太人的暴力，为枪击案的死伤者祈祷。

同时他还不忘点评了波士顿红袜队对洛杉矶道奇队的棒球赛。

而让他最费唇舌的，还是与他的“眼中钉”媒体的嘴仗。他连发了几则带着多个感叹号的推特，痛责“假新闻”对他和保守派充满了恶意，是在煽风点火。

犹太教堂枪杀案后，特朗普在电视镜头前点评事件说：“我们必须做点什么”。到底该做点什么呢？记者抛出了关于实施枪支管制的追问，特朗普回应，枪支管制法律于事无补，但如果犹太教堂有持枪保安，或许事件的结果会很不一样。

担任美国的领袖已近两年，特朗普似乎还处在竞选的状态中，不放过任何一个反击政治对手和媒体的机会。遗憾的是，他始终未带领美国人展开一场超越党派之争、关乎生与死的严肃对话。

上周六中午，我在华盛顿郊区一家越南餐馆吃午餐，旁边坐满了正和家人朋友相聚、享受着轻松周末的人们。餐厅的电视里滚动播放着匹兹堡枪击案的最新进展，仅有几个顾客们抬了抬头看了一眼新闻，又低头吃饭，继续和同伴谈笑。

不少美国人都曾告诉我，国内的枪击案层出不穷，当他们看到新闻时，似乎都麻木了，不再表现出强烈的悲伤或愤怒，萦绕在心头的只有绝望与无助。

图片版权 CBS Image caption 在“炸弹包裹”案中，包括收件人是美国前情报部门负责人詹姆斯·克拉珀的邮件在纽约被拦截。

然而，这绝不意味着美国已陷入了愤世嫉俗的虚无主义。

几千名无分肤色、宗教、年龄的民众参加了在匹兹堡的一系列悼念活动，正是“当他们杀犹太人，我没有说话，因为我不是犹太人”的反面。人们用鲜花、烛光和歌舞宣告，他们以团结和坚强，而不是冷漠与恐惧，来回应仇恨与暴力。

餐馆里的美国老百姓们过好日常的生活，平日勤勉工作，周末与家人下下馆子，尊重每个在日常生活中接触到的人。而且，他们中的一些人，即将带着十月惊奇的余颤，步入投票站行使他们的公民权利，为他们想要的美国未来投票。那将是他们对美国刚经历的黑暗一周最实在的回应。

特朗普总统的名字不会出现在中期选举的选票上，但毫无疑问，这场选举是美国人对他的信任测试。美国政府应该做点什么？那个特朗普没有回答完的问题，选民将有他们的答案。