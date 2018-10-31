图片版权 Ron Galella, Ltd./WireImage Image caption 特朗普的前妻伊凡娜在80年代被捷克斯洛伐克情报机构认为"不仅是有钱的美国公民"，而且发展"进入最高级的政治圈"。

捷克媒体和英国报纸的调查报道说，早在1980年代特朗普就成为共产主义国家情报部门的工作目标。这是特朗普同俄罗斯关系旷日持久的指称和争议的最新发展。自2016年特朗普参加总统竞选以来，他就一直受到关于同俄罗斯关系指称的困扰。

此前的报道说，英国军情六处前官员斯蒂尔曾受雇调查俄罗斯同特朗普的联系，他曾发现"证据"证明多年来莫斯科一直发展同特朗普的关系，他曝光的文件引起美国情报界的轰动，造成美国政治地震。

捷克的新闻周刊（Respekt）在今年早些时候曾经为俄罗斯双面间谍斯克里帕尔中毒案提供线索，说那位俄罗斯前间谍经过交换间谍在英国定居后继续同英国及盟国的情报机关合作，帮助他们破获俄罗斯间谍。

英国《卫报》也对特朗普同俄罗斯的秘密关系发表过许多独家报道和调查报道。这次《卫报》和捷克新闻周刊的调查发现，特朗普1977年同他的捷克斯洛伐克妻子伊凡娜结婚后，就受到共产主义国家情报机构的关注。

图片版权 AFP PHOTO / Bill SWERSEY Image caption 特朗普和伊凡娜在1992年离婚。伊凡娜为特朗普生了3个子女，小唐纳德，伊万卡和埃里克。图为两人出入纽约的社交场合，1989年。

英国《每日电讯报》记者摩尔（Charlie Moore）说，捷克新闻周刊周末刊登的文章指出，捷克的对特朗普的情报活动可以看作克里姆林宫正在继续进行的影响特朗普活动的一部分。

30年前早注意

最近发现的解密档案文件以及冷战时期的捷克斯洛伐克情报官员都指出，在1980年代后期，在布拉格的国家情报机构加强了对特朗普的情报搜集工作，试图通过他得到"美国政府高层"的情报。

在1989年末苏联和东欧政治发生巨变期间，捷克斯洛伐克发生了所谓"天鹅绒革命"，结束了共产主义政权。之后布拉格在1990年代中期将6万份捷克国家安全局的文件解密。但是大部分记录都被捷克国家安全局销毁。

特朗普在1977年同第一任妻子伊凡娜·泽尔尼科娃（ Zelnícková）结婚后，据说他就成为捷克斯洛伐克国家安全局(StB)跟踪搜集情报的目标。

特朗普和伊凡娜在1992年离婚。伊凡娜为特朗普生了3个子女，小唐纳德，伊万卡和埃里克。

Image caption 苏联情报机构在布拉格有很大的联络机构。档案文件并没有显示捷克国安局搜集特朗普的情报是否受苏联指使，但是捷克情报人员经常同莫斯科安全机构的同行分享秘密情报。

《Respekt》和英国《卫报》最新得到的档案记录显示， 1988年美国大选后，捷克斯洛伐克国家安全局对特朗普的兴趣大增。那次乔治·布什赢得大选。负责海外情报的捷克国家安全局第一局试图"深化"同特朗普有关的活动。

捷克斯洛伐克国家安全局的前官员弗拉斯蒂米尔·达涅克（Vlastimil Danek）退休后住在名为Zadní Arnostov的小村，记者在那里找到他。他证实了存在关于特朗普的情报搜集活动。这是他首次公开提到这个问题。他说："当然特朗普是个令我们很感兴趣的人，因为他认识许多人，甚至在美国政界都联系很广。"

"我们关注他，我们知道他有影响力。我们得到情报说，他想将来当总统。"

弗拉斯蒂米尔·达涅克说， 他在捷克国家安全局在布拉格的总部的上司也关注特朗普。"不仅我们关注他，国家安全局第一局也对他感兴趣。外部知道一局是不是同克格勃分享关于特朗普的情报。这点我无法证实，也无法否认。"

他最后还说："我不愿意再对你说更多细节。事情都过去了，我想忘掉这些事情。我不想制造任何问题。"

"合谋"线人

伊凡娜·泽尔尼科娃出生和成长在捷克斯洛伐克西南部的兹林市（Zlín），而捷克斯洛伐克国家安全局对特朗普的情报搜集活动也在那里进行。

图片版权 PA Image caption 军情六处前官员斯蒂尔曾受雇调查俄罗斯同特朗普的联系，他曾发现"证据"证明多年来莫斯科一直发展同特朗普的关系，在美国造成政治轰动。

据说伊凡娜的父亲米洛斯·泽尔尼切克（Zelnícek）经常向当地的捷克斯洛伐克国家安全局提供情报，诸如他女儿从美国来访，以及他女婿在纽约的生意等等。泽尔尼切克被列为"合谋"的线人。他和捷克斯洛伐克国家安全局的关系一直维持到共产主义政权结束。

1988年10月，在美国总统选举前夕，伊凡娜·特朗普探望了住在兹林市的父母。档案显示，她"私下"对自己的父亲预测布什会当选，他父亲又把这个消息转达给了捷克国家安全局在当地的官员。

捷克斯洛伐克国家安全局外派情报官员彼得·苏里（Peter Sury）中尉在1989年1月23日注明"保密"的文件中写道，"那次选举结果证实了消息的可靠性"。

苏里中尉说，预测来自"美国权力的最高层"。 伊凡娜"不仅是有钱的美国公民"，而且发展"进入最高层的政治圈"。

苏里还列出了可以采取的"行动要点"。他们包括继续同泽尔尼切克保持"合谋关系"。捷克国家安全局的目标是得到关于美国外交政策，政治和经济的更多情报，以及"美国情报机构活动"的情报。

苏里曾经担任过捷克国家安全局在当地机构的第二号负责人，他仍然住在兹林市。他承认自己是那份文件的作者，这是他首次谈论此事。"特朗普是个富商，我们对他很感兴趣。不过我本人没有从事对他的情报工作。我的同事做那些事。第一局关注此事。我不了解细节。"

苏联"克格勃"

档案文件并没有显示是否在苏联的指示或影响下捷克国安局在将近10年期间搜集特朗普的情报。但是捷克情报人员经常同莫斯科安全机构的同行分享秘密情报，苏联情报机构在布拉格有很大的联络机构。捷克国家安全局官员许多直接为克格勃工作，即为"朋友"工作。

Image caption 克格勃的双面间谍奥列格·戈尔迪耶夫斯基透露克格勃的招募对象是美国政界和商界那些腐败，虚荣和自恋的人。

1987年夏天，特朗普和伊凡娜应在华盛顿的苏联大使尤里·杜比宁（Yuri Dubinin）的邀请去莫斯科和列宁格勒访问。那次苏联之行由克格勃的外围机构"国际旅行社"（Intourist）安排。从莫斯科返回美国不久，特朗普就宣布他有参选总统的想法。不过他并没有把总统参选计划付诸实施。

来自捷克国家安全局的一些前官员的评论似乎说明，在冷战后期莫斯科和布拉格都对特朗普产生了浓厚兴趣。苏联和捷克斯洛伐克这两个共产主义国家似乎都注意到特朗普的政治宏图，并且试图利用特朗普的亲家作为获取情报的渠道。

苏联对特朗普的情报努力究竟有多大规模不得而知。没有任何相关的公开文件。不清楚克格勃何时开始对美国未来的总统建立了档案。

不过报道指出，在1980年代中期，克格勃负责人克留奇科夫（Vladimir Kryuchkov）透露，他指责手下间谍官员没有能在美国顶层建立关系。克留奇科夫向克格勃海外机构负责人发出保密的个人性格的描述，指明潜在招募对象应具有的品质。

有意思的是，《卫报》报道引用克格勃招募的标准似乎具有明显的暗示性。因为来自诸如CNN和《华盛顿邮报》之类的美国主流媒体的大量报道都涉及特朗普的所谓道德腐败，和虚荣等内容。

根据克格勃变节者奥列格·戈尔迪耶夫斯基（Oleg Gordievsky）向英国情报部门透露的指示内容，这些招募对象的个人品质包括腐败，虚荣，自恋，婚外情和分析技能不足……文件显示，克格勃应该把注意力集中在那些具备上述品质，而且在商界和政界呈上升趋势的人，特别是在美国招募此类对象。